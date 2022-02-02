Однодневное заседание Верховной Рады Украины 1 февраля 2022 года ознаменовалось новым витком противостояния между двумя президентами страны - нынешним Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Порошенко. Первый продолжил курс на уничтожение второго.

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

В этот день в Киев прибыли премьер-министры Великобритании и Польши Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий, 2 февраля в Украину заявятся премьер и глава МИД Нидерландов Марк Рютте и Вопке Хукстра, а к конце недели обещались побывать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и главы МИД Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ив Ле Дриан. С Джонсоном должна была прибыть еще и «мировая танкистка №2» и глава МИД Великобритании Лиз Трасс, для окончательного «запугивания Путина» прокатившаяся, как и премьер Великобритании Маргарет Тэтчер, на танке по Эстонии. Но не сложилась — омикрон отправил храбрую министерку на лечение.

Но не суть. По-любому все они хотят, что Зеленский организовал-таки провокацию в Донбассе и втянул Россию в войну, оправдав все западные истеричные визги на эту тему, а также приготовления и поставки оружия в Украину.

Не дошли до точки: эксперт объяснил, почему Зеленский все еще президент © AP, Efrem Lukatsky

Но все подпортил Порошенко и члены фракции его партии «Евросолидарность» (ПЕС). Но не только тем, что сам он выступил и еще раз рассказал, какой Зеленский трусливый и недальновидный, раз не хочет замечать российскую угрозу, а его мандатоносные «псы» явились в футболках, надписи на которых фактически обвиняли режим Зеленского в ничегонеделаньи на крымском направлении и нежелании освобождать сотню крымских татар, томящихся в «путинских застенках» Крыма и России.

Этот перформанс Зеленский, казалось бы, легко перекрыл милитари-указом. Но Центр Разумкова своим социологическим опросом фактически свел почти на нет его попытки завоевать популярность. Согласно данным этого опроса, Зеленский пока лидирует лишь в одной номинации — в президентском рейтинге. Да и то незначительно, на грани социологической погрешности. За него проголосовали бы 26% тех, кто уже определился со своим кандидатом на президентских выборах. А дальше — вообще «антизеленский мрак»: за Порошенко отдали бы голоса 24,2%, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 10,3%, за лидера «Команды Разумкова» экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова — 8,2% и за лидера партии «Оппоплатформа — За жизнь» («ОПЗЖ») Юрия Бойко и лидера партии «Наши» Евгения Мураева — по 7%.

Все! У Зеленского есть и достойный соперник, и такая же ненавидящая его скамейка запасных. Но при этом 62,5% опрошенных не желают, чтобы Зеленский повторно баллотировался, а ведь л он только вошел во вкус и тщеславно почувствовал себе великим политиком.

В остальном у Зеленского нет никаких побед. На возможных досрочных выборах в Раду ЕС Порошенко набрал бы 25,2% голосов, а пропрезидентская партия «Слуга народа» («СН») — только 18,4%. Дальше идут «Батькивщина» — 12,6%, «ОПЗЖ» — 9%, «Разумная политика» («Команда Разумкова») — 8,7%, «Наши» — 5,3%. И даже если ЕС вывели на первое место, чтобы только выглядели правдоподобными результаты еще несуществующей «Команды Разумкова», то все равно тенденция для Зеленского аховая — его партию уже определили в аутсайдеры гонки, под кадровый раздерибан для будущих фаворитов, куда побегут «слуги», у которых нет никакой идеологии, зато имеются бездонные карманы и желание рулить ради полноты этих карманов. Ну, такие они ребята, набранные по объявлениям на заборах и в интернете. Как глава фракции «СН» в Раде Давид Арахамия, который уже вывез свою семью на Кипр вместо того, чтобы плечом к плечу со своей нацией и доблестным президентом стоять до конца против путинских бурят.

Партия Порошенко почти на 7% опережает «Слугу народа» Зеленского © "Рейтинг"

И «зелебобики» (по мнению многих, пожалуй, самое точное определение сторонников действующего президента) решили «домочить» Порошенко. Принято решение — смело ударить по штабам. В тот же день, 1 февраля 2022 года, Верховная Рада проголосовала за создание временной следственной комиссии (ВСК) по событиям, повлекшим аннексию Крыма в феврале-марте 2014 года. И за это постановление проголосовало 229 народных депутатов. Почти впритык, значительно меньше, чем хваленое «монобольшинство слуг».

Смысл создание этой ВСК — осуществление парламентского контроля за расследованием фактов и установлением лиц, которые способствовали захвату полуострова. И в пояснительно записке к документу сказано: «…Вполне понятно и логично, что оккупация не могла случиться без содействия определенных лиц, которые пребывали непосредственно на территории Украины и осуществляли организационно-распорядительные действия как к моменту оккупации, так и вовремя ее реализации».

И все сразу решили: это подкоп под Александра Турчинова, который в то далекое уже время был и.о. президента страны и главой ее Верховной Рады, фактически «спикеро-президентом». А сейчас Турчинов — глава предвыборного штаба Порошенко и его партии, ближайший соратник, на которого завязаны многие планы порохоботов. Упечь такую особь на цугундер или хотя бы отвлечь ее на судебные разборки во время важных политических баталий — это половина победы «зелебобиков», у которых организатора такого уровня, как Турчинов, нет и в помине.

Однако, с другой стороны, не все так просто, как кажется. Этот удар по Порошенко не просто нанесен крайне вовремя, но и задуман был предусмотрительно. Проект постановления об этой ВСК был внесен на рассмотрение еще в январе и поддержан комитетом по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины в марте 2021 года. А «выстрелил» сейчас, когда стороны уже застыли на пороге лютой схватки лицом к лицу.

Причем Зеленский и его команда решили действовать без оглядки на западных кураторов, которые, по общему мнению специалистов, запретили ему трогать «сывочолого гетьмана» (седовласого гетмана) и «крыголама» (ледокола), и буквально утопить Порошенко в уголовно-судебных делах. По принципу — чем больше, тем лучше, авось что-то да сработает.

Уже сегодня режим Зеленского ведет с Порошенко войну по нескольким направлениям:

— на него пытаются повесить недавно разоблаченный МВД и Нацполицией «бунт титушек»: так называемый новый план «шатун» по расшатыванию устоев власти в Киеве а также в четырех областях страны. Для этого по словам глав МВД Дениса Монастырского и Нацполиции Игоря Клименко было подготовлено 5 тысяч наемников («титушек»);

— продолжается дело о госизмене и содействии терроризму, по которому Порошенко избрана даже мера пресечения — личное обязательство являться на допросы по первому зову следователей. В это-то деле западные кураторы и запретили Зеленскому трогать Порошенко, который осмелел без меры и уже матерком встречает любые попытки что-либо с ним сделать;

— есть еще несколько отложенных в долгий ящик уголовных так называемых «дел Андрея Портнова», которые сей ушлый чел возбудил против Порошенко сразу, как только тот в 2019 году перестал быть президентом. Там целый набор преступление — от коррупции до разграбления казны, в том числе, и на нужды армии, что вполне может сыграть сейчас, когда милитаристский психоз бьет все рекорды. А Портнов сегодня, по данным украинских СМИ и обозревателей, «лижет» Офис президента (ОПУ) Зеленского, а адвокат он опытный и ушлый — под заказ все что угодно сварганить может;

— Госбюро расследований (ГБР) Украины провело обыски у бывшего руководства «Нафтогаза», в офисе АО «Укртрансгаз». Но главное — ГБР пришло обыскивать и чмырить экс-главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, «любимца Америки», который руководил своим ведомством с марте 2014-го по апрель 2021 года. Следователи ведут досудебное расследование «по противоправному отчуждению» 305 млн куб. м природного газа должностными лицами «Укртрансгаза» и «Нафтогаза» «в соучастии с другими лицами». Сумма ущерба оценивается в 2 млрд. 182 млн. грн. И происходило это все во время президентства Порошенко. И зная сервильность следователей, не трудно предположить, что и этот «косяк» могут навесить на экс-президента: все знал, а то в и вообще был-де в доле.

Сейчас все это «мочилово Порошенко» по Крыму типа поставлено на паузу — Рада ушла «работать в комитетах» до 14 февраля. Оно и понятно: на это время намечено «российское вторжение», которое настоящие патриоты, как Арахамия, должны встретить на Кипре: там, знаете ли, легче «любить нэньку», нежели в окопах Донбасса. Но процесс-то запущен по нескольким, как они любят говорить, трекам, и страну ждут увлекательные разборки. Если она, конечно, сохранится, все же не допустив провокации в Донбассе и ответки России…