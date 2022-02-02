Вашингтон пытается предать забвению неделимости безопасности и свести российско-американские переговоры исключительно к украинской теме, но глава МИД России Сергей Лавров предупредил его, что такой приём не пройдет, и поставил вопрос ребром - почему НАТО не выполняет свои международные обязательства

Вечером 1 февраля по инициативе американский стороны состоялись телефонные переговоры глав внешнеполитических ведомств США и РФ. Главной темой беседы стала реакция Москвы на американские наработки по предложениям РФ в сфере гарантий безопасности. Злобин: Россия поступила с Америкой по-американски © РИА Новости, Владимир Трефилов

Несколькими часами ранее произошло, как выразился министр иностранных дел России Сергей Лавров, недоразумение, связанное с этим. Официальный представитель Госдепартамента сообщил, что Вашингтон получил от Москвы ответ на американские предложения, переданные послом США в Москве Джоном Салливаном 26 января, по российским инициативам по гарантиям безопасности, однако вскоре МИД и Кремль опровергли эту информацию, отметив, что документ прорабатывается.

Впрочем послание из Москвы дипломаты ряда западных стран все-таки получили. Речь идет об обращении Лаврова к коллегам с вопросом, как в НАТО понимают фундаментальный принцип неделимости безопасности, на который ссылается российская сторона. Как пояснил глава МИД РФ, договорённости о неделимости безопасности, которые были достигнуты в рамках ОБСЕ в 1999 году в Стамбуле и в 2010 году в Астане предусматривают не только свободу выбора союзов, но и обусловливают эту свободу необходимостью избегать любых шагов, которые будут укреплять безопасность какого-либо государства за счёт ущемления безопасности других. Однако в реакции и США, и НАТО Россия увидела крайне отрицательное отношение — они возводят во главу угла исключительно принцип свободы выбора союзов, полностью игнорируя условие о недопустимости ущемлять при этом безопасность других государств, согласованное на высшем уровне. Кроме того, некоторые члены Североатлантического альянса заявили, что они настаивают на необходимости обеспечивать безопасность на основе документов, которые предшествовали принятию Стамбульской Хартии и Астанинской декларации, цитируют документ Парижского саммита ОБСЕ 1990 года, однако в нём не было прописано требования не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других. Лавров: ответ США на предложения РФ - образец приличия, а за НАТО стыдно © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

«Иными словами, этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а предать полному забвению.<…> Подтвердил госсекретарю Э.Блинкену, что эту тему не позволим «замотать». Будем настаивать на честном разговоре и объяснении, почему свои обязательства Запад выполнять не хочет вовсе или исключительно выборочно и в свою пользу. Э.Блинкен согласился, что здесь есть предмет для дальнейшего разговора. Посмотрим, как пойдут дела», — заявил Лавров.

Американский дипломат на условиях анонимности в беседе со СМИ охарактеризовал разговор глав внешнеполитических ведомств РФ и США, длившийся около получаса, как профессиональный и достаточно откровенный. Уже в официальном пресс-релизе Госдепартамента говорится, что госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул готовность США как на двусторонней основе, так и вместе с союзниками и партнерами продолжить обмен мнениями с Россией по взаимным обеспокоенностям в сфере безопасности.

Как сказал на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, в Вашингтоне полагают, что те аспекты безопасности, которые беспокоят Москву, и вопросы, беспокоящие США и их союзников в Европе, пересекаются между собой, так что есть возможность дать ответ на эти беспокоящие обе стороны вопросы на взаимной основе, для этого потребуется активная, содержательная, серьёзная и продолжительная дипломатическая работа, если стороны хотят этого достичь, и заверил, что Вашингтон готовы к этому.

Однако при этом Блинкен вновь попытался свести разговор, посвящённый разработке взаимных гарантий безопасности, к украинской тематике и при этом выдвинул бездоказательные обвинения в адрес России.

«Госсекретарь призвал к немедленной российской деэскалации и отводу войск и снаряжения от границ Украины. Он подчеркнул, что дальнейшее вторжение на Украину будет встречено быстрыми и суровыми последствиями, призвал Россию следовать по дипломатическому пути», — говорится

В пресс-релизе Госдепартамента по итогам переговоров говорится, что глава ведомства призвал Россию к отводу войск и снаряжения от границ Украины, а также подчеркнул, что дальнейшее вторжение на Украину будет встречено быстрыми и суровыми последствиями.

«Если президент Путин действительно не намерен начинать войну или смену режима на Украине, то, как заявил госсекретарь министру иностранных дел Лаврову, настало время отвести войска и тяжёлое вооружение и начать серьёзную дискуссию, которая может укрепить коллективную европейскую безопасность», — сказал американский дипломат на условиях анонимности. Крушение мифов. Как Запад с особым цинизмом бросает Украину © AP,

Об абсурдности этих обвинений неоднократно говорили власти не только России, которая с самого начала конфликта в Донбассе ищет пути его урегулирования, но и Украины — президент Владимир Зеленский и руководители силового блока призвали не нагнетать панику, поскольку никаких признаком якобы готовящегося нападения на страну не наблюдается.

При обсуждении ситуации на Украине в ходе телефонных переговоров Лавров, как сказано в заявлении МИД РФ, призвал Блинкена вместо нагнетания агрессивной риторики и накачки ВСУ различными видами вооружений использовать влияние США на украинские власти для принуждения их к полноформатному выполнению Минских договорённостей.

Что касается переговоров с РФ по гарантиям безопасности, то, как сообщили источники информационного агентства Bloomberg среди американских властей, Белый дом готов к их проведению после получения от Москвы ответа на инициативы Вашингтона по этому вопросу. А когда это произойдёт, целиком и полностью зависит от президента России, подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в любом случае работа над документом ещё продолжается.

Ожидая ответа от Москвы на свои предложения, сами Соединённые Штаты от прямого ответа на её вопросы предпочли уйти.

«Когда получили американскую реакцию, приступили к ее изучению. Сразу было видно, что американцы предпочитают сконцентрироваться на обсуждении по-своему важных, но второстепенных вопросов: нельзя ли договориться о неразмещении ударных вооружений на взаимной основе, включая ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, которые раньше подпадали под ДРСМД, разрушенный США, транспарентность в сфере проведения учений, меры предотвращения непредвиденных инцидентов между боевыми самолётами, кораблями, и другие подобные шаги по укреплению доверия», — подчеркнул Лавров.

Так же произошло, когда журналисты попросили Неда Прайса прокомментировать заявление Владимира Путина о том, что США и НАТО в своих ответах на предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные требования РФ. Дипломат лишь сказал, что от российского лидера слышали разные вещи, и переадресовал вопрос политологам и специалистам по России, чтобы они интерпретировали и оценивали значение этих высказываний, Госдепартаменту, по его словам, необязательно это делать, поскольку ведомство знает от Лаврова, что получит официальный ответ от России.

Говоря о содержании документа, который США ранее направили России, Прайс сказал, что в ответе американской стороны «затронуты вопросы, которые поднимала России, хотя это не означает, что россияне согласятся с тем, как это сделано», кроме того, названы сферы, где, на взгляд Вашингтона, дипломатия может дать результаты, а отдельные предложения Москвы по безопасности обозначены как непроходные. Повышают ставки до предела: США устроили охоту на российского посла © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На этом этапе межведомственное согласование поступивших от США предложений завершено, сообщил Лавров, и МИД РФ доложит об этом президенту.

В беседе глав внешнеполитических ведомств была затронута и двусторонняя повестка. Министр иностранных дел России обратил внимание своего американского коллеги на неприемлемость курса Вашингтона по ограничение деятельности российских дипломатических представительств в США. За 4 года из Америки выдворили более 120 дипломатов и сотрудников посольства, а визы их преемникам не выдают, более того, представители Госдепартамента заявили, что если охранникам посла США в Москве не предоставят визы, то из Вашингтона придется уехать главе российской дипмиссии Анатолию Антонову. Как сообщил МИД России по итогам беседы Лаврова и Блинкена, условлено активизировать поиск путей снятия этих «раздражителей».