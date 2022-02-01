Во вторник, 1 февраля, Государственное бюро расследований Украины (ГБР) пришло с обысками к экс-главе НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву. Обыски проводятся также в офисе АО «Укртрансгаз» и у руководителей частных предприятий — по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен

«Руководствуясь решением руководства государственной компании Хозяйственный суд города Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 года вывести из собственности государства 305 миллионов куб. м природного газа.

По выводам экспертов, сумма подтвержденного ущерба составляет 2 млрд 182 млн гривен», — говорится в сообщении ГБР.

Как отмечает издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в «Нафтогазе», при Коболеве указанный объём газа передали «мошенническим фирмам», как их называли в самом «Нафтогазе». Коболев назвал причины провала Киева в борьбе с «Северным потоком-2» © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Коболев был уволен с должности главы правления НАК «Нафтогаз Украины» 28 апреля 2021 года, а вместо него был назначен Юрий Витренко. Оба руководителя активно боролись с запускам газопровода «Северный поток — 2».

Украинские СМИ сообщали, что Коболева уволили, чтобы забрать из «Нафтогаза» 50 миллиардов гривен на проект Владимира Зеленского «Большое строительство».

Сам Коболев тогда заявлял, что считает свое увольнение де-факто отменой корпоративной реформы и возвращением «Нафтогаза» в ручное управление правительством. Его увольнение раскритиковали в посольстве и Госдепе США.

«Мы глубоко обеспокоены последними решениями правительства Украины по устранению главы правления и замены менеджмента ключевой энергокорпорации», — писал представитель Государственного департамента США Нед Прайс, подчеркнув также угрозу «экономическим достижениям» Украины и «Нафтогаза».

«Экономические достижения» проявились в том, что в 2020 году правление и директора «Нафтогаза» получили рекордные 30 миллионов долларов премий, несмотря на огромные убытки в госкомпании на общую сумму 19 миллиардов гривен.

Коболев тогда объяснил премии эффективным выполнением поставленных задач, а прибыльность он, дескать, не считает показателем эффективности.

«Потому что менеджмент "Нафтогаза" по итогам 2020 года выполнил все главные поставленные перед ним задачи. Кто выполнил хорошо, кто плохо. Все зафиксировано в системе управления талантами», — объяснил Коболев.

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Решение перевести средства и отказ хранить на родине крупные суммы он объяснил множеством открытых против него дел в НАБУ и прокуратуре. По его словам, уже на тот момент против него скопилась пухлая пачка дел, которую он изредка для интереса перелистывал.

После отставки Коболев продолжил защищать интересы США, критикуя «нерешительность» европейских партнеров Украины.

«Мы вошли в зону риска и сейчас утратили поддержку нашего союзника, Белого дома. Без поддержки США мы можем остаться один на один с европейским инфантилизмом», — говорил Коболев в середине января 2022.

Тогда же он заявил, что Украине, вероятно, придется незаконно отбирать газ, предназначенный для европейских покупателей, после чего РФ может вообще прикрутить вентиль, отказавшись от украинских транзитных мощностей. Он также заявил, что Украине придется пойти навстречу пожеланиям МВФ и с мая 2022 минимум в два раза поднять цену на газ для населения.

«Нафтогаз» мог закупить газ в десять раз дешевле - Порошенко © пресс-служба президента Украины Юрий Корольчук считает, что задача на «эффективность», которая ставилась перед руководством «Нафтогаза», заключается в ускоренном развале украинской ГТС.

«Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым разрешается консервация неиспользуемой части ГТС Украины. Что это значит? Это означает, что США, ЕС и Россия уже окончательно дали понять властям в виде Зеленского, что после 2024 транзитного договора как такового может и не быть.

Может быть, что-то по типу актов о выполнении работ: прокачайте 3 млрд кубов — получите деньги, а затем через три месяца снова прокачайте 3 млрд кубов — и снова получите деньги. А что делать в период между этими тремя месяцами? А что делает медведь зимой в берлоге? Лапу сосет. Кто до такого довел ГТС Украины? Коболев, Витренко, Макогон помогает», — утверждает эксперт.

Сейчас же, по словам эксперта, поскольку газа в хранилища мало, все идет к срыву транзита российского газа в ЕС. В срыве поставок, как полагает Корольчук, обвинят каких-нибудь российских хакеров. На них же можно списать несанкционированный отбор транзитного газа, о котором недавно предупреждал Коболев.

В свою очередь, украинский журналист Александр Зубченко считает, что Коболеву все равно ничего не будет, а пыл украинских правоохранителей остудят в посольстве США.

«Он ведь был участником коррупционной схемы, которую патронируют Штаты. Его подельником был советник Байдена Амос Хохштайн. Очень быстро интерес к Коболеву укоротят наши славные стратегические партнеры», — комментирует Зубченко обыски у Коболева.

Марунич об украинском энергокризисе и проблемах с «СП-2» - видео © Украина.ру Дмитрий Марунич полагает, что дело спорное и вряд ли дойдет до суда.

Тем не менее проблема с катастрофической нехваткой газа никуда не денется. Дефицит газа и непомерные цены уже привели к банкротству многих украинских предприятий, резкому росту цен на продукты питания и отказу фермеров от посевной из-за дорогих удобрений.

Однако вряд ли это волнует Коболева и его патронов в посольстве США. В конце концов, свои средства он активно выводил в США, куда успеет выехать к своей семье в случае серьезных неприятностей. Пока же он подошьет к своей пухлой пачке дел еще несколько листочков нового обвинения, которые иногда будет с интересом перелистывать.