МВД России обнародовало данные о белорусской иммиграции в страну. В последние два года показатели бьют рекорды – так много белорусов не уезжало из страны еще никогда

Согласно данным МВД России, в 2021 году количество граждан Белоруссии, получивших российские паспорта, побило очередной рекорд и достигло 24 539 человек. Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году — 10 539 человек.

Если темпы роста белорусской миграции в Россию сохранятся, вскоре могут появиться шестизначные цифры.

Для сравнения, до 2020 года цифры были куда скромнее: в 2016 году приток новых россиян из Белоруссии составил всего 3 582 человека, в 2017 — 4 092, в 2018 — 4 708, в 2019 — 5 043.

Как видно, взрывной рост начался как раз в 2020-м году, когда в республике наступил политический кризис. Груздев: народ в Белоруссии более пророссийский, чем власть © РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Но показатели отражают лишь малую часть белорусской иммиграции. За теми, кто получил гражданство, скрывается гораздо больше тех, кто находится в России на основании вида на жительства или просто временной регистрации.

Так, в 2021 году 22 973 белорусских гражданина впервые получили вид на жительство РФ. При этом, всего действительные виды на жительство в стране на конец года имели 32 485 белорусов. То есть, по итогам прошлого года таковых стало больше почти в два раза.

Количество же поставленных на временный миграционный учет в России белорусов оказалось на 69 938 больше, чем снятых с него.

Не только в Россию

Эмиграция из Белоруссии растет не только в Россию. Еще одним популярным направлением выступает Польша — в основном, для жителей западных областей республики, многие из которых имеют карту поляка, что существенно облегчает им обустройство.

Так, по данным Евростата, только в 2020 году вид на жительство в Польше получили 50 тысяч белорусов, а в сентябре 2021 года польский президент Анджей Дуда заявил, что за последнее время количество белорусов, получивших убежище и работу в Польше, достигло 150 тысяч. Среди них, как подчеркнул польский лидер, оказались тысячи участников акций протестов во второй половине 2020 года.

Судя по данным за последние годы, в Польшу взрывной рост белорусской миграции тоже пришелся на 2020-2021 годы.

Кроме западного и восточного направлений, некоторые белорусы осваивают и южное (Украина) с северным (Литва). Известны «громкие» в медийной среде отъезды белорусских политиков, бизнесменов, журналистов и артистов в эти две республики. Шимов рассказал о том, что ждать Белоруссии после конституционной реформы © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA/Handout

Что заставляет покидать Родину?

До начала политического кризиса в 2020 году эмиграция из Белоруссии была довольно вялой, особенно в сравнении с Прибалтикой или Украиной. Уровень жизни в небольшой и небогатой республике был ниже, чем в соседних России и Польше, но жизнь там была спокойной и предсказуемой.

Во второй половине 2010-х годов в Белоруссии был период либерализации — стало появляться много негосударственных СМИ, общественных движений, фестивалей. Активнее стала протекать общественная жизнь.

Одновременно с этим государство помогало развиваться IT-сфере, появился Парк высоких технологий, в республику были привлечены глобальные цифровые игроки. В политике и бизнесе было позволено, конечно, меньше, чем у соседей, но молодые и активные люди все равно в целом имели возможности найти себя на Родине и неплохо жить.

Но после начала политического кризиса в августе 2020 года и поражения протестующих и оппозиции, в республике началось ужесточение всего и вся.

Были закрыты и объявлены экстремистскими многие негосударственные информационные ресурсы, НКО. Власть усилила идеологический контроль за деятельностью театров и иных культурных площадок. Государство начало шаг за шагом добираться до всех, чье участие в массовых протестах удалось установить. Чаще всего это были молодые и активные граждане.

Такое положение дел предопределило отток из республики нелояльных руководству страны журналистов, активистов, политиков и в целом представителей творческой интеллигенции.

Одной из категорий населения, где также высок процент мигрантов, стала любимая властью сфера высоких технологий. По разным оценкам экспертов, общее число покинувших республику айтишников с августа 2020 года может превышать несколько десятков тысяч. Всеволод Шимов: Пророссийские силы в Белоруссии не имеют ни ресурсов, ни влиятельных лобистов © vk.com, Всеволод Шимов

После столкновений силовиков с протестующими на улицах белорусских городов и массовых акций, на которые вышли многие представители IT-сферы и бизнеса, власть решила усилить контроль за высокотехнолгичным бизнесом. Так, в некоторые «мятежные» компании начали заглядывать проверка за проверкой, руководство республики обязало на всех субъектах хозяйствования создать профсоюзы, а частному сектору стало часто доставаться и в речах президента.

«Жестко поступили с теми частниками, которые вели негосударственную политику. (…) И вы должны знать, что это была моя команда.

Всегда бизнес предупреждал: у нас не запрещено заниматься политикой, но помните, если вы из бизнеса приходите в политику, там другие законы. Они пришли, растопырив пальцы, со своими понятиями и законами. Мы их по-белорусски вынуждены были поставить на место», — заявил Лукашенко во время Всебелорусского народного собрания 11 февраля 2021 года.

Бизнесменам Белоруссии было фактически поставлено условие, что они должны «работать на государство, в противном случае им не будет спуску». Тем самым власть остановила либерализацию данной сферы — бизнес в республике так и не стал самостоятельным институтом с собственными интересами и их лоббированием в государстве, а, наоборот, попал под пристальный контроль со стороны государства.

Понятно, что многие предприниматели в таких условиях решатся перевести бизнес из страны.

Потеря стабильности

На фоне пережитого стресса в 2020 году в Белоруссии государство взяло под контроль максимум сфер. Причем как в политике, так и в экономике и культуре. Из-за этого у части белорусского общества исчезло то, что удерживало в стране и давало преимущество перед соседями — ощущение стабильности и предсказуемости будущего.

На этом фоне соседние страны начали демонстрировать более стабильные и надежные условия для ведения бизнеса и хозяйства, а также более высокие зарплаты для наемных работников из Белоруссии.

Так, Литва позволила белорусским эмигрантам легко открывать счета, создавать компании и декларировать налоги онлайн, а в Польше запустили программу, по которой белорусы могут не проходить долгую процедуру получения разрешения на работу. Груздев: Белоруссию не спасёт конституционная реформа © president.gov.by

В России же белорусы имеют все условия работать и развиваться наравне с местным населением — нет ни языкового, ни культурного барьеров, ни предвзятости к новым «иностранцам». В стране, в отличие от Польши или Литвы, для белорусов работают социальные лифты, а гражданство можно получить уже через полгода-год после переезда.

Что дальше?

Власти Белоруссии опасаются повторения событий августа 2020 года, поэтому наверняка продолжат держать ситуацию в стране под жестким контролем. При этом у Белоруссии нет экономического преимущества над соседями — по уровню средней зарплаты республика опережает лишь Украину.

Потому у эмиграционного тренда есть все перспективы продолжаться, а то и усиливаться. Причем уезжать может начать не только креативный класс и бизнесмены, но и в целом амбициозные граждане, которые хотят добиться большего в жизни.