В среду, 2 февраля, бывшему народному Украины Семёну Семенченко продлили срок содержания под стражей ещё на два месяца. Экс-парламентария обвиняют в создании частной военной компании. В то же время сторонники Семенченко заявляют, что суд над бывшим комбатом и народным избранником прошёл с «грубым нарушением права на защиту»

О том, как проходило судебное заседание, соратники Семенченко сообщили на странице в Facebook.

«Судья Кваша Антонина продлила Семенченко срок содержания под стражей еще на 2 месяца. Сегодня заседание состоялось с грубым нарушением права на защиту Семенченко, адвокатов даже не предупредили. В целом судья нарушила общий принцип права на защиту, нарушен доступ к правосудию, не был соблюден принцип состязательности и равенства сторон и не дана возможность высказаться с возражением», — говорилось в сообщении.

При этом защита Семенченко указала, что поскольку в деле не было безотлагательности, суд должен был обеспечить право на защиту и подготовку позиции, перенеся заседания в пределах срока. Также, по словам сторонников нардепа, суд не учёл, что ходатайство о продлении меры пресечения должно быть подано за 5 дней до окончания меры пресечения, но Семенченко его вручили не вовремя.

«Когда принимала судья обвинительный акт, она приняла от прокурора документы, которые не имела права принимать и исследовать, а значит, нарушила закон, что привело к незаконному принятию к производству обвинительного акта», — также указывалось в сообщении на странице Семенченко.

Сам Семенченко заявил, что судья грубо нарушила законодательство, букву закона. А само происходящее в суде он назвал полным беспределом. Семенченко также заявил, что его лишили права на свидания с семьёй. Семенченко и его долгий суд: украинские спецслужбы заметают следы преступлений © коллаж Украина.Ру

Злоключения нардепа начались десять месяцев назад. Именно тогда, 24 марта, в Службе безопасности Украины заявили о прекращении деятельности вооруженного военизированного формирования и поставки товаров военного назначения из Российской Федерации. Кроме того, СБУ заявила о создании на Украине частной военной компании (ЧВК), деятельность которой была направлена «на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности».

Более того, эту ЧВК подозревали и попытке организации поставок оружия из Украины в страны Ближнего Востока. И в причастности ко всему этому обвинили Семенченко.

Главарь преступной группы?

Как утверждала СБУ в марте 2021 года, контроль и координацию деятельности ЧВК, осуществляли 15 человек. Главный из них — Семён Семенченко. В числе лидеров был и прославившийся ранее в СМИ как «агент НАБУ», фигурант «дела Свинарчука-Гладковского» (громкого коррупционного скандала февраля 2019 года, нанесшего урон рейтингу Петра Порошенко накануне выборов президента) Евгений Шевченко.

Спустя два дня, 26 марта, суд арестовал Шевченко с возможностью залога в 5 млн грн. (около 14 млн руб. — Ред.). 30 марта после внесения залога «агент НАБУ» вышел из СИЗО. А вот его «старшему товарищу» не повезло — в тот же день суд отправил Семенченко под стражу без права на внесение залога. А 14 мая Семенченко «подарили» ещё одно дело — обстрел здания телеканала «112 Украина» в июле 2019 года. Семенченко создавал украинский Моссад при поддержке Минобороны - Шевченко © Facebook, Семен Семенченко

Спустя два месяца, 14 июля, суд изменил меру пресечения Семенченко, отправив того под домашний арест. А 22 июля Семенченко заявил, что участвовал в спецоперации украинских спецслужб по ситуации в Белоруссии.

«Наша ветеранская организация "Батальон «Донбасс»" весь 2020-2021 год сотрудничала с Главным управлением разведки Министерства обороны. В частности, лично я — с руководителем этой службы нашей разведки полковником Будановым в качестве конфиденциального сотрудника и структуры-прикрытия», — рассказал Семенченко прессе.

Но на этом он не остановился. Он заявил, что одну из операций украинские «рыцари плаща и кинджала» проводили по инициативе коллег из США.

«Она касалась ситуации 2020 года в Белоруссии», — заявил Семенченко, чем вызвал настоящий фурор, ведь операция, о которой он говорил, скорее всего касалась «вагнеровцев».

При этом слова Семенченко о сотрудничестве с военной разведкой изданию «Украинская правда», которое июльские откровения экс-нардепа вдохновили на расследование, в итоге вышедшее в конце сентября, подтвердил и источник в самой украинской разведке.

«Семенченко был "на управлении". Т. е. у него есть куратор, но он не кадровый сотрудник», — заявил разведчик журналистам.

При этом, как сообщило издание, допроса Семенченко добивался и КГБ Белоруссии, который еще в конце февраля 2021 года направил соответствующий запрос на Украину. Впрочем, как писало издание, взяли Семенченко всё же за связи с украинскими разведчиками.

«Собеседник "УП" в разведке связывает преследование Семенченко с враждебным отношением к предыдущему руководству ГУР. Он рассказывает, что экс-комбат на самом деле начал сотрудничать с ведомством еще во времена Василия Бурбы, уволенного после "вагнергейта". И считает, что бывшего депутата вроде бы ошибочно приняли за "человека Бурбы"», — указывалось в публикации издания.

Июльские откровения Семенченко прессе лишь ухудшили его участь. 26 июля Соломенский районный суд Киева отправил Семенченко в СИЗО, где тот спустя несколько дней объявил голодовку. А 8 сентября срок содержания экс-нардепа под стражей продлили. С тех пор сроки Семенченко и его «соучастникам» по делу о ЧВК продлевали.

Однако при этом следствие словно позабыло о ближайшем соратнике бывшего командира батальона «Донбасс», экс-бойце батальона, замешанном в ряде громких коррупционных скандалов.

Партизанский отряд с предателем?

Как утверждали украинские СМИ и отдельные журналисты вроде главреда издания «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова, аресты по делу Семенченко связаны с местью за активное комментирования по делу «вагнеровцев», но не со стороны Семенченко, а со стороны бывшего бойца его батальона — Шевченко. Тот тоже проходит по делу о ЧВК. Но при этом находится не в СИЗО, а у себя дома.

«Вот мне и 39 — жизнь, как всегда, интересна, весела, прекрасна и полна непредвиденных поворотов судьбы, поэтому скучать не приходится. Правда, есть риск следующий День рождения отпраздновать в тюрьме. Но я питаю определённые надежды, что такое счастье обойдёт меня стороной», — написал Шевченко 2 февраля, в день, когда Семенченко продлевали срок в СИЗО.

А после выхода расследования «Украинской правды» — в конце сентября 2021 года — Шевченко подтвердил ряд утверждений статьи.

«Семён Семенченко действительно работал над созданием украинского "Моссада" для уничтожения врагов Украины. Данная организация действительно финансировалась Главным управлением разведки МОУ, и ее деятельность была санкционирована лично руководителем ГУРа генералом Будановым. Семён Семенченко действительно помогал радикальным белорусским оппозиционерам для свержения режима Лукашенко», — написал Шевченко.

При этом он заявил, что в Офисе президента действуют предатели и российские агенты, которые и отдали указания СБУ и Офису генпрокурора возбудить дело о ЧВК. «Орлы Семенченко» нацелились на Афганистан и Ирак: Бывшие бойцы «Донбасса» станут ЧВК © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Однако отчего Семенченко в СИЗО, а вот сам Шевченко — на свободе, что позволяет ему активно критиковать власть, бывший боец «Донбасса» не объяснил. И это при том, что Шевченко был фигурантом «дела Свинарчука-Гладковского» — дела, похоронившего перспективы Порошенко на второй президентских срок, дела, активно использовавшегося Владимиром Зеленским в предвыборной риторике.

Примечательно также, что Шевченко открыто хвастался журналистам, что создаёт ЧВК для работы на Ближнем Востоке и в Афганистане — было это за несколько лет до того, как Семенченко… арестовали по делу о ЧВК. Ну а пока Семенченко сидит. И судя по тому, как идут суды, на свободу он выйдет не скоро.