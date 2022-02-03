Власти США больше не используют термин «неминуемый» для характеристики якобы возможного «российского вторжения» на Украину, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В то же время Соединённые Штаты увеличивают военный контингент в Европе

Об изменениях в риторике США Псаки сообщила 2 февраля.

«Мы прекратили использовать его, потому что… оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать — что будто бы мы знаем, что президент [России Владимир] Путин принял решение», — заявила она. Атомный расклад. Как "мать всех санкций" США против России ударит по Европе и самим США © РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Осторожнее в высказываниях американская администрация решила после призывов не сеять панику.

«Я бы сказала, что в большинстве случаев… мы говорили, что он может вторгнуться в любое время. Это правда, но мы все еще не знаем, принял ли он решение», — рассказала Псаки.

Несмотря на это, в тот же день стало известно о переброске дополнительных войск США в Европу. На первый взгляд, высказывания Псаки и увеличение американского контингента в Европе противоречат друг другу. Но лишь на первый взгляд.

Нужно больше баз

О переброске дополнительных сил в Европу, а именно в Германию, Польшу и Румынию, на брифинге 2 февраля сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

«США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию», — заявил он.

По его словам, «в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии, будут перемещены в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам, которые находятся в Румынии». Но одной Румынией США ограничиться не намерены. Песков назвал причиной для беспокойства планы США перебросить войска в Европу © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Еще примерно 2 тыс. дополнительных военнослужащих будут переведены в ближайшие дни из США в Польшу и Германию», — заявил Кирби.

При этом он подчеркнул, что эти перемещения не имеют отношения к 8,5 тыс. военнослужащих, готовых к переброске в Европу.

«Эти 8,5 тыс. солдат пока не размещаются, но готовы к переброске в случае распоряжения», — отметил Кирби.

Задача перебрасываемых в Европу сил, по его словам, состоит не только в «сдерживании агрессии» (тем более, часть военных перебрасывают в Германию, которая не граничит непосредственно с Украиной), но и в «улучшении оборонительных возможностей стран-союзниц, находящихся на передовой». Кирби отметил, что кроме США в Румынии свои силы намерена разместить Франция — под командованием НАТО.

В общем, Европу наводнят американские военные. И именно это, скорее всего, и было главной целью раздуваемой США истерии по поводу якобы готовящегося Россией вторжения на Украину.

Нет ничего более постоянного, чем временное

Кирби уверял: американские военные приходят в Европу не навсегда.

«Я хочу быть очень ясным по некоторым вопросам. Эти перемещения носят временный характер. Эти перемещения являются ответом на нынешнюю ситуацию в сфере безопасности», — отмечал он. Балтийско-черноморский десант. Зачем и куда США перебрасывают две тысячи солдат © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом он заявил, что современная обстановка буквально требует «усиления средств сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО». В то же время, Кирби подчеркнул, что те силы, которые США перебрасывают в Европу, не предназначены для участия в боевых действиях на Украине.

«Эти силы обучены и оснащены для проведения различных миссий по сдерживанию агрессии и защите наших союзников», — заявил американский генерал.

Он подчеркнул, что США привержены статье 5 устава НАТО, согласно которой нападение на одного или нескольких государств-членов Альянса рассматриваются как нападение на блок в целом, что требует применения силы. Однако перемещение американских войск скорее свидетельствуют о том, что США пытаются не столько защитить Украину — тем более, по заявлению Кирби, вмешиваться в гипотетическую войну в этом государстве американские военные не будут, сколько усилить своё присутствие в Европе.

Особое внимание обращает на себя увеличение американского контингента в Германии — локомотиве Европейского Союза. В последнее время интересы Вашингтона и Берлина расходятся. Так, если в последнем уверены в пользе газопровода «Северный поток-2» и призывают не политизировать этот проект, то в первом пытались всячески помешать воплощению проекта в жизнь.

Да и в целом американская экономика — конкурент европейской. Особенно ярко это проявилось во время правления 45-го президента США Дональда Трампа, при котором на европейские товары, например, на сталь, были введены пошлины. Но и при президенте Джо Байдене противоречия между США и ЕС не сгладились. Дошло до того, что в Европе задумались о создании собственных сил безопасности.

В сентябре 2021 года министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, ччто ЕС должен иметь возможность действовать более независимо от США в военной сфере.

«Это не означает, что мы должны отделиться от американцев. Но могут возникнуть такие ситуации, при которых у нас будут другие интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны быть более дееспособными при помощи собственных сил», — отметила она.

Ранее похожее заявление делала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отмечавшая, что ЕС должен собрать политическую волю для создания собственных вооружённых сил Сегодня отношения между американцами с одной и европейцами с другой стороны продолжают оставаться непростыми.

«Главная проблема США — европейские инвестиции в Южную Америку, составляющие почти половину от общего объема финансовых влияний в этот континент. Тогда как американская доля тут составляет едва четверть. А ведь Южная Америка — это «мягкое подбрюшье» Северной, ее «задний двор». Отсюда и желание подрезать европейцам крылья, согласно доктрине Монро (которую никто не отменял)», — отметил 23 сентября эксперт Владимир Видеманн.

Позже, в интервью изданию Украина.ру он выразился ещё прямолинейнее.

«Германия стремилась к экономическому доминированию в Европе и формированию подконтрольного ей единого рынка и при бисмарковском (Втором), и при гитлеровском (Третьем) рейхе. Что сегодня, после выхода из Евросоюза Британии, в большой степени осуществлено», — отметил он.

Если учитывать всё вышеуказанное, то американское военное присутствие в Европе выглядит в другом свете: попыткой напомнить ЕС, кто на Западе главный и охладить пыл европейских элит. По сути, американские военные базы в Европе — это дамоклов меч, который Новый Свет подвесил над Старым Светом. И истерия по поводу «российского вторжения» была использована Вашингтоном, чтобы под благовидным предлогом увеличить свой контингент в Европе.

Ну а судьба Украины никого не заботит — это государство в очередной раз использовали «втёмную».