В Киеве закончили восстановительные работы костела святого Николая. Он пострадал в результате пожара в сентябре 2021 года. Полностью сгорел ценный орган, который использовали Национальный дом камерной и органной музыки и римско-католический приход.

«Второй Нотр-Дам»: в Киеве чуть не сгорел костел Святого Николая © wikimedia/Константин Брижниченко

Сгорел уникальный белорусский католический костел © minobl.mchs.gov.by

В этой запутанной истории следует начать сначала. Киевский костел Св. Николая был построен в 1909 году по проекту известного архитектора Владислава Городецкого и является одним из жемчужин столицы. В 1933 году храм был разграблен и закрыт, после войны — отреставрирован, а в 1978 году в костеле разместился Дом органной и камерной музыки, который существовал до сегодняшнего дня. С 1992 года возобновились богослужения римско-католической церкви. Орган в костеле, который полностью сгорел, стоит отдельного слова. Он был специально создан мастерами фирмы «Rieger-Kloss» в чешском городе Крнов. У органа было 55 регистров, 3945 труб различных диаметров и длины (от 13 миллиметров до 6 метров), сделанных из металла и дорогих пород дерева.

В 2020 году премьер- министр Денис Шмыгать подписал распоряжение, а ранее президент Украины издал Указ, согласно которому костел в центре Киева передается в постоянную безоплатную аренду римско-католической церкви. Но сперва следует обеспечить переезд «Национального дома органной и камерной музыки Украины» в Дом музыки, который необходимо построить до 2023 года. До этого времени и церковь, и «органисты» должны были делить костел вместе. Но, как водится, все дело уперлось в строительство Дома музыки, и даже отведение земельного участка под эти нужды. Время шло, стройка не начиналась, католики ждали, когда же съедут миряне со своим органом. И тут случился пожар, который чудесным образом разрешил все проблемы.

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О том, что в костеле не будет восстановлен орган (еще и на деньги благотворителей) и Дом органной музыки фактически остался на улице, не знал даже тогдашний министр культуры Александр Ткаченко. Он также призывал всех неравнодушных пожертвовать на восстановление жемчужины киевского культурного наследия — органа в костеле св. Николая. Сегодня Дому органной музыки подыскивают помещение. Среди вариантов — Кинотеатр «Киев». Что само по себе звучит как насмешка. Здание кинотеатра «Киев» совершенно не подходит для органной музыки ни по архитектуре, ни по духу.

«В контексте этого решения еще может оказаться, что и пожар был неслучайным»,- предположил юрист Назар Чернявский.