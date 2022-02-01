Полномасштабного «вторжения России» в ближайшее время не предвидится, скорее всего, кризис трансформируется в новую холодную войну между Россией и Западом, которая может продлиться достаточно долго. Но хватит ли украинскому государству устойчивости, чтобы пережить этот период?

Об этом говорили украинские политологи во время «круглого стола», состоявшегося в пресс-центре агентства «Интерфакс-Украина» в понедельник, 31 января.

Обсудили, в частности, тревожную атмосферу, воцарившуюся в украинском обществе в связи с постоянными сообщениями о скором «вторжении России». Социолог и политолог Виктор Небоженко, отвечая на вопрос ведущего, собрал ли он уже «тревожный чемоданчик», сказал, что чемоданчик пока не собирал, только поставил генератор на дачу, добавив: «но думаю, надолго не хватит, поэтому, честно говоря, будем рассчитывать на что-то хорошее».

Он добавил: надо понимать, что состояние неопределённости, предчувствия военных действий — тяжело для людей, для страны, но надо понимать и то, что Украина сейчас оказалась в середине огромной зоны напряжения, которая возникла между Россией, Китаем и США. Крушение мифов. Как Запад с особым цинизмом бросает Украину © AP,

«И Украина — в середине. Не Сирия, не Африка, а именно мы оказались в середине — и как средство, и как площадка. Более того, я бы даже сказал, что мы попали в идеальный шторм, потому что сразу три сверхдержавы решают свои проблемы и почему-то именно здесь. Раньше этого не было», — сказал Небоженко.

По его мнению, угроза вторжения России «никуда не уходит» — Москва получила письменные ответы США на свои предложения, они её не устроили, но — «того, что называют военно-техническим ответом, не последовало».

Политолог добавил, что это состояние напряжения может продлиться долго: мир переходит от либерализма, капитализма, глобализма, и т.д. — к чему-то новому, «одновременно и страны ищут себе новое место в XXI веке, отсюда такое обострение между Китаем, Россией и США».

Высветилось и другое: кто знал, что Хорватия так себя поведет, что так поведёт себя Венгрия?— задал вопрос политолог, добавив, что не понятна и роль Германии. По словам Небоженко, появляются даже «полумифические концепты», что между РФ, Германией и Китаем «формируется взаимопонимание», и возможна некая ось «Берлин-Москва-Пекин». Доказательств пока нет, но это вполне возможно, предположил эксперт.

С этим не согласился принимавший участие в дискуссии политолог Владимир Фесенко. По его мнению, формирование такой оси невозможно пот той причине, что Германия не станет разменивать свой статус в западном мире на роль младшего партнера РФ и Китая. Россия в великой войне за ресурсы © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Небоженко, в свою очередь, отметил изменения в поведении других стран — так, Британия наращивает военные поставки Киеву. «Мы включены в некие большие игры, где мы не всегда понимаем, что происходит», — сказал политолог. По его словам, США работают сейчас с украинским гражданским обществом «поверх правительства, мимо центральных органов».

Украинские власти отчасти сами виноваты, отметил Небоженко, пояснив: вот Новый год, парламент ушел на каникулы, Кабмин молчит… И Запад в этих условиях действует, не считаясь с ними. А сейчас возникло недопонимание между президентом США Байденом и Зеленским — они поспорили, кто из них больший патриот Украины (речь о ситуации вокруг переговоров Байдена и Зеленского, когда президент США будто бы заявил, что вторжение будет, а Киев разграбят — Ред.).

Это будет иметь нехорошие последствия, ситуацией воспользуются внешние силы, констатировал Небоженко. Он предположил при этом, что Запад помогает Киеву «по своему какому-то плану». Самолёты с оружием продолжат прибывать на Украину. Впрочем, добавил эксперт, насыщение страны оружием — «это и проблема», его ведь надо обслуживать.

Небоженко напомнил о «старой, затасканной», по его словам, идее, что надо возвращаться к Минским соглашениям. Выразил согласие с позицией лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко: правильно, мол, она говорит, что «Минск-2» под давлением обстоятельств и личных интересов подписал прошлый президент Петр Порошенко, а до него — «под каким-то прессом, или исходя из личных предпочтений, и.о.президента Турчинов без боя сдал Крым, именно сдал».

По словам социолога, Порошенко обвиняют сейчас по «угольному делу», а надо бы его «криминализировать и по политическому мотиву, за то, что он подписал Минские соглашения, которые теперь являются сложнейшей темой и для Украины, и для США, и для той же России — никто не может отступить, но никто не может и выполнить».

Он добавил, что неспроста Германия все восемь лет продвигала Минск-2, а сейчас принципиально дистанцируется в НАТО от российско-украинского конфликта — «это очень неожиданно» и будет иметь последствия. Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

Тем временем, внутри Украины по-прежнему не решена проблема национального единства, подчеркнул Небоженко. Он продолжил: кроме угрозы вторжения, есть угроза банкротства, Украина может оказаться неспособна выполнить финансовые обязательства перед Западом.

В связи с этим политолог Константин Матвиенко отметил, что сейчас самое время Киеву ставить вопрос о реструктуризации, а то и о списании долгов — вероятно, западные кредиторы отнесутся к этому с пониманием.

Он также рассказал, что следит за ситуацией на Московской бирже и заметил такую странность: по-прежнему есть угроза вторжения, но на бирже в настоящее время — «ничего не происходит». Означает ли это, что возникла некая «пауза в напряжении»?

Россия использует ту же тактику, что и на Донбассе, регулируя напряжение по своему усмотрению, считает Фесенко. По его словам, всё это (нагнетание паники — Ред.) ударило и по России, и по Украине в финансовом плане. При этом политолог констатировал: «Прямых рисков большой войны, по мнению абсолютного большинства экспертов украинских — нет». Он добавил, что руководство Украины придерживается такой же точки зрения, оно больше опасается дестабилизации внутри страны.

По мнению Фесенко, «первоисточник напряжения — это Россия, а западные СМИ и политики поддались на это, что и вызвало негативную волну на фондовых рынках. Тревожная атмосфера, неопределенность — это состояние сохранится ещё две-три недели. А затем, по мнению эксперта, возможны три сценария развития событий.

Какие это сценарии? Первый: переход к переговорам и компромиссам. Второй — новая Холодная война между Россией и Западом. Третий: риск агрессии России, но — в форме локальных операций, плюс риски экономического кризиса не только для Украины, но для всего мира.

Фесенко отметил, что сам он считает наиболее вероятным второй сценарий — холодное противостояние (хотя и локальные боевые действия тоже вероятны). По его мнению, в Москве могут считать, что это не грозит санкциями. Опасность же такого сценария для Запада заключается в том, что это даст время для сближения России и Китая.

Константин Матвиенко заявил, что наметившийся перерыв в эскалации украинской власти надо использовать для внутренней консолидации. По его мнению, внутренние проблемы России приведут к тому, что давление РФ на Украину будет продолжено, поскольку россиянам необходимо будто бы искать «жизненное пространство».

В то же время, считает политолог, в России нет консолидированной позиции относительно вторжения. Есть прагматичные силы, которые понимают, что холодная война не будет такой долгой, как прежняя. И надо будет думать, как после этого «выстраивать отношения с Украиной, а значит, и с миром»

«Так случилось, что Украина оказалась представителем цивилизованного мира в отношениях с Российской Федерацией», — считает Матвиенко. А что за здоровые силы? Политолог упомянул Леонида Гозмана (Союз правых сил), Лию Ахеджакову, Конгресс российской интеллигенции…

Однако, по его словам, и в Украине есть свои проблемы: коррупция не побеждена, продолжается рост цен, а «власть умудрилась поссориться фактически со всеми кластерами украинского общества». То, что парламент пошёл на каникулы сразу после сорока дней отпуска — не добавляет уважения к правящему монобольшинству, подчеркнул политолог.

Он добавил, что сейчас противники Зеленского «начинают действовать системно, прежде всего, в информационном поле». Так, ряд телеканалов трансформируют свою редакционную политику, а «ряд знаковых лиц — Аваков, Шустер, Гордон и другие — очень активно используют новые информационные инструменты, такие, как ютуб-шоу». И действуют они как мощные оппоненты власти, причем, оппоненты квалифицированные.

«А вот о квалификации тех, кто обеспечивает власти информационную работу, мне кажется, говорить немного преждевременно», — сказал Матвиенко. Как страх убивает экономику. Сколько Украина теряет от несуществующего вторжения © коллаж Украина.Ру

Небоженко, в свою очередь, отметил, что его беспокоит устойчивость государства. «Думаю, Россия подождёт (с «вторжением» — Ред.). Но — какие запасы прочности у украинского государства?», — задал он вопрос. По словам социолога, неизвестно, как поведёт себя «этот комок президентской власти» в случае совпадения внешних и внутренних проблем.

С наличием проблемы устойчивости украинского государства согласился и Фесенко. Впрочем, по его словам, парадокс ситуации в том, что в Украине — «полу-анархичная политическая система», и это даже «часто спасает». Тем не менее, продолжил политолог, необходимо создавать сильные и эффективные государственные институты.