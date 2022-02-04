В пятницу 4 февраля в Пекине открываются Зимине Олимпийские игры 2022, в которых принимает участие и украинская сборная. Патриотическую общественность больше, чем успехи спортсменов, волнует языковая сознательность атлетов. В проблеме разбиралась Украина.ру

Секунда, очко, ПЦР решают всё: чего ждать от сборных России и Украины на Олимпиаде-2022 в Пекине © AP, Pavel Golovkin

Президент Владимир Зеленский не собирается ехать в Пекин поддержать украинскую сборную, фактически присоединившись к дипломатическому бойкоту, объявленному Китаю со стороны США и Великобритании. Не интересует его даже возможность встречи там с президентом России, которой он так добивался, хотя Владимир Путин как раз будет в Пекине.

Организаторы соревнований в Пекине разместят команды согласно алфавиту, а украинских и российских фигуристов разместят рядом во время командных соревнований

Однако украинским спортсменам тоже строжайше запрещено общаться с российскими коллегами, хотя Олимпийские игры должны быть выше политики. Они и задуманы были изначально, как альтернатива конфликтам.

Путин раскритиковал попытки политизировать Олимпиаду © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали», — говорит украинский министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова называет запрет на общение нарушением принципов Олимпиады. «Это частично нарушение принципов олимпийского движения. В конце концов, есть лозунг, который содержит слово "вместе"», говорит Журова.

Накануне Олимпийских игр Украина едва не лишилась права выступать под своим флагом, как и российская сборная. Связано это с расследованиями WADA по поводу нарушений проверок на допинг. В прошлом году разгорелся скандал, когда многолетнее расследование показало, что украинские чиновники от спорта заранее предупреждали спортсменов о пробах и тестах, чего не должно быть. Однако к украинцам чиновники WADA оказались более милостивыми. «Были моменты, когда нас могли лишить права выступать под нашим флагом. Но наши вместе с WADA действия обеспечили отсутствие последствий для украинских спортсменов по результатам расследования», — рассказал 2 февраля Вадим Гутцайт.

Самые большие сборные в Пекин прислали США и Россия. Украину же представят 45 спортсменов, которые выступят в 12 дисциплинах. Украина впервые делегировала своих представителей на соревнования смешанных команд по фристайлу и в женском бобслее.

В состав сборной Украины вошли четыре олимпийских чемпиона — биатлонистки Елена Билосюк, Юлия Джима и Валентина Семеренко, а также фристайлист Александр Абраменко.

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Однако в отличие от летних Олимпиад в зимних видах спорта Украина в период независимости, увы, не блистала. С момента дебюта на «белой» Олимпиаде в 1994 году в Лиллехаммере украинские спортсмены завоевали всего восемь наград (три золота, одно серебро, четыре бронзы) и ни разу не попадали в топ-10 медального зачета Игр. Самым лучшим можно считать выступление украинской сборной на Олимпиаде в Сочи.

За годы независимости на Украине так и не появилась программа развития зимних видов спорта, а сама инфраструктура для многих олимпийских дисциплин просто отсутствует. Даже снаряжение большинство украинских «зимних» спортсменов приобретают за свои средства.

На пекинской Олимпиаде Украина не будет представлена в хоккее, конькобежном спорте и керлинге. Определенные перспективы на медаль имеют только команда биатлонистов и сборная страны по фристайлу. Надеются на Украине и на успешные выступления в лыжной акробатике (фристайл) украинских спортсменов Анастасии Новосад, Дмитрия Котовского и олимпийского чемпиона Пхенчхана-2018 Александра Абраменко.

Однако министр спорта Украины не тешит себя особыми надеждами. «Будем откровенны, если мы привезем из Пекина-2022 хотя бы одну медаль, то это уже будет хорошо», — говорит Вадим Гутцайт.

Аналитики американской компании Gracenote прогнозируют, что 27 команд уедут из Пекина с медалями, но украинской сборной нет в их числе. Букмекеры дают 58% вероятности того, что ни одной медали из Пекина в Киев не увезут. Тем не менее, спорт — всегда предполагает элемент неожиданности, иначе не было бы смысла в реальных соревнованиях.