На днях в Минске состоялось большое выступление Александра Лукашенко, затрагивающее разные темы - так называемое послание президента белорусскому народу и парламенту. Глава государства подвел итог всему, что произошло в республике за последние годы

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

Недавно эта традиция дала сбой. В 2020 году обращение состоялось лишь в начале августа — накануне последних президентских выборов. Перенеся мероприятие, президент, наверное, хотел мобилизовать своих сторонников. В 2021-м такого послания не было вообще — Лукашенко фактически обратился к парламенту и народу в рамках Всебелорусского собрания. Второй раз подобное мероприятия решили не делать. И вот в этом году обращение состоялось не весной, как обычно, а 28 января.

Мероприятие по формату походило на Всебелорусское собрание. Во Дворец республики был приглашен широкий круг участников — более 2,5 тысячи человек. Все это были люди из каркаса действующей власти: представители законодательной, исполнительной и судебной ветвей, представители местных Советов депутатов, активисты и руководители провластного и полностью лояльного гражданского общества — БРСМ, союзы женщин и ветеранов, пропрезидентских политических партий, прогосударственных профсоюзов.

Выступление прошло в двух частях — монолог президента с подведением итогов внутренней и внешней политики, а также ответы на вопросы присутствующих. Затронуты были практически все темы, которые могли интересовать общественность — от вопроса войны и мира до экономических показателей отдельных предприятий.

О войне

Иоффе рассказал о преемнике Лукашенко © president.gov.by

При этом Белоруссия, по словам Лукашенко, находится в эпицентре мирового противостояния, в связи с чем должна «сохранить мир как абсолютную ценность для населения республики».

Политик добавил, что «война возможна лишь в двух случаях — агрессии против Белоруссии или России». «И второй момент, когда быть войне, и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника, Российскую Федерацию, осуществят непосредственное нападение и такая же агрессия будет совершена против территории Российской Федерации», — сказал президент Белоруссии.

Кроме того, он допустил введение войск России для защиты территории Белоруссии.

О России и славянском братстве

Лукашенко заявил о том, что «братство белорусов, россиян и украинцев выше надуманных обид и местечковых политических амбиций».

«Все большую тревогу вызывает нарастание напряженности на южном направлении. Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии. Формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам», — отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что для Запада важно «утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство». При этом, назвал Россию партнером номер один для республики. Он указал, что Россия является главным экономическим и политическим союзником Минска, добавил, что очень важным выступает развитие энергетических связей между странами. При этом, затронул и духовно-гуманитарные связи, указав на «единство судьбы двух стран, кровные связи двух народов, культурное наследие и историческую память».

Об экономике и бизнесе

Экономика было посвящено не много времени в выступлении Лукашенко. Он заявил, что «ни один из негативных прогнозов на 2021 год не сбылся». При этом, политик поручил правительству принять категорические меры по недопущению необоснованного роста цен, а также амбициозно прокомментировал импортозамещение: мы многое, если не все, можем сами.

Лукашенко пообещал, что в республике «не собираются уничтожать индивидуальных предпринимателей, но необходимо совершенствовать подходы к их работе».

Напомним, ранее бизнесменам Белоруссии было фактически поставлено условие, что они должны «работать на государство, в противном случае им не будет спуску». Тем самым из-за протестов 2020-го года власть остановила либерализацию данной сферы — бизнес в республике так и не стал самостоятельным институтом с собственными интересами и их лоббированием в государстве, а, наоборот, попал под пристальный контроль со стороны власти.

О «белорусской демократии» и гражданском обществе

Поделился Лукашенко и собственным понимаем демократии как общественно-политического устройства. По его словам, «демократия должна быть от жизни, от народа, поскольку это власть народа».

«Нас всегда учили: права и обязанности сразу. Вот твои права — на труд, здравоохранение, образование, зарплату, если ты трудишься. Кто не работает, тот не ест. Имеешь права, можешь проявить себя — иди создавай предприятия, трудись. Вот и вся демократия», — заявил политик, сведя демократию сугубо к социально-экономическим правам и гарантиям, не указав политические свободы и конкуренцию.

Похожие представления у президента и относительного гражданского общества. По его мнению, «основой гражданского общества не должны стать спящие нацменовские ячейки, которые в 2020 году хотели перевернуть страну, а патриотические: профсоюзы, «Белая Русь», БРСМ и т.д.».

То есть, гражданское общество также планируется делать полем конкуренции движений, идей и смыслов, а полностью подконтрольным власти и однообразным набором похожим и формалистских организаций.

Выводы

Лукашенко отказался посылать белорусов воевать на Украине © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Президент подчеркнул, что Белоруссия сохранит социальный характер экономики с упором на импортозамещение зарубежных товаров отечественными и российскими: сохранение бюджетной медицины и образования, регулируемость цен. При этом, для бизнесменов давно поставлены красные флажки — не участвовать в политике на стороне оппозиции. То есть, экономика должна быть вне политики.

Лукашенко обосновал и собственное видение будущего политического устройства, обозначив демократию как инструмент реализации социально-экономических прав граждан.

Во внешней политике все это Минск намеревается реализовать с опорой на российское руководство, а в случае ухудшения ситуации в стране — на ОДКБ.