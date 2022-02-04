Начнут на западе, закончат на востоке. Россия и Белоруссия проводят совместные военные учения

В четверг, 3 февраля, Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где с белорусским коллегой Виктором Хрениным проинспектировал подготовку к совместным учениям «Союзная решимость-2022» и встретился с президентом РБ Лукашенко

«Все организовано просто блестяще. Есть еще возможности по дополнительному приему техники», — оценил Сергей Шойгу действия по переброске группировок войск Восточного военного округа в Белоруссию. В свою очередь Александр Лукашенко сказал, что Белоруссия готова при поддержке России создать центры по освоению новейшего вооружения, в том числе систем противовоздушной обороны.

И, как обычно выразился фигурально. «Полезут — получат! Вот и вся война», — прокомментировал Лукашенко пугалки западных СМИ о «предстоящей войне» кого-то с Украиной. Тем не менее ситуацию нельзя назвать несерьезной. День в день с прибытием главного российского силового министра над Белоруссией был сбит украинский беспилотник, который вел воздушную разведку над территорией РБ в районе Бреста. Украинские намерения изобличены полностью: с БПЛА сняты фотографические приборы, считаны разведывательные фотографии.

Инцидент

Вспоминается 1 мая 1960 года, когда над Свердловском (Екатеринбург) был сбит разведывательный самолет США U-2 и был пленен его пилот Фрэнсис Пауэрс.

Был большой скандал, суд и приговор. И это реальное отражение тех, далеких событий. Украинский беспилотник-шпион был малым, снабжен камерой Sony, никакого пилота естественно не было. Он был запущен с территории Украины, пересек госграницу, пролетел над территорией Белоруссии более 40 километров и шпионил на полигоне «Брестский» ВС РБ, где проходят совместные учения Союзного государства.

Экспертиза установила, что БПЛА был запрограммирован на шпионский маршрут. 24 января его запустили из района деревни Пища, Ковельского района Волынской области, в паре километров от границы с РБ. Планер незаконно пересек госграницу. Им никто не управлял: работу запрограммировали и расставили метки, где фотографическая техника должна была зафиксировать конкретную территорию. Делалась одна фотография за пятнадцать секунд, а за пятьдесят минут полета шпион отснял двести двадцать восемь фотографий. Согласно заданию, отснять территорию нужно было особо внимательно — каждый квадрат. Это хорошо видно в сохраненном маршруте: беспилотник будто пылесосил полигон, проходя метр за метром. Аппарат не сбивали.

Вышла из строя силовая установка. Причина поломки — наземная станция РЭБ «Гроза-С». На земле выяснилось, что БПЛА относится к предсерийной партии украинских дронов «Spectator». Это один из первых вариантов «Spectator», разработанный украинской компанией «Политеко Аэро». Он имеет характерные внешние отличия от серийного «Spectator-M1», выпускаемого в настоящее время украинским предприятием «Меридиан».

В МИД Белоруссии вызвали посла Украины, которому заявлен решительный протест. Посол Кизим был огорчен настолько, что отказался общаться с журналисткой белорусского государственного телеканала в самой грубой форме. Ноту протеста вручили и военному атташе при посольстве Украины в РБ. Украинская сторона заявила, что это — провокация, а дрон российский, хотя он не российский. Такого позорища история наших стран еще не знала.

Та самая решимость

Начиная с 1 февраля в Белоруссии начался первый этап проверки сил реагирования Союзного государства «Союзная решимость — 2022», во время которого российские и белорусские военнослужащие отработают борьбу с незаконными вооруженными формированиями.

«В ходе этапа боевого слаживания на полигонах отрабатываются вопросы ведения обороны и борьбы с незаконными формированиями», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ. Учения проходят в два этапа. На первом, который продлится до 9 февраля, в Белоруссию из России передислоцируются личный состав и техника, будет создано несколько группировок войск и сформирована оборона наиболее важных государственных объектов, а также оборона воздушной границы.

Второй этап маневров начнется 10 февраля. Подразделениям предстоит отработать условное отражение внешней агрессии на южных и западных границах Белоруссии. Основная фаза учений, которые продолжатся до 20 февраля, пройдет на пяти полигонах — «Гожский», «Брестский», «Домановский», «Осиповичский» и «Обуз-Лесновский». Для отработки задач будут задействованы четыре белорусских аэродрома. К участию в маневрах привлечены мотострелковые подразделения, артиллерийские расчеты, экипажи танков и боевых машин пехоты, расчеты противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Военные тренировки уже вызывают обеспокоенность у западных партнеров. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 31 января заявил о том, что переброска в Беларусь российских войск может использоваться для последующего вторжения на территорию Украины. Москва и Минск это отрицают и утверждают, что совместные российско-белорусские учения не несут ни для кого угрозы. Это будет легко проверить. Никто ни на кого нападать не собирается. Натовцу это сложно осознать.

Караван идет

Вся эта «обеспокоенность» — обычный дипломатический протокол. Что не мешает протоколу официальному. Сергей Шойгу был встречен президентом РБ. Александр Лукашенко тепло приветствовал российского министра, отметив, что недавно встречался с его земляками из Тувы. Недавно Белоруссию посетил руководитель российского региона. Белоруссия и Тува открывают совместные производства, в том числе и в области оборонки.

«Поэтому мне все-таки хочется там побывать и посмотреть эти красоты и уникальность природы. И заодно махнуть по предложению президента России на Дальний Восток. Потому что там очень много, говорит, интересного. Для меня Камчатка, Сахалин — это вообще сказочные места. Я не представляю, что это за земля. Как космос. Поэтому уже, наверное, лет пять он мне предлагает туда слетать. Но я все-таки выберу время, и побывать хочу там на этих хороших, добрых территориях, не чуждых нам», — сказал белорусский лидер.

И добавил, что с 10-го февраля начинается активная фаза учений. «Это для нашего Союзного государства критически важно сегодня в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда. Поэтому мы хотим научиться», — сказал Лукашенко.

На полигоне «Брестский» министры обороны России и Белоруссии Хренин и Шойгу проверили действия войск в ходе отработки одного из эпизодов по уничтожению незаконных вооруженных формирований. Силы реагирования Союзного государства выполнили задачи по нанесению огневого поражения условному противнику с применением разведывательно-огневых комплексов. Для воспрепятствования прорыва незаконных вооруженных формирований на вероятных направлениях их отхода был применен тактический воздушный десант.

Также в ходе розыгрыша эпизода отрабатывались вопросы закрепления подразделений на новых рубежах. В рамках розыгрыша практического эпизода действий войск на полигоне «Брестский», авиационную поддержку подразделений вооруженных сил Белоруссии и России, задействованных в проверке сил реагирования Союзного государства, осуществили самолеты Як-130 и Су-25.

Перед нанесением авиационного удара по объектам условного противника, совместная тактическая группа провела воздушную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов. По целеуказаниям передового авиационного наводчика, самолетами Як-130 и Су-25 нанесен удар по технике и живой силе условного противника неуправляемыми авиационными ракетами. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 отработали задачи авиационной поддержки войск и нанесли удары по объектам противника. Авиационные удары наносились группой вертолетов без входа в зону поражения ПВО условного противника. Ми-8МТВ5 осуществили высадку десанта с парашютом и без.

Во имя мира

Переброска группировки российских войск в Белоруссию, по оценке Шойгу прошла блестяще.

В этом году две союзные страны проведут более двадцати военных учений. «То, что касается наших учений: у нас впереди по этому году более 20 мероприятий. И если на этих учениях («Союзная решимость — 2022») мы с востока перебрасывали войска сюда, к западным границам Содружества, то учения «Восток — 2022» — они будут на востоке. И по вашему решению, Министерство обороны, вооруженные силы Беларуси будут участвовать в этих учениях — большая группировка. Теперь им предстоит на 10 тысяч километров перебраться туда, — рассказал Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ также высказался по поводу создания учебных центров, сделав акцент на том, что они именно совместные и задумывались для того, чтобы представители ВС Беларуси и России вместе летали, охраняли рубежи, воздушное пространство, и чтобы та система противовоздушной обороны, которая создана в Союзном государстве, могла «показывать свою эффективность, в том числе и тем, кому это надо показывать». Те, кому это показывают, все видят. И скорее всего делают выводы.