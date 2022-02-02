Все средства на строительные работы были собраны благотворителями, в основном бизнесменами. А это около 21 млн гривен. Благодаря этому работы прошли быстро. Но украинские меценаты неожиданно обнаружили, что исторический и культурный объект перейдет в полное распоряжение римско-католической церкви. Более того будет навсегда утрачена концертная площадка с органом, а Дом органной музыки — выброшен на улицу. Тему поднял один из спонсоров строительных работ инвестор и бизнесмен Сергей Будкин: «В данный момент государство на собранные громадой деньги провело первоначальный ремонт костела. Вместе с тем орган не восстановлен и его восстановление не предполагается в ближайшее время. Дело в том, что орган был установлен в костеле как концертный инструмент и костел до последнего времени с точки зрения общественности города Киева прежде всего использовался как зал органной музыки. В последние годы перед пожаром костел был фактически небольшим полем битвы — в нем шла не очень заметная глазу, но принципиальная война за территорию между римо-католической общиной города Киева и консерваторией. Римо-католики служили в костеле службы, а консерватория проводила занятия класса органистов плюс концерты по вечерам. Использование костела было расписано буквально по минутам — студенты консерватории сменяли друг друга, потом их сменяли ксендзы, потом тех снова сменяли студенты консерватории, потом снова ксендзы, потом народные артисты Украины, игравшие вечерами Баха. При этом католики орган на службе не использовали, так как с их точки зрения он и установлен был неправильно (в католическом храме орган должен быть на хорах), и вообще их война за территорию в храме подразумевала то, что консерваторию оттуда нужно потихоньку вытеснять вплоть до окончательной победы».
И судя по всему, католической церкви это удалось. И благотворители, которые спасали объект культурного наследия, не знали, что участвуют в религиозном деле — восстановлении храма. «Честно говоря, я не уверен, что все те, кто собирал деньги на ремонт здания костела собирали деньги в помощь римо-католической общине города Киева,- подтверждает Сергей Будкин. С ним согласен и Маси Найем (брат небезизвестного Мустафы Найема), который занимался организацией сбора денег.
В этой запутанной истории следует начать сначала. Киевский костел Св. Николая был построен в 1909 году по проекту известного архитектора Владислава Городецкого и является одним из жемчужин столицы. В 1933 году храм был разграблен и закрыт, после войны — отреставрирован, а в 1978 году в костеле разместился Дом органной и камерной музыки, который существовал до сегодняшнего дня. С 1992 года возобновились богослужения римско-католической церкви. Орган в костеле, который полностью сгорел, стоит отдельного слова. Он был специально создан мастерами фирмы «Rieger-Kloss» в чешском городе Крнов. У органа было 55 регистров, 3945 труб различных диаметров и длины (от 13 миллиметров до 6 метров), сделанных из металла и дорогих пород дерева.
В 2020 году премьер- министр Денис Шмыгать подписал распоряжение, а ранее президент Украины издал Указ, согласно которому костел в центре Киева передается в постоянную безоплатную аренду римско-католической церкви. Но сперва следует обеспечить переезд «Национального дома органной и камерной музыки Украины» в Дом музыки, который необходимо построить до 2023 года. До этого времени и церковь, и «органисты» должны были делить костел вместе. Но, как водится, все дело уперлось в строительство Дома музыки, и даже отведение земельного участка под эти нужды. Время шло, стройка не начиналась, католики ждали, когда же съедут миряне со своим органом. И тут случился пожар, который чудесным образом разрешил все проблемы.
Так ситуацию прокомментировал в ФБ партнер юридической фирмы «Кушнир, Якимьяк и Партнеры» Олег Якимьяк, который представляет интересы римско-католического прихода Святого Николая. «Препятствием для передачи костела приходу был орган, который очень сложно и дорого было переместить в другое помещение. А также переезд творческих коллективов НДОМ. Поиск помещения длился много лет безрезультатно. 16.09.2020 было принято Распоряжение КМУ N1203 о строительстве Дома Музыки, куда отселят НДОМ. Через год не смогли даже согласовать участок для строительства БМ. Конечно, были сомнения, что власти сдержат слова о передаче. Но 3.09.2021 произошел пожар, в котором был уничтожен орган. В результате этого был подписан меморандум о передаче костела приходу после противоаварийных работ, но не позднее 1 июня 2022 года. Государство остается владельцем костела и будет контролировать его сохранность».
О том, что в костеле не будет восстановлен орган (еще и на деньги благотворителей) и Дом органной музыки фактически остался на улице, не знал даже тогдашний министр культуры Александр Ткаченко. Он также призывал всех неравнодушных пожертвовать на восстановление жемчужины киевского культурного наследия — органа в костеле св. Николая. Сегодня Дому органной музыки подыскивают помещение. Среди вариантов — Кинотеатр «Киев». Что само по себе звучит как насмешка. Здание кинотеатра «Киев» совершенно не подходит для органной музыки ни по архитектуре, ни по духу.
«В контексте этого решения еще может оказаться, что и пожар был неслучайным»,- предположил юрист Назар Чернявский.