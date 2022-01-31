Практически все СМИ, эксперты и обозреватели в Украине и за ее пределами практически в одни голос, повторяя друг друга, утверждают, что президент Украины оказался на самом страшной для себя растяжке, любой исход из которой для него губителен. Не исключено, что не только для его власти, но и для него лично

Особенно в последние дни информационно изгаляется в этом направлении американский телеканал CNN, который сначала красочно живописал, как будет захвачен и разграблен российскими войсками Киев. Потом убрал эту информацию и начал рассказывать, что между администрацией США и президентом Зеленским возникли серьезные разногласия по поводу того, что происходит на российско-украинской границе. И суть этих разногласий сводится, во-первых, к тому, что Зеленский не верит в неизбежное нападение России на Украину и просит не нагнетать панику, чтобы она, паника, не «убивала» украинскую экономику оттоком испуганных инвесторов. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Во-вторых, — и это главное! — Зеленский реально опасается, что нагнетанием военной истерии и милитаристского психоза по поводу «российского вторжения» России Вашингтон, договорившись с Москвой, пытается заставить Киев выполнить «Минские-соглашения-2» («Минск-2»).

CNN вообще утверждал, что беседа Зеленского с президентом США Джо Байденом 27 января сего года прошла «не очень хорошо»: Байден в ходе разговора «призвал Украину получше подготовиться к потенциальному вторжению в феврале», а Зеленский этому противился, просил не нагнетать ситуацию и даже говорил «о постоянной обеспокоенности Украины тем, что ее используют в качестве пешки в геополитической драме между США и Россией». Другое американское издание «Politico» вообще в этом уверено в опасении Зеленского в том, что США намеренно преувеличивают российскую угрозу для заключения договоренностей с Москвой, например, по Донбассу. Ну, чтобы заставить Киев выполнить «Минск-2».

Странная картина от CNN получилась. Похожая на бунт на корабле перед тем, к с него собрались бежать крысы, но их поймали и не разрешают это делать. Зеленский-де «публично преуменьшает» угрозу нападения со стороны России и допускает «плохо завуалированные выпады в адрес президента США». О чём не сказал Байден. У Зеленского появились опаснейшие конкуренты © коллаж Украина.Ру

Уже 28 января Зеленский встретился с иностранными журналистами и попытался оправдаться, доказывая, что никаких разногласий между Украиной и США нет. Но лучше бы он этого не делал. Вместо оправданий или прояснения позиций получился поток сознания и полубред обиженного, испуганного и затравленного неизвестностью человека, имеющего проблемы с когнитивным диссонансом и плюрализмом противоречивых мыслей в одной голове, что острожные психиатры называют началом банальной шизофрении.

Зеленский, например, действительно одновременно утверждал, что угроза «российского вторжения» существует и надо готовиться отражать врага, в том числе, и помощью превентивных американских санкций, но при этом как обычно, требовал не паниковать, а то «деньги убегают». Или требовал от российского руководства немедленной встречи и при этом откровенно хамил и «тыкал» как главе МИД России Сергею Лаврову, так и президенту России Владимиру Путину.

Но понять Зеленского очень просто: он балансирует на, повторюсь, очень губительной растяжке. Причем сейчас уже очевидно, что растяжка тройная. Для него любой исход из сложившейся плачевен: что война с Россией за Донбасс, что мир в Донбассе по «Минску-2», что та неопределенность, в которой он пребывает сегодня. Если США и их союзникам по НАТО удастся толкнуть все-таки Украину на войну с Россией, то власть Зеленского закончится вместе с неизбежным поражением в этой войне.

Если Зеленского вынудят начать выполнять «Минск-2» и начнется обратное репереформатирование Украины — из созданной «АнтиРоссии» во внеблоковое нейтральное государство, не представляющее актуальной угрозы для России, то велика вероятность, что президента снесут, а то и вообще расправятся с ним физически так называемые «патриоты». То есть всевозможные радикально настроенные неонацисты и неофашисты, ветераны АТО и активисты-русофобы которые очень успешно подъедаются и на войне, и на общем противостоянии Украины и России — для них это смысл безбедного существования. Ответ Лаврова Блинкену. А о Зеленском либо плохо, либо ничего © Пресс-служба Госдумы РФ / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанк

Но самое-то страшное заключается в том, что власть Зеленского сегодня сохраняется не потому, что он силен или очень ловко балансирует, проходя сухим между каплями дождя. Его пока не трогают, потому что США не определились, что им точно нужно в Украине. Или война, которая втянет в противостояние Россию, но закончится почти гарантированно фиаско Украины и, следовательно, потерей такого пусть и хлопотного, неустойчивого и долларозатратного «актива», как постмайданные режимы в Киеве, всегда готовые активно русофобствовать в мягком подбрюшии России и оттягивать на себя ресурсы и усилия Москвы, не давать ей нормально сотрудничать с Европой. В Украине США вполне могут получить второй — уже европейский — Афганистан, из которого придется убираться с не меньшим позором, чем из Гиндукуша и Памира с Бадахшаном.

Или же Украина выгодна США именно в качестве вечного раздражителя, всегда готового впиться в это самое мягкое подбрюшие, спровоцировать резню и геноцид русских в Донбассе, угрожать одновременно и России, и Европе. Как это у Украины отлично получается сейчас, когда она выглядит как огромная геополитическая заноза в центре континента, доставляя хлопоты всем. А это и сесть тот хаос, в котором США чувствую себя, как рыба в воде, предлагая услуги то антикризисного менеджера, то защитника «цивилизованного мира», то миротворца. И тем самым сохраняя свое влияние в регионе. Нормальная функция жандарма, который параллельно является и смотрящим.

Сейчас Зеленский более-менее справляется со второй задачей — ни войны, ни мира, но постоянное создание напряженности. Но самое страшное для Зеленского начнется тогда, когда США понадобится более решительный и более покорный предводитель, эдакий нерассуждающий попка-исполнитель, тупая стрела, пущенная лучником, который находится очень далеко и ни за что отвечать не будет. А такой милитари-болванчик может понадобиться американцам и для войны, и для неустойчивого мира, готового разродиться провокацией и войной.

Сегодня таких сменщиков у Зеленского — пруд прудит. Перо-наперво — это экс-президент Петр Порошенко и группирующиеся вокруг него патриоты-отморозки. Более того, многие американские и британские СМИ уже уверены, что США специально не дали Зеленскому расправиться с Порошенко в суде, потому что отвели ему роль сменщика. В Великобритании в газете «The Times» на полном серьезе обсуждают призывы Петра Алексиевича брать пример с Уинстона Черчилля, который сплотил нацию для борьбу с Адольфом Гитлером. В роли Черчилля Порошенко видит, разумеется, себя, и газета с этим особо не спорит. Наоборот — комплиментарно цитирует: «Зеленский — мой оппонент, но Путин — враг Украины. И я готов подставить плечо правительству, президенту, поддержать Украину». Второе дно разговоров о «вторжении». Почему Зеленский не верит Байдену © РИА Новости, president.gov.ua

И в американских СМИ Порошенко уже называют не презрительно «коррупционером», а уважительно «шоколадным бароном», которому есть что терять при «путинском вторжении».

О второй группировке «Украина.ру» уже писала — это так называемая «Команда Разумкова». Предпартийная как бы общественная структура, которая занята созданием полноценной партии экс-спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, которого в Украине точно многие видят сменщиков Зеленского по-любому — будет война, не будет. Многим Разумков кажется более адекватным, нежели Зеленский. Это не проверено практикой, но все решат американцы, которые могут поставить на «умненького Диму», за которым маячат самый богатый человек Украины олигарх Ринат Ахметов и экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, который 8 лет менял власти в Украине с согласия и благословения именно США.

Самостоятельной силой могут выступить и радикальные неонацисты и неофашисты, которые поймут, что им не светит ни при какой власти и что их, как всегда, попользуют, а потом «утилизируют», причем отнюдь не только в политическом смысле. Вся проблема у этих ребят — объединение, поиск вождя и спонсоров, которые были бы хоть на время заинтересованы именно в неонацистской диктатуре. Таковыми могут при определенных раскладах быть и США, для которых нацики станут последней надеждой.

На днях экс-лидер «Правого сектора» и командующий Украинским добровольческим корпусом (ДУК) одиозный Дмитрий Ярош через Facebook публично призвал украинского президента Владимира Зеленского «хоть немного думать, если есть чем, и не подыгрывать российской агентуре». Мыслит он вполне прагматично и духе американских планов и расчетов: «Любые заявления властей, которые говорят о том, что «Россия не нападет», могут быть демобилизирующими для украинского общества и диверсией против возможности нации нейтрализовать внешние угрозы… Кроме того, после таких «миротворческих» заявлений властей, наши западные союзники имеют все основания прекратить поставки столь нужного Вооруженным силам Украины вооружения, боеприпасов, других средств».

Все четко и ясно: нужна военная истерия, чтобы общество не расслаблялось, а Запад давал деньги и оружие, а там, мол, посмотрим.

Очень подозрительно активничает в последнее время и команда мэра Киева Виталия Кличко, которого опять мог кто-то очень сильно обмануть и вернуть его к иллюзиям 2014 года, когда он на полном серьезе думал, что Ангела Меркель сделает его президентом Украины. И такие разговоры тогда ходили, но вмешалась госдеповка-куратор Виктория Нуланд с ее «fuck EU» и олигархи, которые собрались в Вене и решили, что президентом будут «один из них» — Порошенко. Что если американцы и недобитые олигархи Украины опять решат, что им на какое-то нужен покорно-исполнительный и жадный, но примитивно-безмозглый исполнитель их воли? Приключения «Петра Инкогнито». Придёт ли Порошенко в ГБР 31 января? © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Есть в американском «пломбированном вагоне» и другие потенциальные сменщики Зеленского, очень похожие на истрепанные и протухшие нафталином и политической падалью куклы бибабо на указательном американском пальце. Типа Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, «самого молодого премьера» Алексей Гончарука и другой подобной соросятско-активистской публики, которой полно в обозе любой политпартии и на подкорме у олигархов. А есть же еще «вечная Наша Кыця» — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и другие подобные давно отыгранные и заигранные ветераны «борьбы за корыто». Они в Украине интересны лишь самим себе, но кого интересует мнение украинцев?

И Зеленский не может этого не знать. Или хотят бы не догадываться об этом. Поэтом он смертельно и балансирует на своей губительной растяжке. А может, уже и не может с нее спрыгнуть — не дают…