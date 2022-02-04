В правящей партии «Слуга народа» заявили, что впервые в Запорожской области применят императивный мандат для отзыва четырех вышедших из фракции депутатов облсовета. Если в законодательстве установлено право отзыва, то делают это те, кто избирал

Оригинальность «Слуг» заключается в том, что голосовали за депутатов горожане, а снимать будут партийный боссы.

Высшая форма демократии

Императивный мандат — это возможность отзыва выборного должностного лица при нарушении им определенных установленных условий. В случае «Слуги народа» — условия запрета выхода из фракции. Самое забавное заключается в том, что в докладе № 488/2008 «Об императивном мандате и аналогичной практике» Венецианской комиссии ЕС практики императивного мандата называются несовместимыми с либеральной демократией. И понятно почему — право отзыва выборного лица есть наивысшее демократическое право, гораздо более высокое, чем право самого выбора, т.е. процедура демократии более высокого уровня, нежели демократия либеральная. Вряд ли большим открытием будет сказать, что на выборах, проводимых по округам, когда тысячи (а то и сотни тысяч) избирателей должны выбрать лишь одного депутата, а кандидатов они знают только через призму СМИ, людям можно обещать все, что угодно, а потом обещания не выполнять. Чаще всего так и происходит, но целых 4 или 5 лет такого депутата-обманщика сместить нельзя, он имеет много времени для разнообразных махинаций и других черных дел. Ну а следующего изберут таким же образом и действовать он будет идентично.

Более высокая и прогрессивная, чем либеральная, демократическая система действовала в СССР. Особенно до т.н. сталинской конституции 1936 года. Депутаты местных советов выдвигались исключительно от фабрично-заводских коллективов (выдвинуться мог кто угодно, право быть избранным действовало на всех граждан) и тот же коллектив рабочих мог в любой момент собраться и отозвать депутата, если тот действовал не в интересах своих избирателей. Причем отозвать можно было депутат любого уровня, вплоть до Верховного Совета. В 1936 году эта система была не уничтожена, но некоторым образом подорвана. Выборы стали проходить не по заводам и фабрикам, но по территориальным округам, как при либеральной демократии. Несмотря на то, что выдвигаться вплоть до конца 80-х можно было только от рабочих коллективов (а значит принцип диктатуры пролетариата в этом не нарушался), отзыв был по факту заблокирован. По закону можно, а по факту нет, поскольку никак особенно не связанные друг с другом люди на территориальных округах не в состоянии самостоятельно собраться вместе и принять решение. А рабочие, которые каждый день ходят в свой цех, в состоянии. Так начался формироваться отрыв государства от народа, приведший в итоге и к краху государства, и к краху народа.

Ясное дело, Венецианская комиссия против императивного мандата, который сегодня действует в социалистических странах —Китае, КНДР, Кубе. Однако отзыв возможен и в некоторых штатах США, а также в Австрии. Но это тот самый формальный отзыв (выборы проходят по округам), который почти невозможно реализовать на практике.

Кто на выход

И вот, самая либеральная в мире партия «Слуга народа» объявляет о применении самого нелиберального и критикуемого Европой демократического инструмента. Отозвать решили четырех депутатов Запорожского облсовета: Сергея Селевича, Романа Терехова, Виталия Толочека и Юрия Капустянского. Причина — их выход из партийной фракции, по спискам которой они прошли в облсовет, в декабре 2020 года. Рассмотрит отзыв т.н. Национальный совет громад, то есть общин. Название красивое, но не более того. Совет собирается не от нации и не от общин (что это вообще такое?), а от партии и состоит из председателей областных организаций партии. Иначе говоря, избирали эту четверку жители Запорожья, а снимать будет партийный междусобойчик. Венецианская комиссия права — такой императивный мандат демократические права в их либеральном варианте конечно же нарушает. Впрочем, Украину за такие фокусы вряд ли станут критиковать, а то вдруг Путин нападет.

Шутки шутками, но причина отзыва — выход из фракции, имел некоторые основания, на которые стоило бы обратить внимание.

Сергей Селевич — бывший главврач Мелитопольской ЦРБ, который когда-то баллотировался в райсовет от «Партии регионов», а после Майдана был назначен Порошенко главой Мелитопольского района Порошенко. В 2021 году стал запорожским областным депутатом от «Слуги народа», а в декабре 2021 — руководителем КНП «Специализированная медико-санитарная часть» в Энергодаре. Роман Терехов — главный государственный санитарный врач Запорожской области. Наверняка сказать сложно, но вроде бы эти чиновники от медицины прямой олигархической клиентелой не являются.

Юрий Капустянский — средней руки предприниматель и топ-менеджер местных автосалонов. Вроде бы не человек олигархов, а та самая «зеленая поросль» (вроде всяких кавээнщиков и свадебных фотографов), которая пришла на волне бывшей популярности Зеленского как «нового» человека. Капустянский был помощником нардепа Михаила Крячко, которого Разумков внес в списки своего объединения «Разумная сила». Такая себе внутрипартийная оппозиция.

Примерно то же можно сказать и о Виталии Толочеке. Предприниматель средней руки, собственник какого-то шараш-монтажа трубопроводов. При Порошенко работал в коммунальном учреждении Запорожского областного совета «Запорожский областной центр туризма и краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи» заместителем директора по административно-хозяйственной работе. По сути, завхозом. Интересно, что его жена Оксана на парламентских выборах 2019 года была доверенным лицом кандидата от «Слуги народа» Романа Сохи. Сейчас и Оксана, и Виталий числятся помощниками-консультантами на общественных началах уже нардепа Сохи. Соха, который в городе имеет репутацию человека, близкого к братьям Кальцевым из ОПЗЖ, тоже перешел в «раскольничье» объединение Разумкова.

Эти детали помогут кое-что прояснить.

Голосуй, или будет ЗНР

Итак, что же такого случилось зимой 2020, что через год с хвостиком называющей себя либеральной и даже либертарианской партии пришлось идти на «тоталитарный» императивный мандат?

15 декабря 2020 года по техническим причина не состоялась сессия, на которой должны были голосовать за главу облсовета. Однако часть депутатов (от «Слуги народа», «Оппозионного блока», «Батькивщины» и «Единения» тогдашнего мэра Буряка) собрались на голосование в отдельном зале, фактически «кинув» ОПЗЖ и «Евросолидарность». Интересные расклады, да?

Майданные и «пророссийские» партии против других майданных и «пророссийских» партий. Это провинция, здесь нет политики, только бизнес. В этом зале они не только собрались вместе с тогдашним губернаторов Виталием Боговиным, чтобы его и избирать, но даже заперлись. Депутаты от ОПЗЖ попытались зайти в зал, но вход заблокировали спортивного телосложения граждане в камуфляже, представившиеся участниками АТО. Затем появилась полиция, которая, естественно, делать ничего не стала.

Нардеп от ОПЗЖ Владимир Кальцев заявил, что в зале насильно удерживают четверых человек и начал тарабанить ногой в двери, приговаривая: «Боговин, выходи» и «дайте монтировку… принесите штыковую лопату». Загадочная толпа в камуфляже тем временем кричала что-то про «сепаров» и борьбу с ЗНР, но, как и полиция, больше ничего не делала. Через время голосовавшие избрали Боговина и покинули зал через какой-то задний проход. Кальцев заявил о незаконном захвате власти, а Боговин — о том, что «пророссийские силы» сделали все, чтобы сорвать сессию, но им это не удалось. Депутаты от «Евросолидарности», которых тоже не пустили в зал, написали заявление в полицию. Имели ли в виду именно их атошники и Боговин, говоря о ЗНР и «пророссийских силах», не поняли, по всей видимости, даже сами атошники и Боговин.

17 декабря объявились 4 депутата, которых насильно держали в сессионном зале — тем самые Селевич, Терехов, Капустянский и Толочек из «Слуги народа». Они заявили, что в зал их заманили обманным путем, все происшедшее было незаконно и поэтому они в знак протеста выходят из фракции.

«Мне жаль, что под лозунгом президента все это происходило. И это происходит в самом начале, а что будет потом?— сказал Селевич, отметив, что запертые под охраной атошников депутаты ставили галочки в бюллетенях под фиксацию камер. — Руководили этим процессом члены так называемой коалиции из Оппозионного блока».

В итоге четверка отколовшихся «слуг» присоединилась к коалиции аутсайдеров — ОПЗЖ, «Евросолидарности» и «За будущее». Таким составом они провели свою сессию (с блэкджеком, но без атошников), на которой низложили Боговина и избрали Антипапой, в смысле анти-председателем облсовета Виталия Толочека — одного из четверки. Тем временем Боговин со своими верными нукерами со второй попытки назначил замов, избирать которых ОПЗЖ и «Евросолидарность» ожидаемо отказались. Возникла коллизия похлеще Авиньонского пленения папы и Великой Схизмы. Дабы в тяжелые времена путинской агрессии не раскачивать лодку, Боговин подал в отставку, а вместо него избрали (из одного кандидата) экс-сотрудницу фирмы Боговина Елену Жук. Про «Антипапу» Толочека все технично забыли, как будто его и не было.

Толочек, Селевич и Терехов вышли как из фракции «Слуга народа», так и из партии, оставаясь беспартийными депутатами в оппозиционной коалиции (ОПЗЖ и «Евросолидарность», как бы глупо это ни звучало) в облсовете. Капустянский вышел из фракции, но пока остается в партии. Конечно, их надо заменить лояльными людьми, потому и императивный мандат.

Интересная деталь для размышлений. На мэра Буряка накинулись все фракции горсовета (независимо от отношения к Майдану и войне на Донбассе) после того, как он выиграл выборы и провел свою партию в горсовет без участия «Метинвеста» Ахметова, бывшего патроном Буряка в его первый срок. Поводом стало увольнение секретаря городского совета Анатолия Куртева, что посчитали незаконными. После отставки Буряка и возвращения Куртева быстро стали терять кресла прежние заместители Буряка, а вместо них снова появились люди Рината Ахметова.

Вот почему в провинции «Оппоблок» легко объединяется с «Батькивщиной», а ОПЗЖ с «Евросолидарностью». Вот такая она, либеральная демократия, в которой избиратели лишены высочайшего демократического права — права отзыва.