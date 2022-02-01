Президент Франции Эммануэль Макрон активно взялся за украинское направление. И не только из-за обеспокоенности судьбой Донбасса: дело в том, что сложившаяся ситуация даёт возможность реализовать идею Макрона о создании единой европейской армии

Вечером 31 января прошли телефонные переговоры лидеров России и Франции — эта беседа стала второй за 3 дня. Байден покажет Путину «дубинку». Почему Макрон согласился с российским президентом © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности. Владимир Путин ещё раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам», — сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны договорились о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов глав государств.

Накануне переговоров президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона информационное агентство Bloomberg опубликовало авторскую колонку бывшего главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, в которой он объяснил, чем обусловлен интерес Парижа к украинскому вопросу.

По мнению Ставридиса, кризис на Украине полезен для продвижения идеи Макрона о европейской армии. Учитывая, что общие расходы всех стран континента на обороны составляют около $300 млрд, этот проект вполне по карману европейцам, отмечает автор колонки.

С предложением создать сводные европейские силы для чрезвычайного вмешательства в кризисные ситуации французский лидер выступил в 2018 году, мотивируя тем, что параллельная НАТО структура необходима в свете неуверенности в приверженности Североатлантическому альянсу со стороны США и на фоне Brexit. Говоря о решении Дональда Трампа, на тот момент президента США, о выходе из договора 1987 года по ограничению ракетных вооружений в Европе, Макрон предупредил, что европейцы больше не могут рассчитывать на Вашингтон.

«Кто здесь оказывается главной жертвой? Европа и её безопасность. Я хочу начать реальный диалог по безопасности с Россией, которая является страной, которую я уважаю, европейской страной. Нам нужна Европа, которая будет в состоянии защищать себя самостоятельно, не полагаясь в этом полностью на Соединённые Штаты», — заявлял Макрон в ноябре 2018 года. Крушение мифов. Как Запад с особым цинизмом бросает Украину © AP,

Кроме того, Франция стремится занять место на переговорах по гарантиям безопасности между Россией и Западом. И это желание выглядит вполне логичным, учитывая, что страна стала председателем Совета Европы, а также входит в состав НАТО, которой Москва тоже направила свой проект документа в декабре 2021 года. Однако пока разговор идёт на двустороннем треке, РФ-США.

Не все европейские политики целиком и полностью разделяют позицию Вашингтона и хотят, чтобы их мнение учитывалось в процессе выработки новых правил миропорядка. Ставридис уверен, что Штаты столкнутся с новыми трудностями, поскольку координировать действия сторонников жёсткой линии в отношении России и более умеренных в этом плане Франции и Германии становится всё сложнее.

Макрон неоднократно говорил о необходимости проводить независимую политику в Европе и в качестве успешного примера такого курса приводил «нормандскую четвёрку». Несмотря на желание президента Украины Владимира Зеленского, чтобы США стали полноценным участником этого переговорного формата, такой сценарий не рассматривается.

В начале 2022 года «нормандский формат» получил новый импульс. Сначала советник канцлера ФРГ по внешней политике Йенс Плётнер и советник президента Франции Эммануэль Бонн отдельно встретились с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, а 26-го числа в Париже состоялась первая более чем за год встреча всех 4 политических советников лидеров стран.

По итогу 8-часовых переговоров они и согласовали совместное коммюнике, чего не было с 2019 года, в котором подтвердили, что Минские соглашения служат основой работы в «нормандском формате» и сохраняют решимость преодолеть нынешние разногласия на предстоящих встречах, а также подчеркнули необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня и полностью привержены мерам укрепления этого режима от 22 июля 2020 года, независимо от расхождений по другим вопросам, относящимся к выполнению Минских соглашений».

Козак и Ермак назвали состоявшиеся в Париже консультации шагом вперёд. «Это новый прорыв», продолжение следует. Чем завершились переговоры «нормандской четвёрки» © РИА Новости, Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Следующая встреча политических советников пройдёт на предстоящей недели в Берлине, но говорить о саммите президентов России, Франции, Украины и канцлера ФРГ рано до тех пор, пока ни будут преодолены все разногласия и ни будут выполнены договорённости, достигнутые лидерами на предыдущем саммите в декабре 2019 года.

Как скоро он состоится, учитывая эти условия, неизвестно, а Макрон активизировался на украинском направлении уже сейчас — 28 января он провёл телефонные переговоры сначала с Путиным (в ходе которого российский лидер акцентировал важность выполнения Киевом положений Минских договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса), а затем с Зеленским.

Эксперты сомневаются, что Макрон имеет достаточное влияние на Украину, чтобы сдвинуть урегулирование конфликта с мёртвой точки и положить конец войне. Политик это и сам наверняка понимает, однако в настоящий момент для него важнее сам процесс, а не конечный результат, ведь до президентских выборов во Франции остаётся всего ничего, и маленькая политическая победа на украинском направлении может добавить ему политических очков.