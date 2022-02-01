В феврале украинцев ждет ряд изменений, которые повлияют на жизнь всех граждан. Кроме того, страна продолжает жить в условиях нагнетания страхов о предстоящей войне, которыми пугают украинское население западные чиновники и СМИ. По заверениям из Белого дома «российское вторжение» должно произойти в феврале. Дату «вторжения» меняют каждый месяц

И, вероятно, в конце февраля мы услышим о планах на март или апрель, как и новые требования вывести войска РФ с территории Украины.

Поскольку западные партнеры не намерены снижать нагнетание слухов о вторжении, можно ожидать дальнейшего падения курса гривны, сброса иностранцами украинских облигаций и активов, что приведет к дальнейшему росту цен.

Профессор украинского Института журналистики Никита Василенко достаточно пессимистичен в своих прогнозах на февраль. «Так плохо не было никогда за 30-ть лет независимости. Предстоит Зеленскому с этим столкнуться. Как мы переживем февраль — я не знаю, я не буду апокалипсис тут разводить. Даже если переживем февраль, никуда не денутся энергоносители — Россия будет с нами делать всё, что она посчитает нужным, и не надо думать, что Британия нам поможет — Британия газ сюда не потянет, это понятно», — заявил Василенко. Украина не смогла отказаться ни от российского газа, ни от ядерного топлива. Теперь от Украины отказались в США © AP, Keith Srakocic

Поскольку рост цен явно не вызывает симпатий к властям, с февраля на 10% или в среднем на 1000 гр повышается зарплата украинским полицейским и Нацгвардии. В 2022 году на дополнительные выплаты для них отложили 2,8 млрд грн. Одной из причин повышения украинские эксперты называют реакцию на недавние бунты в Казахстане, где многие правоохранители отказались выполнять свои обязанности.

В конце прошлого года украинские полицейские жаловались, что им не выплатили премии и «ковидные» доплаты. В январе начались массовые увольнения полицейских. Например, в городе Токмак Запорожской области уволились сразу 95% полицейских. Ранее оперуполномоченный Нацполиции Дмитрий Рынковой записал видеообращение от имени коллег, где пожаловался на отсутствие обеспечения служебным жильем и бензином для служебного транспорта, плохое питание, а также процветающую коррупцию. По его словам, это свидетельствует о провале реформы Нацполиции. В ряде регионов полицейские проводят с конца декабря «тихую забастовку» — они реагируют только на серьезные правонарушения, вроде убийств, оставляя без внимания мелкие кражи и хулиганство.

На февраль также может прийтись очередной всплеск заболеваемости Covid-19. Пика заражения украинские медики ожидают в первых числах февраля. Власти начали в срочном порядке расширять койко-места. По заявлению главного санитарного врача Игоря Кузина «59 000 человек могут болеть ежедневно, а суммарно около 1 млн украинцев за февраль может заболеть».

В феврале также может случиться «конец света». Украина в тестовом режиме должна отключиться от энергосистем России и Белоруссии. Это необходимо для дальнейшего подключения энергосистемы Украины к европейской энергосистеме ENTSO-E, но сначала украинская система должна поработать без подключения к системе ЕС, а в изолированном режиме.

При дефиците угля, вся мощность ляжет на АЭС. Дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины последнее время пытались восполнить за счет полной загрузки атомных блоков, а их текущие ремонты откладывались. Поэтому, как говорит директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, в феврале придется останавливать на ремонт сразу четыре блока. Украинская энергетика балансирует над пропастью: в дело пущены последние резервы © enriquelopezgarre/Pixabay

«В ходе текущего отопительного сезона в феврале — начале марта нам светит отключение четырех атомных энергоблоков. Весь отопительный сезон пройти все равно не получится с 14 работающими. А добавится в феврале лишь один на Ровненской АЭС, который должен теоретически выйти из ремонта 10 февраля. Посмотрим, что получится. При относительно холодной концовке зимы — начале весны энергосистеме на самом деле может стать достаточно нехорошо», — заключил Сергей Саливон.

Тем украинцам, которые работают в странах ЕС, с 1 февраля придется въезжать по новым правилам, которые рекомендовал Совет ЕС. Потребуются документы о полном курсе вакцинации, отрицательный тест на Covid-19, либо документ, подтверждающий выздоровление после Covid-19. Любой из этих документов должен быть подтвержден действующим цифровым сертификатом ЕС. Украинцам не нужен цифровой COVID-сертификат, поскольку международный сертификат в приложении "Дия" признан странами Европейского Союза. В то же время отдельные страны ЕС могут вводить свои ограничения. Например, Германия с 30 января отнесла Украину к странам с высоким риском заражения коронавирусом и ужесточила требования для въезда, а Италия продлила запрет на въезд для украинских туристов до 15 марта — даже для тех, кто полностью вакцинирован.

с 1 февраля на Украине начинается второй этап ограничений оборота пластиковых пакетов («кульков»). Теперь магазины обязаны будут продавать их не меньше, чем за 2 грн (6.р.). Уже сейчас многие украинцы в супермаркетах стараются взвешивать овощи и фрукты поштучно без пакета.

4 февраля также начинается зимняя Олимпиада в Пекине, за которой традиционно будут следить многие украинские болельщики. Украину представят 45 спортсменов в 12 спортивных дисциплинах. И это на 12 спортсменов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане-2018. Впервые в истории зимней Олимпиады Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб). В состав делегации также вошли 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, 7 представителей технического персонала. На прошлогодних летних Олимпийских играх некоторые украинские спортсмены демонстративно обнимались и фотографировались с российскими коллегами, что вызвало на Украине ряд политических скандалов. На зимних играх украинцам настоятельно рекомендуют не приближаться к российским спортсменам. Букмекеры же сделали неутешительный прогноз для Украины. По их прогнозам, представители украинской сборной на Играх в Пекине, скорее всего, не завоюют ни одной медали. Самые высокие шансы букмекеры дают Норвегии, Германии, России (ОКР), Канаде и США.

В целом же февраль обещает быть непростым месяцем для украинской экономики, которая уже второй месяц страдает из-за паники по поводу предполагаемой российской агрессии. Слухи о вторжении накладываются на энергетический кризис и последствия от пандемии. Однако до весны остается лишь один месяц, а с ней многие украинцы связывают надежды на потепление не только в прямом смысле, но и на потепление в отношениях между людьми и странами.