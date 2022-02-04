Вероятность военного конфликта на Украине высока, можно заметить элементы подготовки к нему как в военной, так и в информационной сфере. Однако начнётся такой конфликт, скорее всего, не сейчас, а когда это сочтут выгодным для достижения своих целей политики, которые находятся далеко от Киева

На этом сходятся эксперты, с которыми говорили журналисты издания Украина.ру.

«Русофобия не окупается»

Обострение конфликта на Украине вполне возможно, но если это произойдёт, то вряд ли ранее августа, считает публицист, депутат Государственной Думы восьмого созыва Анатолий Вассерман.

По его мнению, это может быть только нападение Киева на непризнанные республики Донбасса. Вассерман назвал дату провокации Украины против России © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Россия не может напасть на Украину по чисто технической причине — Украина часть России, так же, как и Российская Федерация», — отметил Вассерман.

Он добавил, что Российская Федерация нападать на Украину не будет, поскольку ей это совершенно не нужно. Для РФ, по словам эксперта, «выгоднее всего ждать, чтобы население этой части России само пришло к выводу — русофобия не окупается».

По мнению эксперта, это понимают и те, кто управляет сейчас Украиной — поэтому провокаций будет ещё очень много. При этом Вассерман напомнил о своих же словах, произнесенных им ранее с трибуны Государственной Думы. Тогда он сказал, что «Украина может напасть на любую другую часть России, хоть на Приднестровье, хоть на Донбасс, ровно два раза — первый и последний».

«А это, по поведению, скорее всего, произойдет в августе — для того, чтобы хоть таким способом поднять шансы на победу «Демократической партии» на предстоящих 8 ноября парламентских выборах в Соединенных государствах Америки», — предположил Вассерман.

Он продолжил: «Когда остался один патрон — надо хорошо подумать, когда и куда стрелять. Вот я подумал и решил, что американцы не рискнут стрелять Украиной раньше».

Говоря о процессе «накачки» Украины иностранным оружием, политик отметил, что это оружие мало получить, его надо еще и освоить, для этого необходимо время.

Вассерман также рассказал, что, по его мнению, американцы уже могли прийти к выводу, что «не смогут добыть себе на Украине никакой пользы». И сейчас пытаются «впарить» этот «токсичный актив» Российской Федерации — «в надежде на то, что Российская Федерация потратит на реанимацию Украины примерно столько же денег в расчете на душу населения, сколько потратила на реанимацию Крыма». Вассерман: США пытаются «впарить» Украину России © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Однако американцы тут просчитаются, и Украина для РФ вовсе не будет такой токсичной, как они предполагают.

«Украинцы умеют работать ничуть не хуже остальных русских. Там, по сути, проблема только с управленческим ресурсом», — сказал Вассерман.

Где будет «победоносная войнушка»?

Военный конфликт между Западом и Россией из сферы информационной может перейти в плоскость реальных боевых действий, но будет носить региональный характер. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин.

Отвечая на вопрос, не напоминает ли нынешняя международная обстановка предгрозовое время перед Первой Мировой войной, эксперт отметил, что все ситуации перед крупными военными конфликтами похожи друг на друга.

«Дело в том, что все мировые войны затевались в переходный период, когда мир переходил из одной формации в другую, когда требовалось обнулить старые обязательства, разрушить старую экономику и перейти к новым источникам энергии. Поэтому ничего принципиально нового сегодня не происходит», — сказал Жилин.

По его словам, была надежда на то, что «обойдется без бряцанья оружием и так называемая пандемия послужит тем форс-мажором, который спишет финансовые пузыри и освободит стороны от старых обязательств».

«Но не получилось, поэтому некий региональный конфликт возможен», — констатировал эксперт. «Шутки закончились». Жилин об отсутствии альтернатив в защите Донбасса © Twitter, Александр Жилин

Он добавил, что по его ощущениям, «это может быть Донбасс-Украина и Израиль-Иран».

Жилин согласился с тем, что вряд ли конфликт начнётся ранее августа, ближе к ноябрьским выборам в США. По его словам, американский внутриполитический фактор имеет большое значение для развития ситуации на Украине и вокруг нее.

«Если Байдену понадобится конфликт и победоносная войнушка, они могут это устроить, — сказал эксперт. - Украина моя малая родина, мне больно об этом говорить, но это все равно ресурс и инструмент. Украина — это как нож в руках других политических сил. Вы можете им резать колбасу, но можете убить человека».

«Пойдут на всё»

Все конфликты, которые организовывали американцы, начинались с провокаций, напомнил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По его словам, «здесь же (на Украине — Ред.) провокация должна быть такая, чтобы Россия не смогла остаться в стороне, Европа бы ужаснулась от бесчеловечности результатов этой провокации, подтвердились бы слова США, что Россия готовилась к войне с Украиной».

Для этого заранее проводится определённая работа в информационной сфере, запускается машина по производству фейков. Это подготовка. Алексей Леонков: У Америки остался один шанс, и этот шанс – война на Украине © РИА Новости, Сергей Мамонтов

«Россию пугают, что недвижимость российских олигархов, которая есть на территории Великобритании, конфискуют, введут санкции, и т.д. При этом пугают весь мир войной, пугают, что Россия съест Украину — очень кроваво, на камеру. Будут снимать Reuters, CNN, BBC — как Россия пережевывает Украину», — сказал эксперт.

По его словам, ставка для США высокая — и «это Европа, но не Украина». Вашингтону необходимо удержать европейские страны в сфере своего влияния для достижения своих далеко идущих глобальных планов. По словам эксперта, именно ради Европы американцы «пойдут на всё».

Поэтому вероятность военного конфликта на Украине достаточно высока, считает Леонков. Какие при этом могут быть последствия для самой Украины, американцев вряд ли волнует.