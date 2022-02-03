Самоуверенные заявления украинских властей об отказе от российского ядерного топлива для своих атомных электростанций и прозвучавшие одновременно угрозы Запада ввести санкции против российской энергетической отрасли рисуют сюжет новой «зрады», которая ждет не только киевский режим, но и весь «прогрессивный Запад»

О том, что Великобритания может ввести санкции против российских энергетических компаний, стало известно благодаря публикации влиятельного британского издания The Times 31 января.

Перед этим США разработали пакет антироссийских ограничений, который в Вашингтоне окрестили «матерью всех санкций». По мнению его авторов, представителей Демократической партии США, эти «санкции по матери» приведут к инфляции, обвалам рынков, панике и серьезно ухудшат жизнь россиян.

На фоне сообщений об антироссийских санкциях глава украинской госкомпании «Энергоатом» Петр Котин заявил, что Киев уже сейчас готов отказаться от 90% поставок российского топлива для АЭС.

Украина не смогла отказаться ни от российского газа, ни от ядерного топлива. Теперь от Украины отказались в США © AP, Keith Srakocic

После этого зависимость от России останется только в плане снабжения топливными элементами двух реакторов ВВЭР-440, которые также эксплуатируются на Украине, но и эту потребность Westinghouse, по словам Котина, закроет — позже, уже в 2025 году.

То есть, из слов главы украинского «Энергоатома» следует, что если США и Европа введут всеобъемлющие санкции против российской энергетической отрасли уже сейчас, то украинская ядерная энергетика не пострадает, так как есть альтернативные поставки.

Однако на самом деле санкции против российской энергетики оставят без топлива не только украинские атомные электростанции, но и американские, и даже европейские.

Особенности ядерной энергетики XXI века

Если посмотреть на структуру добычи урана по всему миру, то выходит, что Россия добывает около 8% этого элемента, используемого в качестве топлива для АЭС. На первом месте — Казахстан (41%), на втором — Австралия (13%), на третьем — Намибия (11%).

Однако в качестве топлива для реакторов природный уран практически не используется. Исключение составляют всего несколько реакторов на тяжелой воде в Канаде, которые там экономически оправданы из-за значительных залежей урана и мощных гидроэлектростанций, который позволяют получать тяжелую воду в промышленных масштабах.

Во всех остальных случаях, в том числе в США, ЕС, Китае, Иране, России и Украине в реакторах используется обогащенный уран. И вот тут оказывается, что Россия, а точнее компания «Росатом», производит почти 43% всего обогащенного урана в мире, занимая в этой отрасли заслуженное первое место.

Российский обогащенный уран в больших количествах идет в страны Европы, в том числе в Швецию, где работает тот самый завод американской компании Westinghouse, который поставляет ядерное топливо для украинских реакторов.

Второе место по обогащению урана занимает англо-германо-голландская компания URENCO, которая производит 29,3% обогащенного урана, третье — китайская CNNC (16%), четвертое — французская Orano (11%).

Все остальные производители, работающие в Японии, Пакистане, Бразилии, Иране, Индии и Аргентине суммарно не производят и одного процента обогащенного урана.

И в этом не слишком длинном списке нет ни Westinghouse, ни какой-либо другой американской компании.

Ядерные лузеры

Технологическое отставание американской ядерной отрасли, безусловно лидировавшей в 50-60 годы, произошло из-за приверженности более дорогому диффузному методу обогащения урана — в отличие от разработанного в СССР обогащения с помощью центрифуг.

Не вдаваясь в технические подробности достаточно отметить, что энергопотребление первых советских центрифуг по обогащению урана было в 50 раз ниже, чем при обогащении диффузным способом при равном выходе продукта.

Российская атомная отрасль не стояла на месте, и к 2017 году были пущены в работу центрифуги уже поколения 9+, которые производят обогащенный уран в 10 раз дешевле, чем самые ранние их образцы.

Точные данные о стоимости обогащения урана разными компаниями являются коммерческой тайной, так как в основном обогащение производится по долгосрочным контрактам, и стороны оставляют за собой право не раскрывать их условия.

Однако консалтинговая компания Uranium Exchange Company (UxC) регулярно публикует данные биржевых торгов, где реализуется небольшая часть урана и услуг по его обогащению.

Обогащение урана измеряется в единицах работы разделения (ЕРР, англ. SWU). Биржевая стоимость 1 ЕРР на бирже в 2020 году находилась на уровне $47, при этом в 2000 году «Росатом», когда обогащение происходило на центрифугах 7 поколения, сообщал, что его услуги обходятся значительно дешевле — на уровне $20 за ЕРР.

Работа на износ: Впервые в истории на Украине запустили все 15 энергоблоков АЭС - к чему это приведет © enriquelopezgarre/Pixabay

Этим объясняется и тот факт, что крупнейшая после «Росатома» компания Urenco, которая также занимается обогащением урана для АЭС, часть своей технологической цепочки производит на российских заводах.

Сотрудничает с «Росатомом» и французская Orano, для которой российская компания производит дообогащение урана.

Как видим, «Росатом» является важнейшим технологическим партнером других крупнейших компаний отрасли — и это всем выгодно, кроме США.

Штаты получают ядерное топливо для своих реакторов от европейской Urenco, которая построила единственный на территории Штатов завод по обогащению урана. Однако он обеспечивает не более 85% потребностей американских АЭС.

Последствия санкций

Если в ближайшее время из-за очередной «матери всех санкций» на сотрудничество западных компаний с «Росатомом» будет наложен запрет, то в США и Европе моментально возникнет жесточайший дефицит ядерного топлива и, как следствие, новый энергетический кризис.

Само собой, без ядерного топлива останется и Украина, которая больше всех ратует за жесточайшие антироссийские санкции, не дожидаясь мифического «вторжения».

Конечно, дефицит приведет к серьезным финансовым вливаниям Запада в свою атомную отрасль, так как резко возрастет процент прибыли на рынке ядерного топлива.

Спустя лет 10 будут построены новые заводы, которые худо-бедно смогут самостоятельно обогащать уран — хотя и стоить это будет в несколько раз дороже, чем вместе с Россией. И, как обычно, в конечном итоге все расходы лягут на плечи европейских и американских потребителей, которые будут платить за электричество еще больше, чем сейчас.