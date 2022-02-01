В феврале в Совете Безопасности ООН пройдёт несколько заседаний по украинской тематике: инициированное США - о якобы имеющейся опасности «вторжения» России на Украину, и инициированное Россией - о невыполнении Минских соглашений, призванных положить конец конфликту в Донбассе

27 января постоянное представительство США при ООН запросило проведения 31-го числа заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине, поскольку, как утверждает американская сторона, «угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границах Украины и в Белоруссии представляет собой угрозу «международному миру и безопасности».

На следующий день представитель Норвегии, страны — председателя Совбеза ООН, Мона Юуль сообщила, что заседание состоится, но при наличии возражений этот вопрос можно вынести на голосование.

Не согласные с такой формулировкой, конечно, нашлись — прежде всего Россия. Согласно регламенту, если член Совета Безопасности ООН выступает против проведения того или иного заседания, то может запросить процедурное голосование. Российские дипломаты воспользовались этим правом, и 31 января состоялось голосование о целесообразности запрошенного Соединёнными Штатами заседания. Кто сменит Зеленского на посту президента. Роль Украины в «большой сделке» России и США © AP, Patrick Semansky

«Делегация США указала, что рассматривает расположение российских войск на российской же территории в качестве угрозы международному миру. Это является не только неприемлемым вмешательством во внутренние дела нашего государства, но и попыткой введения в заблуждение международного сообщества относительно истинного положения дел в регионе, а также причин существующей глобальной напряжённости.

По сути, нам предлагают созвать заседание Совета Безопасности из-за домыслов и безосновательных обвинений, которые мы неоднократно опровергали», — заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, запрашивая открытое заседание Совета безопасности, США занимаются мегафонной дипломатией и работают на публику, а их стремление нагнетать истерию вокруг своих же утверждений о якобы готовящейся российской агрессии, задействуя в том числе трибуну ООН, ставит коллег по Совету Безопасности в крайне неудобное положение.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сказала, что сотрудники Госдепартамента за последние несколько недель провели более 100 закрытых встреч по украинской тематике и с европейскими, и с украинскими, и с российскими дипломатами, а сейчас пришло время провести публичное обсуждение этого вопроса на открытой площадке. В своём выступлении она вновь говорила про неотложную и опасную ситуацию для Украины и всех остальных государств-членов ООН, нынешний кризис, по словам Томас-Гринфилд, вызван «ничем не спровоцированным наращиванием сил Россией». Без мифов и пропаганды. Что на самом деле происходит в украинской армии

«Россия стянула значительные вооружённые силы численностью более 100 тысяч военнослужащих к границе с Украиной. Это боевые силы и спецподразделения, подготовленные для ведения наступательных действий на территории Украины. Это самая масштабная — повторю, самая масштабная — мобилизация войск в Европе за последние десятилетия», — объявила глава американской делегации.

Позже, отвечая на вопрос журналиста, сколько на самом деле российских военных вблизи границы Украины, Небензя сказал, что не знает. Российская сторона никогда не называла каких-либо цифр, и откуда взялась цифра в 100 тысяч человек, понятия не имеет. Дипломат сказал, что такие приёмы Запада знакомы давно, и напомнил, как в 2003 году Колин Пауэлл, будучи госсекретарём США, в зале заседания Совета Безопасности ООН размахивал пробиркой с неизвестным веществом в качестве доказательства оружия массового поражения в Ираке.

Оружие так и не нашли, но что стало со страной, всем известно, отметил Небензя.

«Раз уж наши американские коллеги собрали нас сегодня, то пусть они предъявят хоть какие-то доказательства, кроме измышлений о том, что Россия собирается напасть на Украину. В выступлении моей американской коллеги было достаточно обвинений в агрессивных действиях России, но ни одного конкретного факта», — сказал он.

На заседании глава российской делегации подчеркнул, что нагнетание истерии наносит не меньший вред самой Украине, и напомнил, как президент Украины Владимир Зеленский на днях просил западные страны как раз-таки не нагнетать беспочвенную истерику вокруг нахождения российских войск на границе, поскольку вся эта шумиха негативно сказывается на украинской экономике, и добавил, что Киеву эта паника не нужна. Нужна она, похоже, тем, кто раскручивает тему мифической российской угрозы, сказал Небензя.

Любопытно, что постоянный представитель Украины при ООН ​​​​​​​Сергей Кислица, никогда не скупившийся на антироссийские заявления, в ходе своего выступления хоть и повторил тезис западных коллег о скоплении российских войск вблизи границы, назвав цифру 130 000 военных, но об угрозе вторжения ничего не говорил. К тому же он заверил, что ВСУ не планируют начинать военное наступление на Донбасс, Крым или иные территории, и выразил готовность Зеленского встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Губительная растяжка Зеленского. Его толкают на войну, чтобы сменить у власти? © REUTERS,

«Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждёте, когда это произойдёт. Как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы. Это несмотря на то, что мы постоянно опровергаем эти обвинения, и это притом что ни одной угрозы о планируемом вторжении на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за всё это время не прозвучало», — заявил Небензя.

Не видят подготовки к этому самому «вторжению», о котором постоянно вторят американцы, и руководители силовых ведомств Украины, в том числе министр обороны.

По словам Небензи, интересы украинского народа западные политики не учитывают, их задача — не допустить естественного братского сосуществования народов РФ и Украины, которое разрушило бы планы по ослаблению России, а из-за геополитических игр украинцы страдают вот уже 7 лет.

«Происходящее сегодня — ещё одна попытка вбить клин между Россией и Украиной. Вообще, если бы не наши западные коллеги, которые спровоцировали и поддержали в 2014 году кровавый антиконституционный переворот, приведший к власти в Киеве националистов, русофобов и просто нацистов, мы бы и по сей день жили в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Однако кому-то на Западе подобный сценарий явно не по душе», — сказал он.

После решения Виктора Януковича, занимавшего в 2013 году пост президента Украины, повременить с подписанием соглашения об ассоциации с ЕС, чтобы просчитать все риски, в стране вспыхнули массовые беспорядки, активисты Майдана действовали при поддержке США, и в итоге, свергнув законно избранного главу государства, к власти пришли прозападно настроенные политики. Они разорвали многолетние устойчивые связи с Россией, чем спровоцировали серьёзный экономический кризис и нанесли удар по промышленному сектору. Дмитрий Дробницкий: Майдан на Украине США готовили с 1970-х годов © РИА Новости, Нина Зотина

«У кого-то может сложиться впечатление, как будто Россия опасается обсуждать ситуацию на Украине и поэтому затеяла процедурно голосование, Россия вовсе не отказывается обсуждать ситуацию на Украине, но нам совершенно непонятно, что мы сегодня здесь обсуждаем и зачем мы здесь находимся.

Что же касается призывов урегулировать кризис вокруг Украины, то мы двумя руками за. Но у этого кризиса есть только одно измерение — внутриукраинское. Исправить ситуацию можно исключительно через выполнение Киевом Минских договорённостей, предусматривающих прежде всего прямой диалог с Донецком и Луганском. Другого пути нет.

Если наши западные коллеги подталкивают Киев к саботажу Минских договорённостей, чем украинские власти охотно пользуются, то это может закончиться самым плачевным образом для Украины. И не потому, что кто-то её разрушит, а потому, что она разрушит себя сама», — предупредил Небензя.

Вернёмся к причине, по которой и проводилось процедурное голосование. Чтобы заседание по ситуации вокруг Украины, инициированное США, состоялось, нужно было согласие как минимум 9 из 15 членов Совета Безопасности ООН. В итоге «за» проголосовали 10 (США, Великобритания, Франция, Албания, Бразилия, Гана, Ирландия, Мексика, Норвегия, ОАЭ), Габон, Индия и Кения воздержались, а Россия и Китай выступили против. Голосование проводилось по специальной процедуре, которой право вето не предусмотрено, поэтому заблокировать американскую инициативу Москва и Пекин не могли.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь подчеркнул, что идея США провести открытое заседание Совета Безопасности по Украине не способствует созданию ни благоприятной атмосферы для диалога и переговоров, ни разрядке напряжённости, а сейчас время для «тихой», а не «мегафонной» дипломатии.

«Россия неоднократно заявляла, что не имеет планов начинать какие-либо военные действия. Украина также ясно дала понять, что ей не нужна война. Что в этих обстоятельствах даёт стране (США — ред.) повод настаивать на том, что возможна война и вопрос нужно срочно ставить в Совете?» — задался вопросом Цзюнь.

Действия США вызывают недоумение, учитывая факт, что на 17 февраля и так запланировано заседание по украинской тематике, только западные дипломаты, видимо, опасаются, что дискуссия будет вестись не в том русле, в котором выгодно им. Ведь его инициирует Россия, которая в феврале стала председателем Совета Безопасности ООН, и акцент будет сделан на ходе выполнения, а точнее невыполнения, Минских соглашений, с момента подписания которых исполняется 7 лет.

В 2015 году Совет Безопасности ООН одобрил комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе, приняв соответствующую резолюцию, поэтому они обязательны к исполнению. Тем не менее, западные страны, включая гарантов документа в лице Германии и Франции, спускают с рук саботаж Киева своих обязательств, а своими антироссийскими обвинениями и санкциями только укрепляют у украинских властей чувство вседозволенности.

Небензя заявил, что Соединённые Штаты уводят тему урегулирования ситуации на Украине в сторону от Минских соглашений и назвал очень показательным тот факт, что в выступлении пего американской коллеги Линды Томас-Гринфилд не прозвучало ни одного упоминания, ни одной ссылки на Минские соглашения, на резолюцию Совета Безопасности 2202, а о разрешении украинского кризиса должны говорить именно в этом контексте. «Минск» невыполним. Украина отказывается от соглашений по Донбассу © AP, Efrem Lukatsky

А тем временем украинские власти официально и без опасения каких-либо санкций за открытое нарушение своих международных обязательств во всеуслышание заявляют, что выполнять «Минск» не собираются, поскольку, как сказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, это разрушит государство. Ответственность за это официальный Киев на себя не брал и брать не собирается, предпочитая перекладывать с больной головы на здоровую, то есть обвинить в обострении ситуации Россию, конечно же, не приведя при этом никаких доказательств.

Заседание 17 февраля украинская делегация, как сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, использует как возможность в очередной раз заявить о нарушении Минских соглашений со стороны Москвы. Только вот незадача: когда политики и дипломаты РФ просят своих визави перечислить, какие же пункты договорённостей не выполняет Москва, ответа нет. И это понятно, ведь обязательства лежат на Киеве и народных республиках как сторонах конфликта, а не на гарантах, одним из которых и выступает Россия.

Какова в таком случае цена решениям Совета Безопасности ООН, раз утверждённым им меры, обязательные к реализации, можно вот так просто, не стесняясь, саботировать — и не понести за это никакой ответственности?