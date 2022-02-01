Подготовка иска к Украине по водной блокаде Крыма вошла в финальную стадию. Общая сумма убытков, которые понесла экономика полуострова, составляет почти 1,5 триллиона рублей. В целом крымские власти планируют привлечь к ответственности Украину за все пять видов блокад, в том числе энергетическую, банковскую, транспортную и продовольственную

Как сообщил председатель комитета по законодательству Госсовета республики Сергей Трофимов, коллективный иск в Арбитражный суд РК будут подавать семь отдельных министерств региона, которые непосредственно участвовали в преодолении последствий водной блокады: министерство жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, промышленной политики, курортов и туризма, а также Госкомитет водного хозяйства и мелиорации. Крым: год рекордов и дорога в будущее. Как и чем живёт полуостров © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

«Они подготовили всю необходимую документацию, потому что для взыскания материального ущерба необходимо приложить документы, которые подтверждают соответствующие расходы. Сейчас каждое из них в финальной стадии подготовки исков. Министерства заявили свою готовность подать иск где-то в конце февраля — первых числах марта», — рассказал изданию Украина.ру Трофимов.

Ранее озвученная сумма ущерба в 1,47 триллиона рублей, по словам Трофимова, включает в себя общий ущерб, который понесла экономика российского полуострова в результате перекрытия Северо-Крымского канала. Однако в коллективном иске сумма будет меньше: в него не войдут убытки отдельных предприятий, таких как, например, «Крымский титан». Но руководство завода сможет использовать проект иска, подготовленного Госкомитетом по законодательству, для отдельного разбирательства.

«Когда дело уже будет идти к завершению, каждый из них (пострадавших от водной блокады крымских предприятий) сможет подать соответствующий гражданский иск. Мы же сейчас занимаемся исключительно государственными вопросами и ущербом, который был нанесен бюджетной системе», — отметил председатель комитета по законодательству Госсовета РК.

Это был экоцид! Крым готов предъявить иски Киеву в международных судах © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк Дмитрия Фирташа, понес многомиллиардные убытки в результате водной блокады Крыма. Решение о подаче иска, по словам Трофимова, предприятие будет принимать самостоятельно с учетом своих интересов. В конце 2021 года завод, отметим, сменил собственника — предприятие было продано российской компании «Русский титан».

Вопрос исковых заявлений, по данным крымских властей, также обсуждается с пострадавшими от водной блокады аграриями, ранее занимавшимися выращиванием риса в северной части полуострова.

Планируется, что в иск по энергоблокаде войдет стоимость энергомоста с Кубани, который был в срочном порядке построен после подрыва линий электропередач украинскими активистами в Херсонской области, а также строительство двух электростанций. Сейчас эти убытки подсчитываются.

В Крыму назвали цинизмом отказ Киева прекратить водную блокаду © РИА Новости, Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанк

В августе 2021 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту перекрытия Северо-Крымского канала, впервые квалифицировав его по статье 358.УК «Экоцид». Сейчас следствие устанавливает всех причастных к преступлению. Главным организатором и идейным вдохновителем всех блокад в Крыму называют бывшего временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации президента Украины Андрея Сенченко.

До 2014 года 80% воды Крым получал по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Украина перекрыл поставки, соорудив дамбу, строительство которой было практически завершено в прошлом году.