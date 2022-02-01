На фоне слухов о грядущем «российском вторжении» в Киеве продолжается отчаянная борьба за власть между мэрией города и Офисом президента. В понедельник, 31 января, Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении еще одному заместителю Виталия Кличко

Заместителя главы Киевской горадминистрации Петра Пантелеева подозревают в том, что он не предпринимал должных мер для борьбы с экологическим загрязнением.

По материалам следствия, в результате его действий, в течение 2014-2021 годов на территории завода "Радикал" не было проведено ни одного мероприятия, направленного на ликвидацию последствий экологического загрязнения, а также мер по демеркуризации (то есть очистки от ртути) этой территории. Общий объем ртути и ртутьсодержащих веществ на указанной территории достигает около 200 тысяч тонн. Союзник Кличко, враг Зеленского. Силовики взялись за мэра Чернигова © ssu.gov.ua

В результате загрязнения опасными отходами территории завода и не проведения каких-либо мероприятий, направленных на ликвидацию последствий экологического загрязнения, нанесен ущерб в размере более 40 млрд гривен, отмечают в прокуратуре.

Завод химикатов «Радикал» построили в начале 1950 годов. На тот момент он находился загородом, но из-за интенсивной застройки вскоре оказался в городской черте. Производили на нем хлор, бертолетову соль, каустичскую соду, каучук, серную и соляную кислоту.

При производстве этих веществ применяли электролиз с применением больших объемов ртути, значительная часть которой там и осталась, попадая в почву, воду и воздух. В 1996-м году предприятие закрыли из-за банкротства, но должной охраны не обеспечили, вследствие чего около 200 тонн ртути оказались в почве. Сейчас немногие сохранившиеся здания бывшего завода используются, как коммерческие склады.

Одним из наиболее вероятных вариантов захоронения опасных отходов рассматривается десятикилометровая зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.

В ответ на эти обвинения у Кличко заявили, что завод "Радикал", никогда не находился в муниципальной собственности, а вредные отходы там накопились в результате халатности собственников. Как Зеленский обижает Кличко. Киевского мэра лишили лояльных глав районов © kyivcity.gov.ua

Вручение подозрения в КГГА называют "очередной попыткой политического давления на городские власти". У Кличко заявили, что именно центральные государственные органы заблокировали попытки города разработать проект утилизации отходов завода и профинансировать его.

В киевской администрации в частности ссылаются на запрет проводить необходимые мероприятия по очистке, которое принял Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) еще в 2020 году. Он запретил Управлению экологии и природных ресурсов КГГА финансировать мероприятия на территории завода.

«Контроль ликвидации завода осуществлялся со стороны государства, поскольку ликвидатора предприятия назначает именно государственный орган. Однако виновных правоохранительные органы ищут среди представителей городских властей», — заявили в КГГА.

Дело против заместителя Виталия Кличко Пантелеева стало при этом одним из многих, возбужденных против его окружения за последний год. На днях еще одному заместителю киевского мэра, Николаю Поворознику, вручили подозрение по делу о земельном участке. Речь идет о выделении Аппарату СНБО земли под строительство высотки, которое не было осуществлено. В 2019 году столичные власти лишили СНБО права на эту землю и обустроили там сквер. По данным следствия, решением, которое подписал Поворозник, Аппарату СНБО причинен ущерб на сумму почти 48 млн гривен.

Ранее у мэра Киева Кабмин также отобрал право подавать на утверждение кандидатуры глав районов города, а по решению Кабинета министров были уволены глав киевских районов: Дарницкого, Днепровского и Шевченковского.

В прошлом году коммунальные предприятия Киева тоже регулярно «кошмарили» обысками и проверками, что Кличко называл политическим давлением на него и попытками откатить реформу децентрализации. Кличко может стать следующим президентом Украины – Бортник © kyivcity.gov.ua

Достается и политическим союзникам Кличко. 27 января Государственное бюро расследований (ГБР) Украины пришло с обысками в Черниговский горсовет, как раз во время заседания. Сообщил об этом мэр города Владислав Атрошенко. Последнее время Атрошенко активно поддерживает Кличко. На совместной с Виталием Кличко пресс-конференции он заявил, что целью обысков в его городе является желание ОП заставить его прекратить сотрудничество с партией Кличко УДАР.

У президента Зеленского крайне ревниво следят за международными контактами Виталия Кличко. В нем видят вероятного будущего конкурента Зеленского. Сам же киевский мэр использует любую возможность помелькать перед западными чиновниками и журналистами, критикуя Офис президента за неэффективность и коррупцию.

Издание Klymenko-Time считает, что Офису президента очень не нравится внешнеполитическая активность Виталия Кличко и регулярные попытки заручиться поддержкой западных политиков. «Видимо, количество подозрений будет прямо пропорционально количеству интервью Кличко для западных СМИ», — считают авторы издания.

Пока же Зеленский и Кличко выясняют, кто из них более посольству США ценен, в Киеве посреди жилой застройки уже не первый десяток лет в почву проникает ртуть, а ртутные испарения вдыхают киевляне.