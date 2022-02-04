В четверг, 3 февраля, в офисе «Интерфакса» прошла пресс-конференция по резонансному делу о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Там выступили известные адвокаты, которые раскритиковали следствие. Поможет ли это мероприятие раскрытию преступления?

История

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

Вскоре после покушения советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что власти рассматривают стрельбу по автомобилю Шефира как «агрессивную и даже воинственную кампанию» против закона об олигархах. Примерно в тех же словах на сессии Генассамблеи ООН в Вашингтоне, где он тогда находился, заявил и президент Украины Зеленский, поклявшийся найти преступников и не оставить дело без последствий.

По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, следствие рассматривает более 10 версий, две из которых считаются наиболее вероятными — деятельность Шефира как госслужащего и попытка дестабилизации политической ситуации в стране.

В окружении президента пошли разговоры о российских спецслужбах, которые якобы организовали нападение ради устрашения Зеленского за его антироссийскую позицию. Слабость этой версии в том, что она не дает ответ на главный вопрос: зачем россиянам устрашать Зеленского именно через Шефира, а не напрямую? В чем смысл такого устрашения, если антироссийские «инструкции» поступают в страну извне, и, по сути, устрашай — не устрашай, вся антироссийская компания Зеленского — это озвучивание чужих нарративов? И, наконец, непонятно, на чем основана эта версия, на каких фактах?

Правда, все эти версии выглядят очень выгодно для украинской власти, которая всеми силами пытается показать, как активно она борется «за всё хорошее и против всего плохого», как она «мужественно противостоит агрессии России».

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

Обыски пальцем в небо?

Участники состоявшейся 3 февраля пресс-конференции адвокатов по делу о покушении на Сергея Шефира сошлись во мнении, что силовики до сих пор проводятся необоснованные следственные действия. А на причастность к совершению преступления проверяются люди, не имеющие к этому никакого отношения.

Руководитель адвокатского бюро «Анна Литвин и партнеры» Анна Литвин сообщила, что появилось важное письмо сотрудника департамента уголовного розыска одному из руководителей Главного следственного управления Нацполиции. В нем было указано, что органы досудебного расследования по Шефире анализируют… ранее совершенные подобные преступления. В частности, они начали отрабатывать возможную причастность к делу некоего Вадима Тарана, который был обвинен в похожем преступлении в 2018 году.

Адвокат добавила, что с начала декабря минувшего года орган досудебного расследования получил разрешение на проведение приблизительно 80 обысков у разных семей с изъятием имущества. При этом, адвокаты доказывают их непричастность к делу о покушении на Шефира. «6 человек, которые общались с Тараном, даже прошли полиграф. Экспертные заключения были направлены в прокуратуру и в ГСУ, но ответа нет», — указала Литвин.

«Куда бы мы ни обращались, есть информация, что это указание Офиса президента, и они фактически руководят следствием […] Если есть желание найти виновных, то следствие должно заниматься именно этим, а не путем подбора искать другие преступления по всей территории Украины и "примерять" каждого, мог ли он совершить покушение», — отрезала адвокат.

В свою очередь адвокат Татьяна Кравченко заявила, что также присутствовала при проведении следственных действий. Она выразила недоумение, почему обыски проводились у обычных граждан, которые имели, по версии следствия, какое-то отношение к Вадиму Тарану, который подозревается в совершении совершенно другого нападения на человека — еще в 2018 году.

Адвокат Вадим Погорелый заявил, что у него есть основания полагать следующая: в Киеве и вовсе взяли причастность Тарана и лиц из его окружения к покушению на Шефира в качестве главной и единственной версии по делу. Однако, по словам адвоката, он обладает информацией, что каждый из тех, кого следствие считается причастным, дал показания и указал, что в момент покушения на Шефира находился далеко от места совершения преступления. То есть, имеет алиби.

Да и в целом — если Таран и компания выступают как главные подозреваемые, почему их так и не объявили подозреваемыми, не задержали их в таком качестве и не направили дело в суд? Оснований недостаточно, и, по версии, адвокатов, эти подозрения рано или поздно рассыплются за неимением достаточных оснований и доказательств.

Стало быть, расследование по резонансному делу толком не продвигается. Продвинется ли оно в будущем?

Версии

Шеф-редактор Украина.ру Захар Виноградов в одном из своих материалов сомневается, что дело будет раскрыто.

«Став президентом, Зеленский, скорее всего, из лучших побуждений вынужден содержать в парламенте фракцию «Слуги народа» […] Чтобы содержать крупнейшую фракцию парламента Украины, необходимы не просто большие деньги, а очень большие — доходящие до 1,5-2 миллионов долларов в месяц. Возможно, больше. И вот тут-то и начинается коррупция и все связанные с ней издержки и риски», — пишет эксперт.

Автор добавляет, что между президентом и деньгами должна быть «прокладка», то есть человек, который их принимает и раздает адресатам, то есть членам фракции пропрезидентской партии. У Порошенко таким человеком был Александр Онищенко, который после бегства с Украины раскрыл вышеописанную технологию.

«По мнению ряда украинских экспертов, такую неофициальную роль "кассира" при Зеленском исполнял Сергей Шефир. И вот тут уже возможны варианты. Кто-то не получил уже оплаченную должность. Или получил, но был спустя короткое время уволен за нарушение или профнепригодность, или по какой-то другой причине. Вернуть деньги за несостоявшееся назначение (или не полностью состоявшееся) Шефир не может — они уже розданы членам фракции и аппарату Офиса президента (у всех у них зарплаты минимальные). Вот и возникает коллизия — тайные, оплаченные договоренности не выполнены или выполнены не в полной мере, а денег уже нет. Отсюда конфликт, перерастающий в покушение», — отмечает в своей статье Виноградов.

Далее он приходит к выводу, что на этом фоне и могут возникнуть конфликт, перерастающий в покушение. «В этом смысле, конечно, и Зеленский, и Шефир знают, кто является инициатором покушения. Знают, но не будут об этом говорить открыто по известным вышеописанным причинам. А уж как они поступят — отомстят, решат вопрос, вернув деньги, или найдут какой-нибудь другой способ «закрыть тему», — мы, скорее всего, уже никогда не узнаем», — заключает он.

Интересную версию выдвинул обозреватель Украина.ру Владимир Скачко. Он считает, что за делом могут скрываться разборки внутри самой команды Зеленского и борьба за монопольное влияние на главу государства. В частности, конфликт между главой Офиса президента (ОПУ) Андреем Ермаком и самим Шефиром.

СМИ выяснили, как Зеленскому удалось «спрятать» Шефира © hromadske.ua

В общей сложности, в информационном пространстве встречаются десятки разных версий — от сигнала власти о «закручивании гаек» и борьбе со «строптивыми олигархами» до действий террориста-самоучки.

Однако все это пока вызывает больше вопросов, чем ответов. И главные вопросы — к следствию. Почему уже почти полгода так мало информации о ходе расследования? Почему оно засекречено? Почему имеющаяся информация такая скудная и быстро разбивается аргументами адвокатов? И почему молчат не только правоохранители, но и большинство украинских СМИ?