В рамках визита в Киев польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава окажет Украине не только политическую, но и военную помощь в случае «российской агрессии». Тоже самое делают и другие страны Запада. Как и зачем Европа и США «накачивают» Украину оружием?

О решении передать Украине оружие сперва сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. «В тесном контакте с президентом было принято решение о передаче оборонительных боеприпасов украинской стороне. Польша, в случае российской агрессии, поддержит Киев боеприпасами калибра 122 и 152 мм», — заявил чиновник.

Тезис был поддержан и 1 февраля, во время визита премьер-министра Польши в Киев. Матеуш Моравецкий пообещал «помочь Украине с оружием» во время его переговоров с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

«Накачивание» оружием

Давать Украине вооружение со стороны Польши — событие, не выходящее из ряда вон. Дело в том, что 19 января нынешнего года Государственный департамент США в ответ на запрос Литвы, Латвии и Эстонии дал разрешение на поставки вооружений американского производства Украине. В частности, речь шла о противотанковых системах.

А на следующий день, 20 января, министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что ее страна планирует поставить Украине снаряды для тяжелой артиллерии калибра 152 мм, которые запрещены Минскими соглашениями.

В середине прошлого месяца 2 тысячи ПТРК (противотанковые ракетные комплексы) поставила Украине Великобритания. При этом британцы направили на Украину и рейнджеров для того, чтобы обучить украинцев пользоваться непривычным для них вооружением.

В декабре 2021 года стало известно, что Таллинн планирует передать Киеву противотанковое вооружение, ракеты для ПТРК Javelin, а также 122-мм гаубицы. Прерванный пакт. Украина, Польша и Великобритания отложили создание «УПА» © коллаж Украина.Ру

«В принципе, Эстония приняла на уровне своего министерства обороны решение, что мы хотим поддержать Украину вооружением и боеприпасами в сложившейся сложной ситуации с безопасностью», — заявлял тогда начальник отдела международного сотрудничества министерства обороны Эстонии Пеетер Куймет.

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук указывал, что за весь 2021 год Украина получила военной техники от Запада на 400 миллионов долларов, а в 2022 году Вашингтон планирует выделить Киеву еще 300 миллионов долларов, из которых 75 миллионов — на летальные вооружения.

«Накачивание» своей страны оружием продиктовано, главным образом, стремлением самого Киева. Так, 20 января пресс-служба Минобороны Украины сообщила следующее: «Руководством Минобороны на системной основе осуществляются меры по привлечению международной поддержки для развития состоятельности Вооруженных сил Украины с целью укрепления обороноспособности страны. Объемы такой помощи в данный момент беспрецедентны».

Такое положение дел вызывает настоящую эйфорию во власти и среди националистических кругов, а на Донбассе это расценивают как подготовку к полномасштабной наступательной операции.

Для чего это?

Официально Украину накачивают оружием на фоне фантастического «российского вторжения» в оборонных целях. Но на практике далеко не факт, что вооружения будут использоваться для декларируемых целей. Притом, что гаубицами калибра 122 мм и 152 мм назвать "оборонными" довольно сложно. Новое оружие может быть использовано, к примеру, для возобновления войны на Донбассе. И именно в наступательных целях, поскольку они, как правило, и используются по неподвижным целям, то есть для артобстрелов позиций и населенных пунктов, занятых противников перед началом наступления — для подавления живой силы.

То есть главная задача поставляемого артиллерийского вооружения — участие в полномасштабном военном конфликте с наступательными целями. Ястребиный коготь Байдена в Киеве. Кто возглавит посольство США на Украине © sk.usembassy.gov

На Западе не могут это не осознавать, поэтому там наверняка отдают себе отчет в возможном возобновлении войны. Тем более, Киев заявляет, что не собирается выполнять Минские соглашения, стало быть, готовится возвратить себе, как считают в столице Украины, утраченные территории. В ЕС и США так же республики Донбасса не признают, потому в их понимании это будет «справедливая» война с «сепаратистскими образованиями». А то, что в ходе таких военных действий и с учетом поставляемого Украине оружия погибнут мирные жители, похоже на Западе никого не волнует.

Выполнение Минских соглашений продвигали европейские «мирные голуби» — Германия и Франция. Но сегодня на Западе активизировались «ястребы», наиболее агрессивно настроенные по отношению к Донбассу и России: США, Великобритания, Польша и Прибалтика. Они же в основном и передают оружие Киеву, а также заключают с ним военные союзы, например, недавно возникший и наделавший шума в медиапространстве Союз Великобритании, Украины и Польши.

Стратегия управляемого хаоса

Советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, политолог Всеволод Шимов в интервью ихданию Украина.ру напомнил, что Запад проводит политику «сдерживания» России, и Украина — ключевой антироссийский плацдарм.

«При этом никто не планирует включать Украину в евроатлантические структуры — НАТО, ЕС и т.п. Запад закрепляется на Украине, используя неформальные инструменты, в том числе поставки вооружений, якобы для оказания помощи против "российской агрессии". Это способствует вбиванию еще большего клина в российско-украинские отношения и делает их нормализацию все менее вероятной». «Не для того, чтобы служить». Зачем Зеленский обещает увеличить армию на 20 бригад © REUTERS, Ukrainian Defence Ministry/Handout

По мнению эксперта, такое поведение Запада можно назвать «стратегией управляемого хаоса».

«Во "вторжение" России на Украину я не верю. Во-первых, непонятно, почему именно сейчас. Во-вторых, это будет очень затратная кампания с риском завязнуть надолго и получить очередной удар в виде новых санкций. Впрочем, не исключен вариант локального обострения на Донбассе, в которое Россия будет вынуждена вмешаться, и это будет объявлено тем самым "вторжением". Однако даже в таком случае РФ, скорее всего, ограничится сугубо локальными задачами, без попыток продвинуться вглубь Украины», — заключил политолог.

Поэтому "накачивание" Украины наступательными вооружениями не может не вызывать удивления.