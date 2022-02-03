Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности отмены призыва в армию с 2024 года и подписал указ, которым поручил разработать соответствующий законопроект. Вместе с тем, Зеленский увеличивает армию на 100 000 человек (на 30-35%) и намерен сформировать дополнительных 20 бригад ВСУ

«Не для того, чтобы служить». Зачем Зеленский обещает увеличить армию на 20 бригад © REUTERS, Ukrainian Defence Ministry/Handout

Еще больше непонимания инициатива об отмене призыва вызывает на фоне стремления поставить на воинский учет женщин. Действия Зеленского кажутся противоречивыми, но это если принимать его заявления за чистую монету и ожидать каких-то реальных шагов по их исполнению.

«Этот указ — старт перехода Украины на профессиональную армию. Этот указ не потому, что "скоро война". Это я говорю всем. Этот указ для того, чтобы скоро и дальше был мир — мир в Украине», — заявил президент Украины, подписывая указ.

В документе говорится о прекращении призыва на срочную военную службу с 1 января 2024 года. Но заменяется она «интенсивной системой военной подготовки».

В Минобороны уточнили: подготовка будет занимать 3-4 месяца, а затем периодически будет повторяться.

«Президент поручил, и мы подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка», — заявляет Минобороны.

Контрактникам предлагается увеличить зарплату до уровня трехкратного размера «минималки». Сейчас это должно быть 19500 гр. Откуда же должны взяться такие средства в стране, которая в долгах, как в шелках? Военный бюджет Украины составляет около 12 миллиардов долларов (около 6% всего государственного бюджета). Увеличение численности армии и зарплат предполагает огромное увеличение военных расходов. Это возможно либо при существенном урезании социальных расходов, либо при отказе выплачивать долги иностранным кредиторам, либо же в надежде на финансирование извне.

Министр обороны Украины Александр Резников считает, что за этот «банкет» должны заплатить европейцы.

«Мой прогноз — на протяжение десятилетия Европа поймет, что лучше финансировать украинскую армию как один из главных субъектов безопасности Европы. И украинцы будут не оливки там собирать, а с гордостью носить военную форму, а европейцы будут за это платить», — заявил Резников.

Иными словами, по его планам, ВСУ должна стать чем-то вроде ЧВК западных стран. Вопрос лишь в том, согласятся ли европейцы не оказывать разовую помощь, а взвалить на себя финансирование ВСУ навсегда.

Опять обманули. Пушечное мясо для НАТО и подлинная независимость Украины © коллаж Украина.Ру Михаил Жирохов пишет, что США уже финансируют обустройство новых частей ВСУ.

«Насколько мне известно, работа в этом направлении уже ведется. Например, в городе Прилуки Черниговской области, где никогда не было воинской части ВСУ, создается новая бригада. Сейчас поднимается вопрос о выделении земли в пределах города для размещения этой бригады и даже была озвучена информация, что финансироваться обустройство бригады будет из средств американской помощи», — говорит эксперт.

Народный депутат от «Голоса» Сергей Рахманин обращает внимание на нестыковки в указе президента.

«Переход к профессиональной армии обычно означает сокращение Вооруженных сил, а не их увеличение на 100 000. В таких случаях военных становится меньше, но они становятся лучше обученными, лучше вооруженными и должны получать существенно больше», — подчеркивает Рахманин.

Он также добавил, что Украина сейчас «не способна полноценно содержать даже существующую армию, не способна укомплектовать даже существующие бригады; без помощи извне не способна финансировать текущие потребности в вооружении больше, чем на 20%».

Бывший первый заместитель командующего силами специальных операций (ССО) в Донбассе, генерал ВСУ Сергей Кривонос также отмечает, что за последние пять лет из рядов ВСУ уволились 130 тысяч человек, а части сейчас укомплектованы на 50-60%.

В свою очередь депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский считает документ одним из немногих полезных указов.

«Инициатива с отменой обязательного призыва в армию с 1 января 24 года — первая на моей памяти реально позитивная серьёзная инициатива власти. За все 2,5 года. Думаю будет встречена гражданами с огромным одобрением, в случае прохождения через парламент», — пишет нардеп.

«Перебросить тысячи военных», чтобы подойти к пропасти. Кто на самом деле готовится к войне за Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Викторе Януковиче — призыв должен был быть отменен в 2014 году, но Александр Турчинов его восстановил 1 мая 2014 года. До Януковича такой пункт содержался в программе Виктора Ющенко, а 20 лет назад подобный указ о подготовке к отмене срочной службы подписал Леонид Кучма. Теперь эстафету обещаний принял Зеленский.

Каждый украинский президент периодически обещает отменить призыв. Все эти обещания, как и причины некомплекта воинских частей, связаны с непопулярностью воинской службы у украинской молодежи и большинства их родителей. В ходе мобилизаций периода Петра Порошенко тысячи молодых людей бежали в сопредельные страны, а военкомы с полицией отлавливали защитников от «российской агрессии» на улицах и рабочих местах.

Непопулярность службы связана как с нежеланием воевать с республиками Донбасса или РФ, так и с коррупцией, а также процветающими неуставными отношениями. Одним из печальных следствий последних стал недавний расстрел национальным гвардейцем пяти своих сослуживцев в Днепре.

Кроме того, демографические показатели и массовый отъезд трудовых мигрантов никак не способствуют увеличению численности ВСУ при отмене призыва. Только за 10 месяцев 2021, по данным Госстата, население Украины сократилось на 660 000 человек.

Обещания же Зеленского с проекцией на 2024 год, скорее всего, связаны с попытками задобрить молодежный электорат на фоне падающего рейтинга. Тем более что в 2024 году у Зеленского хотят дать право голоса с 16 лет. Но в любой момент при эскалации конфликта в Донбассе этой инициативе дадут задний ход, как и в 2014 году, обвинив Россию в срыве «благих намерений» Зеленского.