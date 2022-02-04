Секунда, очко, ПЦР решают всё: чего ждать от сборных России и Украины на Олимпиаде-2022 в Пекине

Спорт - явление само по себе непредсказуемое, но в исход зимних Олимпийских игр в Пекине уже вмешался COVID-19: лидеры распрощались с мечтой всей своей жизни, а запасные неожиданно получили шанс побороться за медали

4 февраля в 15:00 по московскому времени в Пекине состоится церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр, продлятся они до 20-го числа. За это время будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах. Для некоторых спортсменов — кёрлингистов, фристайлистов, фигуристов и хоккеистов — соревнования уже начались.

Как и летняя Олимпиада в Токио, Игры в Китае пройдут в сложной эпидемиологической ситуации, поэтому организаторы вынуждены поместить всех членов делегаций в «пузырь» — на закрытую территорию, откуда запрещён выход до окончания соревнований, — и ежедневно брать у них ПЦР-тесты (после многочисленных жалоб иностранцев на болезненные пробы из носа от этой процедуры теперь можно отказаться и ограничиться взятием проб только изо рта), человеческий фактор сокращён до минимума настолько, насколько это возможно (роботы собирают мусор, выдают продукты в пресс-центре, готовят напитки в баре, развозят еду спортсменам по гостинице). Олимпиада в Пекине: необычное требование Китая поставило Украину в тупик © CC0, Pixabay

Тем не менее, даже в таких строгих условиях избежать проникновения COVID-19 в олимпийскую деревню не удалось, ежедневно десятки тестов спортсменов из разных стран, тренеров, представителей обслуживающего персонала показывают положительный результат. Только 2 февраля выявлено 55 заразившихся: 29 случав при тестировании в аэропорту у только прилетевших в Пекин и 26 среди уже находящихся в «пузыре». Коронавирус обнаружен в частности у 6 российских хоккеисток, 7 хоккеистов сборной Латвии, олимпийской чемпионки по биатлону украинки Елены Билосюк (Пидгрушной) и тренера мужской сборной Украины по биатлону Юрая Санитры, украинского фигуриста Ивана Шмуратко (из-за чего в командном турнире украинцы выступят только в 3 видах). Кроме того, немало спортсменов, в том числе лидеров в своих дисциплинах, попрощались с мечтами об олимпийских медалях и даже не вылетели в Пекин из-за полученных положительных результатов.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут под девизом «Быстрее, выше, сильнее — вместе», а их официальным талисманом турнира стала панда по имени Бин Дунь Дунь, одетая в ледяной костюм, напоминающий космический скафандр, и держащая на левой лапе сердечко как символ гостеприимства и любви китайцев к другим олимпийцам.

Сборная России

В силу действующего решения Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены в Пекине, как и на предыдущих Играх, будут выступать без флага и национального гимна, под знаменем Олимпийского комитета России (уже полюбившаяся многим аббревиатура ROC). Сборная, в состав которой вошли 212 человек, представлена во всех 15 дисциплинах.

«Что касается нашего видения, российская команда способна достичь результата в 30 медалей, и на эту цифру мы будем ориентироваться. У нас есть собственная статистика результатов российских спортсменов в межолимпийском цикле. Выступали наши очень успешно: было завоёвано рекордное количество чемпионских титулов, поэтому определённый оптимизм присутствует. Другое дело, что не все соревнования удалось провести, не на всех смогли выступить сильнейшие. Это вносит в прогнозы определённую погрешность», — заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Братья по оружию: что связывает президента Олимпийского комитета России и министра спорта Украины © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

30 — это более, чем в 1,5 раза больше результата сборной в Пхёнчхане — тогда олимпийские атлеты из России завоевали 17 наград (2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых) и заняли в медальном зачёте 13-е место.

Главные олимпийские надежды России связаны с

фигурным катанием — кроме мужского одиночного, шансы на золото есть во всех видах, включая командные соревнования: одиночницы чемпионка Европы Камила Валиева , чемпионка мира Анна Щербакова , Александра Трусова , единственная, кто исполняет в одной программе 5 четверных прыжков, спортивные пары чемпиона Европы и мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов , чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский , серебряные призёры Олимпийских игр-2018 в команде Евгения Тарасова и Владимир Морозов , танцевальные дуэты чемпионы мира Виктория Синицына и Никита Кацалапов , ставший олимпийским чемпионом в Сочи с Еленой Ильиных , серебряные призёры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин ).

, чемпионка мира , , единственная, кто исполняет в одной программе 5 четверных прыжков, спортивные пары чемпиона Европы и мира и , чемпионы Европы и , серебряные призёры Олимпийских игр-2018 в команде и , танцевальные дуэты чемпионы мира и , ставший олимпийским чемпионом в Сочи с , серебряные призёры чемпионата Европы и ). лыжными гонками: чемпион мира, 4-кратный призёр Олимпийских игр-2018 Александр Большунов , 2-кратный чемпион мира Сергей Устюгов , бронзовый призёр Олимпиады-2018 в эстафете 4×5 км, чемпионка мира, победительница общего зачёта многодневной гонки «Тур де Ски» 2021/2022 Наталья Непряева .

, 2-кратный чемпион мира , бронзовый призёр Олимпиады-2018 в эстафете 4×5 км, чемпионка мира, победительница общего зачёта многодневной гонки «Тур де Ски» 2021/2022 . биатлоном: чемпион мира, 4-кратный чемпион Европы Александр Логинов , бронзовый призёр чемпионата мира Эдуард Латыпов , Кристина Резцова . Российские фигуристы выиграли серебро в командных соревнованиях © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

, бронзовый призёр чемпионата мира , . горнолыжным спортом: 3-кратный чемпион мира по лыжной акробатике Максим Буров, в ски-кроссе бронзовый призёр Олимпиады-2018 Сергей Ридзик, в биг-эйре — чемпионка мира Анастасия Таталина, в параллельном гигантском слаломе 3-кратный чемпион мира Дмитрий Логинов и самая молодая чемпионка мира в этой дисциплине София Надыршина.

Побороться за награды также реально могут женщины и мужчины в санном спорте (Роман Репилов, дуэт Александр Денисьев / Владислав Антонов, Екатерина Катникова, Виктория Демченко); скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина (в Сочи в 2014 году они завоевали золото и бронзу соответственно); конькобежцы Ангелина Голикова, Ольга Фаткуллина, Артём Арефьев и Виктор Муштаков; шорт-трекисты (Семён Елистратов, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, а также мужская, женская и смешанная эстафеты); сборная по хоккею (как и 4 года назад, в турнире не участвуют звёзды НХЛ, но в Пхёнчхане россиянам это даже сыграло на руку, и они стали олимпийскими чемпионами).

Сборная Украины

Украину на зимних Олимпийских играх в Пекине представят 45 атлетов (на 12 человек больше, чем в Пхёнчхане-2018) в 12 дисциплинах: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек. В соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб) украинские спортсмены будут участвовать впервые. Украина на Олимпиаде не будет представлена только в хоккее, конькобежном спорте и кёрлинге.

Олимпийской комитет Украины отмечает: «После перерыва в 2 олимпийских цикла в состав нашей сборной вернулись представители шорт-трека и сразу с 2 квотами, фигуристы в командных соревнованиях (на Играх в Сочи-2014 Украина не прошла в финальную стадию соревнований пар по итогам короткой программы, а в Пхёнчхане-2018 не участвовала вовсе — ред.) и эстафетная команда у лыжниц. Последний раз украинские прыгуны на лыжах с трамплина были представлены ещё на Играх в Ванкувере в 2010 году, и вот через 12 лет в олимпийском Пекине мы увидим выступление сразу 3 наших спортсменов. Существенно улучшили позиции и фристайлисты, увеличив своё представительство по сравнению с прошлыми Играми с 2 до 5 спортсменов». Российская биатлонистка рассказала о помощи тренеров сборной Украины на Олимпиаде © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

В составе сборной Украины 4 олимпийских чемпиона: биатлонистки Елена Белосюк (Пидгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко, — а также призёры Юношеских Игр фигуристы одиночник Иван Шмуратко и танцоры Александра Назарова/Максим Никитин.

За всю историю участия в зимних Олимпийских играх украинские спортсмены завоевали 8 медалей: 3 золотые (фигуристка Оксана Баюл в Лиллехаммере-1994; биатлонистки Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная в эстафете в Сочи-2014; фристайлист Александр Абраменко в Пхёнчхане-2018), 1 серебряную (биатлонистка Елена Петрова в Нагано-1998), 4 бронзовые (биатлонисты Валентина Цербе в Лиллехаммере-1994, Лилия Ефремова в Турине-2006, Вита Семеренко в Сочи-2014, а также фигуристы Елена Грушина и Руслан Гончаров, выступавшие в танцах на льду, в Турине-2006). Национальная команда никогда не попадала в топ-10 медального зачёта.

Прогнозы на предстоящую Олимпиаду не слишком оптимистичный.

«Будем откровенны, если мы привезём из Пекина-2022 хотя бы одну медаль, то это уже будет хорошо», — сказал министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Именно с таким результатом сборная Украины вернулась из Пхёнчхана — единственной наградой команды стало золото Александра Абраменко в лыжной акробатике (за что был удостоен чести стать знаменосцем на церемонии закрытия Олимпиады).

Американская аналитическая компания Gracenote спрогнозировала, что украинские олимпийцы не смогут завоевать ни одной медали. Вероятность такого исхода букмекеры оценивают на уровне 58%.​​​​​​​ «На Украине нет винтовки для левшей»: олимпийская чемпионка объяснила, почему так и не научилась стрелять © sport.24tv.ua

Теоретически шансы подняться на подиум имеют фристайлисты. В конце прошлого года на этапах Кубка мира Анастасия Новосад, Дмитрий Котовский и Александр Абраменко завоевали 2 бронзы в командных соревнованиях, а Новосад и Ольга Полюк в индивидуальных соревнованиях — золото и бронзу соответственно. Олимпийские надежды возлагают также на биатлонистов, но в последнее время победами они не балуют своих болельщиков: только 3-е место Артёма Тищенко и Дарьи Блашко в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе, 7-е место Дмитрия Пидручного в спринте на этапе в Рупольдинге. Исходя из этого, говорят эксперты, при идеальных раскладах в смешанной эстафете, Пидручный и Джима и в индивидуальной гонке способны завоевать медали.

В Пекине ни слова ни русским, ни по-русски

В преддверии Олимпиады Вадим Гутцайт сказал, что украинские спортсмены в Пекине не должны стоять рядом с атлетами из России, когда в их руках находится государственный флаг РФ, и позировать с ними для совместных фотографий. Кроме того, источник сообщил, что представители Министерства молодёжи и спорта Украины настоятельно рекомендовали биатлонистам не только не фотографироваться с ​​​​​​российскими спортсменами и не давать интервью на русском языке.

Заслуженный тренер РФ по танцам на льду Александр Жулин, который тренирует российскую пару Викторию Синицыну и Никиту Кацалапова и украинцев Александру Назарову и Максима Никитина, назвал рекомендации властей Украины абсолютным бредом, по его словам, «это тупость беспробудная, начиная с того, что у Украины конфликт с Россией, это просто самая большая тупость, которая может быть на Земле, а всё остальное — это уже какие-то отголоски». К слову, во время командного турнира по фигурному катанию сборные России и Украины будут сидеть рядом.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что ни разу не слышал, чтобы представители биатлонной команды друг с другом общались на украинском — они всегда общаются на русском, и русский язык объединяет команду. В конце января он рассказал РИА Новости: «Вчера стояли в одной очереди на тест на коронавирус (на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце — ред.). И с Пидгрушной, и с Семеренко, и с Меркушиной. Девчонки нам улыбаются, все хорошо нам знакомы. Более 10 лет мы знакомы. Они, не скрывая, говорят, что у нас будут большие проблемы, если мы дадим вам интервью, но они очень сильно хотят с нами говорить». Украинская спортсменка заявила, что ей стыдно за свою страну © prosportua.com

Оказавшись в таких условиях, украинский фигурист Иван Шмуратко, например, на вопросы, заданные российскими журналистами по-русски, отвечал на английском.

«Все знают, как я люблю и поддерживаю украинский спорт. Например, мы живём в одном отеле со сборной Украины по биатлону, постоянно встречаемся. ​​​​​​​Самые главные враги украинского спорта — это идиоты и дебилы из Министерства спорта Украины», — добавил Губерниев.

Несмотря ни на какие политические разногласия РФ и Украины, многих спортсменов из этих стран связывает крепкая дружба (а порой и любовь, как, например, биатлонистов Карима Халили, выступающего за Россию, и Екатерину Бех, в 2018 году перешедшую из российской команды в украинскую). Уже находясь в олимпийской деревне, олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов сказал, что не испытывает проблем в общении с украинскими спортсменами. Не благодаря, а вопреки. Как на Украине относятся к своим олимпийцам © REUTERS, Dylan Martinez

«С Олегом Гандеем я достаточно давно знаком, мы периодически вместе тренируемся. У нас очень близкие отношения, дружеские отношения. Проблем в общении не возникает. Олег всегда мне говорит: «Сэм, не обращай внимания, это политика». Он много раз говорил, что мы братские народы, что у него есть родственники в России. Мне тоже кажется, может я не прав, что мы братские народы, у нас все-таки одна кровь», — рассказал спортсмен.

Кстати в составе команды РФ в эстафете на Играх в Сочи-2014, где Елистратов и стал олимпийским чемпионом, был шорт-трекист, который на Олимпиадах в Солт-Лейк-Сити (2002 года) и Турине (2006 год) выступал за Украину, речь о Владимире Григорьеве.

Одним из самых ярких моментов Олимпиады-2018 в Пхёнчхане стали соревнования по воздушной акробатике, причём они привлекли внимание общественности не только исходом борьбы, но и дружеским общением украинца Александра Абраменко, принесшего единственную золотую медаль Украине на тех Играх, и ставшим бронзовым призёром Ильёй Буровым. В большом финале они выступали первыми и в ожидании прыжков белоруса Станислава Гладченко, канадца Оливье Рошона и китайца Цзя Цзуняна стояли обнявшись. После завершения соревнований они поздравили друг друга, а на пьедестале украинец накрыл россиянина своим национальным флагом, за что пользователи соцсетей обвинили его в непатриотичном поведении. Позже Абраменко сказал, что они давно дружат и не смешивают спорт с политикой. Возможно, в Пекине мы увидим повторение этой истории, ведь на Игры приехал и Абраменко, и Буров.