Запуску «Северного потока - 2» в эксплуатацию может посодействовать решение Еврокомиссии, которая отнесла газ к «переходным» технологиям, призванным помочь ЕС перейти к климатической нейтральности

«Северный поток — 2» едва ли сертифицируют в первой половине 2022 года

Решение о сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) едва ли будет принято до конца июня 2022 года, несмотря на учреждение швейцарской компанией Nord Stream 2 AG дочерней структуры в Германии. Регулятор ФРГ по-прежнему ожидает получения всех документов, необходимых для рассмотрения соответствующей заявки. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Германии (BNetZa) Йохен Хоман в опубликованном 30 января интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

«Необходимая для сертификации компания в соответствии с германским законодательством учреждена и внесена в торговый регистр. Но не хватает дальнейших шагов. Мы ожидаем, что Nord Stream 2 AG подаст все необходимые документы», — заявил он. «Только когда они будут полностью предоставлены, мы сможем возобновить рассмотрение. Если обратить внимание на различные [предусмотренные для этого] сроки, которые затем начнут действовать, то быстро приходишь к выводу, что окончание [рассмотрения заявки] едва ли будет возможно в первом полугодии», — заявил глава регулятора ФРГ.

Хоман напомнил, что трубопровод уже получил техническое разрешение на эксплуатацию от Горного ведомства Штральзунда. «Что касается нашей оценки, то речь идет о том, выполняет ли «Северный поток — 2» предписания по разделению компаний при эксплуатации и торговле газом. Если мы по каким-либо причинам не сможем сертифицировать компанию, Nord Stream AG может обратиться в суд», — пояснил руководитель регулятора. По его словам, в таком случае «всё может тянуться долго». «Также вовлечена Европейская комиссия. Она выскажет позицию касательно запланированного решения сетевого агентства, которую мы будем вынуждены учитывать», — сказал Йохен Хоман.

В Nord Stream 2 AG, в свою очередь, сообщили изданию, что их немецкая «дочка» Gas for Europe GmbH представит документы регулятору как можно скорее, чтобы продолжить процесс сертификации. Как известно, на прошлой неделе оператор СП-2 сообщил об учреждении немецкого предприятия Gas for Europe GmbH (GfE), чтобы выполнить требование Федерального сетевого агентства и соответствовать нормам немецкого и европейского законодательства. GfE будет владеть и управлять участком газопровода, находящимся в территориальных водах Германии, который подпадает под действие «Третьего энергопакета» ЕС. Он требует, чтобы оператор был независим от поставщика. Полное фиаско: «Северный поток-2» хоронит план США создать антироссийский фронт © REUTERS, Hannibal Hanschke//File Photo

СП-2 может обойти «Третий энергопакет» через немецкий газовый хаб

Появление оператора «немецкой» части «Северного потока — 2» и формальное разделение газопровода на две части позволит выполнить ещё одно условие европейского законодательства. Оно требует, чтобы доступ к мощностям газопровода имели и независимые поставщики. В случае СП-2 их не будет (если только в России не разрешат трубопроводный экспорт газа «Роснефти»), потому используемая мощность проекта может быть ограничена до половины. Однако новый вариант управления позволяет создать виртуальную точку на границе ФРГ, куда будет подаваться купленный на аукционах газ, и уже его покупатели будут выступать поставщиками газа в Германии.

«Гениальный (не риторический) вопрос: если немецкий регулятор сертифицирует Gas For Europe, то что помешает тому стать частью хаба THE и оформлять передачу газа на морской границе? Это означает, что требований к 54-километровому участку СП-2 по доступу третьей стороны уже не будет», — написал на днях в Twitter Том Марзек-Мансер, аналитик международной компании Independent Commodity Intelligence Services (ICIS). ICIS исследует рынки сырья, в первую очередь энергоносителей.

Упомянутый общенемецкий хаб THE (Trading hub Europe) учредили 11 операторов газотранспортной сети Германии. По данным THE, сейчас в список его входных пунктов входит «Любмин-2», который является береговой точкой входа СП-2 на территорию Германии, и управляется оператором Gascade. Если немецкая «дочка» Nord Stream AG станет сертифицированным оператором части СП-2, то, по словам замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, газопровод в любом случае сможет заработать.

«Проблема с „Третьим энергопакетом", к сожалению, этим не решится, так как для этого необходимо признание и Nord Stream 2 AG в качестве независимой от „Газпрома" компании», — полагает аналитик Финансовой группы ФИНАМ Сергей Кауфман. Как известно, Nord Stream 2 AG на 100% принадлежит «Газпрому». Европейское законодательство не исключает, что поставщик владеет оператором, но тот должен доказать независимое управление.

При этом противники «Северного потока — 2» настаивают на том, что есть только одна физическая линия трубопровода, и в соответствии с принципом территориальности весь трубопровод должен подчиняться законодательству ЕС. Такую позицию, в частности, занимает сотрудник лондонского Института государственного управления, юрист Алан Рили. Он считает, что в случае сертификации оператора немецким регулятором Еврокомиссия или одна из стран ЕС могут подать в суд, и тому придется сразу ввести обеспечительные ограничения как в случае с газопроводом Opal (сухопутное продолжение «Северного потока — 1», по которому Польша через суд добилась ограничения поставок газа — прим). «Разница в том, что в качестве нового и еще нерегулируемого трубопровода „Северный поток — 2" будет в гораздо более слабом положении для противодействия временным мерам, чем Opal», — считает британский юрист.

Однако далеко не все иски Польши, направленные против «Газпрома», оказываются успешными. Так, 2 февраля Европейский суд общей юрисдикции поддержал решение антимонопольного регулятора Евросоюза закрыть расследование в отношении «Газпрома». Апелляцию польской нефтегазовой компании PGNiG, несогласной с решением регулятора, суд отклонил. В 2018-м Еврокомиссия заключила с российской компанией соглашение об урегулировании претензий. Согласно ему, регулятор решил не налагать на компанию оборотный штраф (он мог достигнуть 10 миллиардов евро), а «Газпром» обещал снизить цены в контрактах со странами Прибалтики, Польшей и Болгарией до уровней, близких к уровням цен на хабах в Западной Европе. Польша осталась недовольна этим решением и обжаловала его, но теперь окончательно проиграла. Атомный расклад. Как "мать всех санкций" США против России ударит по Европе и самим США © РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Решение Еврокомиссии приведёт к увеличению поставок газа в ЕС

Запуску «Северного потока — 2» в эксплуатацию может посодействовать решение Еврокомиссии (ЕК), которое формально касается вопросов «зелёной энергетики». Дело в том, что ЕК решила внести газовую и атомную энергетику в список «зелёных» технологий. Соответствующий акт еврокомиссары утвердили на заседании в среду, 2 февраля.

Одним из двух главных приоритетов нынешней ЕК является «зелёная» трансформация Евросоюза. Для её продвижения в 2020 году ввели так называемую «таксономию». Это система классификации, определяющая, какие виды экономической деятельности считаются «устойчивыми» с точки зрения влияния на окружающую среду, а какие — нет. Формально еврочиновники не настаивают, что атом и газ являются «зелёными» в строгом смысле этого слова, и упомянутое выше решение ЕК отнесло их к «переходным» технологиям, которые должны помочь перейти к климатической нейтральности.

Присутствие природного газа в «зелёной таксономии» может привести к строительству в ЕС большого количества новых ТЭС и ТЭЦ, ведь это создаст уверенность среди инвесторов, что вкладывать в газ — надежно и престижно. А это, в свою очередь, может увеличить импорт газа, крупнейшим поставщиком которого в ЕС является РФ, для чего нужны будут новые газопроводы. «Возможно, мы (ЕС — прим.) этой таксономией в действительности сами «выстрелили себе в ногу» и помогаем России», — заявил эксперт по энергетике брюссельского аналитического центра Bruegel Георг Цахманн.

А исполнительный директор Европейской федерации за транспорт и окружающую среду (объединяет десятки экологических НКО) Уильям Тодтс накануне решения ЕК опубликовал статью, где назвал причисление газа к «переходным» технологиям «крупнейшим подарком, который ЕС только мог сделать Путину». Он считает, что вследствие такого решения миллиарды евро, которые бы иначе инвестировали в возобновляемую энергетику, пойдут на газовые ТЭС и ТЭЦ. «Зеленая энергетика» в Европе: шаг вперед, два шага назад

При этом в Германии, которую в решении ЕК не устраивает отнесение к «переходным» технологиям атомной энергетики, газовую его часть приветствуют. Ведь, согласно оценкам председателя Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливера Хермеса, Германия в условиях европейской трансформации будет нуждаться в большем объеме поставок газа из России. «В среднесрочной перспективе нам потребуется скорее больше, а не меньше импорта газа из России», — подчеркнул он. Председатель OAOEV уточнил, что «и газопровод «Северный поток — 2», и мощности украинской газотранспортной сети необходимы для надежного обеспечения Европы природным газом, а в перспективе и водородом, до тех пор, пока не произойдет окончательный отказ от ископаемого топлива».

Хермес заметил, что возможные новые экономические санкции, в частности, против СП-2 или в отношении российского финансового сектора, приведут к серьезным потерям для обеих сторон. В то же время, по его мнению, антироссийские санкции будут способствовать еще большему сближению России и Китая в вопросах политики безопасности, а также приведут к созданию преимуществ для китайских компаний.

В минувшую пятницу, 28 января, официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт констатировал: Москва выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа, и надеется, что Россия останется надежным поставщиком голубого топлива. Ранее вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что все договоры о поставках газа из России соблюдаются, а основные объемы голубого топлива из России в Германию поступают не через территорию Украины и Польши, а по трубопроводу «Северный поток — 1». ФРГ, по его словам, «зависит примерно на 55% от российского газа».

А 29 января немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что в 2020 году энергетическая зависимость Германии от России составила 64%. Согласно данным Федерального института геонаук и природных ресурсов ФРГ, доля российской нефти в германском импорте достигает 34%, природного газа — 50%, а каменного угля — 45%.