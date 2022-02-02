В среду, 2 февраля, в США и Канаде отмечают традиционный праздник - День сурка. Благодаря популярному фильму традиция «гадать» на животных прижилась и на постсоветском пространстве, порой принимая весьма странные формы

Североамериканский праздник обязан своему появлению пенсильванским немцам — группе переселенцев из Западной и Южной Германии (прежде всего Пфальца). Сначала их привлекла Пенсильвания, а затем и некоторые соседние штаты.

Среди прочих эти немцы принесли и традицию гадать на животных, какой же будет весна. У себя на Родине они наблюдали за барсуками. Но вот в Пенсильвании барсуки встречались не везде. Да и американский барсук — весьма дальний родственник барсука обыкновенного — они относятся к разным родам. Мифы Днепра: редкая птица, сом-людоед, драгоценный идол и многотысячные жертвы © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

А вот сурки в Пенсильвании встречались не в пример чаще. Оттого именно по ним пенсильванские немцы, а затем и их потомки стали гадать, сколько ещё продлится зима и какой будет весна. Если день пасмурный и сурок не видит своей тени, а значит — спокойно покидает нору — то зима скоро кончится, весна будет ранняя. А если сурок из-за солнца увидит тень и спрячется в норму, зима продлится ещё шесть недель.

День для гаданий выбран не случайно. Именно в этот день христиане отмечают Сретение Господне. Примечательно, что гадают в этот день и славяне. У южных славян Сретение — это день встречи зимы с весной, а у западных и восточных — день середины зимы. При этом у праздника есть и народное название — Громницы. Связано оно с тем, что в этот день освящали свечи — обереги от грозы.

Правда, празднуют этот праздник славяне в разные даты: католики — 2 февраля по новому, а православные — 2 февраля по старому стилю (по новому стилю это 15 февраля).

Как и их западные соседи — немцы, славяне считали, что в Сретенье зима с весною встречается. Какова эта встреча, такова и весна. Наблюдали не за зверьми — за погодой. Так, если в этот день оттепель — весна будет ранняя и тёплая, холода — холодная, пойдёт снег — весна будет дождливая и затяжная. «Громницы — скидай рукавицы», «Громницы — половина зимицы», — вот одни из популярных славянских поговорок.

Но почему же всё чаще в этот день и в славянских государствах обращают внимание на поведение сурков. Всему виной одна комедия, которая прославила американский праздник и одного конкретного сурка — Панксатонского Фила, живущего на Индюшачьей горке в пенсильванском городке Панксатони.

Чудо-фильм

В 1993 году — спустя десять дней после Дня сурка — 12 февраля — в американский прокат вышел фильм, посвящённый этому празднику.

Вряд ли кто-либо мог тогда представить, что эта комедия приобретёт статус культовой, а также популяризирует такую тему, как «петля времени» — герой вынужден проживать один и тот же день подряд много раз.

Примечательно, что в 1993 году вышел ещё один фильм на эту тематику: «12:01» по одноимённому рассказу Ричарда Лупоффа. Авторы фильма считали, что создатели «Дня сурка» украли их идею. Тем более, «12:01» был снят на основе короткометражного фильма, появившегося в 1990 году. Но после судебного разбирательства все разногласия уладили.

Роль главного героя «Дня сурка» — циничного и даже мизантропичного синоптика на одном из каналов Питсбурга исполнил Бил Мюррей. Его герой меняется с выключением камеры: из обаятельного человека он превращается в едкого, саркастичного эгоиста. Архимандрит Виктор: В Сретение человечество встречается с Божеством © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Изначально создатели фильма рассматривали на эту роль актёра Тома Хэнкса. Однако он был занят в картине «Неспящие в Сиэтле». Даже после успеха «Дня сурка» в прокате по всему миру Хэнкс не стал переживать, что не попал в эту картину: по его словам, герой «Дня сурка» — «жалкий сукин сын» и в целом — не его типаж.

В итоге остановились на Мюррее, хотя один из сценаристов картины — Дэнни Рубин — был этому не рад.

По сюжету, герою Мюррея предстоит в четвёртый раз поехать в Панксатони, чтобы сделать репортаж о Дне сурка, чему он не сильно-то и рад. Но именно этот город и этот день изменит его жизнь. Именно в Панксатони герой Мюррея попадает во временную петлю. В попытках выбраться из вечного 2 февраля он переживает ряд забавных и не очень приключений и осознаёт, что ему нужно измениться. В этом ему помогает Рита, роль которой исполнила Энди Макдауэлл.

Фильм получил ошеломительный успех у публики. Да и критики не обошли его похвалой. Поклонники и отстранённые исследователи нашли в «Дне сурка» бездну смыслов, религиозный, философский подтекст, отсылки к киноклассике и классике мировой литературы. Киноделов же фильм продолжает вдохновлять и сегодня. Из свежих фильмов на тему петли времени можно вспомнить комедийную мелодраму «Зависнуть в Палм-Спрингс» 2020 года.

Ну а любители боевиков и актёрского таланта Мэла Гибсона наверняка вспомнят боевик «День курка» 2021 года.

А ещё фильм обогатил мир одним расхожим выражением.

От рутины до маразма

Сегодня говоря «День сурка» многие подразумевают не только праздник или милую комедию 1993 года. Напротив, очень часто употребление этих слов говорит не о чём-то весёлом, а о грустном — о чём-то монотонном и, к тому же, лишённом всякого смысла.

Так, фраза полюбилась американским военным, которые с её помощью описывают точное повторение дней в армейской службе. Журналист Томас Фридман свою серию статей в The New York Post о войне на Ближнем Востоке в 2006 году назвал «День сурка в Ираке».

Но полюбилась фраза не только на Западе. Так, расхожим стало выражение и в России. В песне «Лёгкие деньги» основанной в 1995 году в Симферополе группы «Ундервуд» — одной из популярнейших поп и рок-групп Украины и России — эта фраза упоминается шесть раз.

«И календарь бы рад, но это день сурка

Никто не виноват, что это день сурка

Проснись, моя любовь. Пока-пока», — поёт группа.

И если бы в постсоветских государствах всё остановилось только на новом устойчивом выражении, этому можно было бы лишь порадовать.

Но фильм «День сурка» привёл к популярности «гадания на животных». Так, в 2004 году на биологической станции Харьковского национального университета имени Каразина в селе Гайдары «на вахту» заступил степной сурок Тимка. Он предсказывал погоду, чем радовал украинских журналистов. В 2011 году его на посту сменил сурок Тимка ΙΙ.

На его долю пришлись испытания посерьёзней предсказания погоды. Так, помимо того, какой будет зима и весна, от сурка пытались добиться ответов и на насущные вопросы. В 2017 году он, например, предсказал, что Украина получит безвиз. Астролог рассказал, как правильно встретить китайский Новый год © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В 2019 году его на работе сменил сын — Тимка III. И ему тоже пришлось не только угадывать погоду. В 2021 году от сурка добивались и ответа, связанного с пандемией COVID-19.

Тимку III попросили посоветовать лучший способ уберечься от коронавируса. Перед ним поставили пустую емкость с надписью «Вакцина», спортивные снаряды, символизирующие занятия спортом, фрукты — здоровое питание, традиционный народный рецепт от всех болезней — сало с чесноком, модель космического аппарата с надписью «На Марс» и игрушечного Ждуна с надписью «Выдержка». Тимка сначала побежал к спорту, а затем к Ждуну.

«Значит, мы не забываем о здоровом образе жизни, занимаемся спортом и гуляем на воздухе, не забываем о выдержке», — истолковала прогноз хранительница сурка Тимки IIІ Надежда Токарская.

Такой способ гадания приобрёл популярность благодаря футболу, а точнее зверям, угадывавшим матчи. Во время проводившегося на Украине и в Польше Евро-2012 таким «предсказателем» был хряк-прорицатель Фунтик. Но он был лишь эпигоном немецкого осьминога Пауля, угадавшего результат четырёх из шести матчей сборной Германии во время Евро-2008.

Его везению был ряд рациональных объяснений. Однако большинство предпочло верить в прогностические способности осьминога. Нашлись и те, кто эту веру высмеивал.

Так, популярная российская группа «Кирпичи» в неофициальном гимне всей постсоветской журналистки «Конь-людоед» пела:

«Акулы в Египте — худшие прогнозы,

Труп осьминога Пауля владеет гипнозом»

Народная традиция, связанная со Сретением, в конечном итоге выродилась во что-то, напоминающее первобытные верования, то, чего не было даже у древних германцев — далёких предков пенсильванских немцев.

«Ведь и здесь также принято отыскивать предвещания по голосам и полёту птиц; но лишь у германцев в обыкновении обращаться за предсказаниями и знамениями также к коням»,- писал об обычаях германских племён живший в I-II веках римский историк Публий Корнелий Тацит.

Были ли эти кони — конями-людоедами? Вряд ли. По крайней мере Тацит об этом ничего не упоминал. И уж точно германцы не искали ответов об исходе битв у осьминогов.

Но теперь братьям нашим меньшим доверяют всё более сложные вопросы. Что неудивительно. С учётом заполонивших эфиры экспертов и политологов, одни из которых годами пророчат развал Украины, другие — прохождение украинских танков парадом на Красной площади, а третьи рассказывают о том, что не сегодня — завтра взорвётся Йеллоустон и «весь западный мир — в труху», люди всё больше доверяют животным. Те если и ошибутся с прогнозом, то не со зла.