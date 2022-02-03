От визита на Украину турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана ждут прорыва - подписания Соглашения о Зоне свободной торговли, что позволит сторонам обновить в этом направлении рекорды. Но политический подтекст говорит о том, что сближение Анкары с Киевом происходит в ущерб отношениям с Москвой

То, чего Анкара хочет от Киева открыто, турецкая пресса обозначила так — расширения делового сотрудничества. Агентство «Анадолу» сообщало, что в 2021-м товарооборот между двумя государствами достиг почти 7,5 миллиардов долларов. Эту цифру стороны хотели бы довести до круглой — в 10 миллиардов, судя по замечаниям экспертов.

Для сравнения — в 2021-м турецкий министр торговли Мехмет Муш заявил, что Турция рассчитывает на оборот в 30 миллиардов к концу года в отношениях с Россией. Он, к слову, напоминал, что у двух стран амбициозные цели.

«Наш товарооборот, в целом наша торговля определенно сверхограничена, поэтому чтобы достичь той цели, которую определили наши президенты (России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган) в 100 миллиардов долларов, нам необходимо действительно определить новые сферы сотрудничества», — призывал представитель Анкары.

Примечательно, что продукцию с высокой добавленной стоимостью поставляет своему партнеру не только Россия (например, строит АЭС, сумма контракта составляет свыше 20 миллиардов долларов; поставляет зенитно-ракетные комплексы С-400, размер договора 2017-го был равен 2,5 миллиарда долларов), но и Турция. Недавно пришедший в российский Балтийск железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский» был построен по субподряду на судостроительном предприятии Kuzey Star Shipyard, которое расположено в азиатской части Стамбула. Та же верфь выполняет заказ по строительству парома «Маршал Черняховский». Причем, концепт, технический проект и проектную документацию выполняло одесское «Морское Инженерное Бюро». Словом, там, где это диктует прагматика, Россия, Турция и Украина объединяются для общей пользы, не афишируя это. Хотя в медиа тиражируются сюжеты противостояния в треугольнике Москва — Киев — Анкара.

Турция готова стать посредником между РФ и Украиной - Эрдоган © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Алексей Резников заявил, что его страна готова производить эти дроны самостоятельно, которые, по его мнению, в этом случае станут уже украинскими. Глава военного ведомства не уточнял, намерена ли турецкая сторона передавать документацию и разрешительные бумаги на «Байрактары». Турецким производителям, как сообщали СМИ, интересен опыт украинских производителей двигателей.

Естественно, сотрудничество Турции и Украины касается и других отраслей. По информации того же «Анадолу», турецкий бизнес поставляет на украинский рынок «сталь, системы кондиционирования воздуха, мебель, бумагу и лесоматериалы, табак, свежие фрукты и овощи, продукцию сектора судостроения, автопрома, а также оборонно-промышленного комплекса».

Посол Украины в Анкаре Василий Боднарь обозначил приоритеты Киева тоже как развитие торговых связей.

«Стороны близки к подписанию этого соглашения. Мы делаем все возможное, чтобы этот документ был также согласован и подписан в ходе визита Эрдогана в Киев», — рассказал он о цели поездки турецкого лидера. Дипломат напирал на то, что Украина является привлекательным рынком, о чем свидетельствует присутствие турецких бизнесменов в стране. Хотя Боднарь коснулся и политики — он ознакомил турецкую общественность с повесткой Киева, что, дескать, в Москве хотят полного уничтожения Украины. При этом посол назвал Турцию стратегическим партнером своей страны и подчеркнул, что Эрдоган и Зеленский поддерживают доверительный диалог.

Несмотря на заявленную народно-хозяйственную повестку визита сам Эрдоган создал такой фон, что и эта поездка может восприниматься как попытка дипломатического маневра. Заявления турецкого лидера об отказе признать воссоединение России и Крыма, комментарии по поводу «примирения» Москвы и Киева, заставляют искать подоплеку в действиях Анкары.

Турция готова позвать на переговоры представителей Донбасса - источник в МИД © Public Domain Бурак Пехливан, президент турецко-украинского союза деловых людей в комментарии сайту Haber 7 ответ на вопрос о деэскалации напряженности между Киевом и Москвой свел к подписанию соглашения о ЗСТ. По его словам, заключение этого договора стало бы историческим.

Но, судя по комментариям экспертов, турецкая сторона не сможет предложить украинской каких-то прорывов. Как отметил профессор стамбульского университета Малтепе Хасан Унал, «Эрдоган попытается развеять иллюзии украинского президента». «Если между Украиной и Россией начнется реальный конфликт, то ни один солдат НАТО не будет воевать за Украину», — привел ученый пример горькой правды, которую президент Турции может предложить своему визави.

Кандидат исторических наук, специалист по Турции Станислав Тарасов в комментарии Украине.ру объясняет, что попытка создать треугольник Москва — Анкара — Киев — это попытка Эрдогана вклиниться в европейскую политику и решение вопросов на высшем уровне.

«Путин не отвергает турецкого лидера, его выслушивают и дают ответы. Но сценарий, предлагаемый этими партнерами, не рассматривает. Во время визита на Украину практически будет обсуждаться другая тематика — экономическое сотрудничество, в том числе и рынок для оборонно-промышленного комплекса. Это нормальные отношения двух стран, но надо понимать, что все остальное — Донбасс, якобы готовящееся вторжение России на Украину, отношения между Киевом и Москвой — совершенно другие, не связанные с украино-турецким сотрудничеством сюжеты. Все это соединяется в комок только в воображении политологов», — считает собеседник издания.

Громкие заявления и претензии на присутствие на постсоветском пространстве — это заявка на великодержавную политику, которую Анкара не может себе позволить. Но эта риторика никак не мешает прагматическому сотрудничеству с Москвой, заключает эксперт.

Перед самым визитом Эрдоган на встрече с молодыми предпринимателями подчеркнул свою решимость развивать атомную энергетику. Эти слова в Киеве постараются на заметить, потому что тогда придется признать истинные, то есть российские, приоритеты Анкары.