Неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) ввела «санкции» против главы неканонической же Украинской православной Церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета. Все назначенные им архиереи лишены сана. Что стоит за этой борьбой, рассказывает Украина.ру

100 лет украинской автокефальной церкви: история смуты, предательства и поражений © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Сообщается также, что на основании ранее принятых священным синодом решений было определено: бывший предстоятель УПЦ КП Филарет (Денисенко) «является архиереем Православной церкви Украины на покое». И ему «с июня 2019 года канонически запрещено совершать компетенции епархиального архиерея и предстоятеля церкви, в частности запрещено созывать и возглавлять собрания для решения вопросов церковного управления, запрещено совершать рукоположение в любой священный сан».

Все лица, которые в нарушении канонов и устава, без избрания священным синодом и без благословения предстоятеля ПЦУ, начиная с июня 2019 года, были именованы Филаретом архиереями, «на самом деле не имеют архиерейского рукоположения и сана, потому за разбойничье присвоение архиерейских титулов и полномочий и другие действия, направленные на провокацию разделений в Украинской православной церкви, эти лица подлежат церковному суду и лишению священного сана», говорится в сообщении.

День и вечность. Как украинская власть использует в своих целях веру и церковь © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк икономи́я — от греч. οἰκονομία — домостроительство — это принцип решения церковных вопросов с позиции снисхождения, практической пользы, удобства).

Неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана в конце 2018 года путём слияния нескольких неканонических организаций. Вскоре ПЦУ получила томос об автокефалии от Константинопольского патриархата, но её не признало большинство мировых православных церквей, включая РПЦ.

Ранее Филарет заявил об отзыве своей подписи под постановлением поместного собора УПЦ-КП, которым Киевский патриархат был ликвидирован в декабре 2018 года.

Как информировал сайт УПЦ-КП, причиной стало то, что «на это постановление ссылаются чиновники Министерства культуры Украины, которые отказываются осуществить государственную регистрацию постановления поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 20 июня 2019 года, которым было отменено постановление т.н. поместного собора УПЦ-КП от 15 декабря 2018 года».

На этом собрании («поместном соборе УПЦ-КП) 20 июня 2019 года отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ-КП. На это отреагировала неканоническая ПЦУ. Как сообщало тогда агентство Интерфакс-Украина, «в ПЦУ заявили, что собрания при участии почетного патриарха Филарета никоим образом не могут быть признаны Поместным собором, а их решения являются никчемными в юридическом и каноническом плане».

Самого Филарета тогда же лишили права руководить Киевской епархией, оставив его, тем не менее, с составе епископата ПЦУ.

В свою очередь, Филарет заявляет, что УПЦ-КП продолжает существовать. Он также говорил, что не намерен выполнять некоторые условия Томоса (в частности, условие по переходу заграничных приходов УПЦ-КП в состав Вселенского патриархата). На сайте ПЦУ Филарет публикует заявления и обращения, подписываясь как «Патриарх Киевский и всея Руси-Украины, Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата».

В частности, 28 января этого года Филарет счел нужным обратиться к народу с сообщением, что «около украинской границы сосредоточено большое количество российских войск и нависла реальная угроза очередного (! — Ред.) вторжения в Украину». Напомнил о трагичном прошлом, «…когда Москва уничтожала наш язык, культуру, литературу, отбирала право на автокефальную Церковь, устраивала репрессии и Голодоморы».

Не правда ли, знакомый набор обвинений. Приходится допустить, что это «пастырское послание» — совсем не о Боге, но только о политике.

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По словам Новинского, в 2018-2020 годах и Браунбек, и тогдашний государственный секретарь США Майк Помпео оказывали давление на поместные церкви с требованием признать ПЦУ, и — «кое-где им этого удалось добиться».

Политик подчеркнул, что «речь… идет о попытке расколоть православный мир, внести смуту, равную событиям 1054 года, столкнуть лбами православные церкви, используя грех гордыни отдельных иерархов и светские политические тенденции, которыми подменяется каноническое право».

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что американцы особо и не скрывают цели подорвать позиции мирового православия. Так, по его словам, которые приводит РИА Новости, патриарх Константинопольский Варфоломей «напрямую зависит от США». И при президенте Трампе американцы поработали над тем, чтобы убедить Варфоломея дать Томос об автокефалии раскольникам на Украине и образовать неканоническую ПЦУ.

Лавров отметил, что похожие сценарии создания «автокефальных церквей» есть в Белоруссии и Черногории.