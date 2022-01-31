Замечательному актёру Александру Пороховщикову 31 января 2022 исполнилось бы 83 года. К сожалению, вот уже скоро 10 лет, как мастера нет с нами. Но многочисленные картины с его участием живут и пользуются заcлуженным вниманием публики. Среди них кинолента «Ринг» — возможно, не самая знаменитая работа Пороховщикова, но точно самая оригинальная

Дело в том, что сегодняшний наш юбиляр в 1973 году сыграл в одном из немногих удачных отечественных фильмов на спортивную тематику. Почему-то спорт и кино долгое время не дружили. Комедийные картины удавались, но с них спрос какой — там же всё в шутку. А стоило авторам замахнуться на серьезный фильм со спортивной подоплекой — пиши пропало.

Невзыскательная публика еще могла отнестись снисходительно к творческим потугам кинематографистов изобразить не такой уж и простой мир атлетов. Но профессионалы видели ложь за версту и в лучшем случае добродушно посмеивались над тем, что мелькало на экране. Плохой парень спел главную песню Донбасса и резко похорошел © Скриншот

«Ринг» в каком-то смысле стал счастливым исключением из правил. Скорее всего, потому, что к его производству были привлечены настоящие спортсмены. И это дало ощущение подлинности происходящего.

Этот фильм снимался специалистами Одесской киностудии в Донецке. История, кстати сказать, создавалась детективная, ее кульминация происходит в стенах знаменитого дворца спорта «Шахтер», расположенного в центре горняцкой столицы. С этим спортивным сооружением, постройки 1953 года, связаны биографии многих выдающихся советских спортсменов, в том числе феноменальной гимнастки, многократной чемпионки Европы, мира и Олимпийских игр Полины Астаховой. Но в данном случае речь шла о боксе.

Надо полагать, место для съемок было выбрано отнюдь не случайно. В 70-е годы прошлого века Донецкая область являлась одним из общепризнанных центров развития бокса в СССР, и с международной славой даже. Кроме того, сам по себе дворец спорта «Шахтер» — удивительно уютная, атмосферная площадка. И потом, это же не павильонная бутафория, здесь все настоящее, пропитанное духом состязаний.

Впрочем, в «Ринге» соревнования выходят за рамки спортивного турнира. В фильме, по сути, добро бьется со злом. По сюжету майор милиции, в прошлом прославленный чемпион по боксу Пётр Исаев (его и сыграл Александр Пороховщиков) разыскивает преступника, убившего инкассатора. По ходу дела выясняется, что душегуб наверняка имеет отношение к боксу. Раньше сам занимался, стало быть, тяготеет к этому виду спорта. Ведь боксер — это навсегда.

«Сколько страсти!». Яркая и веселая советская пропаганда © РИА Новости, Михаил Озерский / Перейти в фотобанк

Внезапное появление выдающегося боксера в списке участников соревнований должно было обеспечить ажиотаж вокруг турнира. И привлечь в зал знатоков и ценителей спортивного мордобоя со всей округи. Просто-таки обязан был клюнуть и преступник. Ну не мог он пропустить поединок с участием Петра Исаева. Тут-то милиции и предстояло схватить убийцу.

Не вдаваясь в подробности, скажем, что примерно так все и получилось. Благородный спортсмен в погонах наказал боксера, перешедшего в криминал, на темную сторону. Развязка и поучительна, и достаточно философична.

Герой картины в исполнении интеллигентного и обаятельного Александра Пороховщикова — не самый, в общем-то типичный милиционер и боксер. Больно уж добрым и каким-то мягким, что ли, смотрелся его персонаж в кадре. Тем не менее, образ майора Исаева актер не испортил.

В принципе-то он же и демонстрировал, что добро может и должно быть с кулаками. К тому же, привередливейшие эксперты из мира спорта дали свое заключение: на киношном ринге Пороховщиков выглядел убедительно.

Бывший боксер, набравший на милицейских харчах совсем незначительные лишние килограммы, вполне мог оказаться именно таким. Самое же главное, у Пороховщикова были соответствующие навыки ведения боя, в молодости он занимался в боксерской секции. Единственное, что вызвало сомнения, — ноги майора Исаева. Слабоваты для спортсмена, хотя бы и бывшего. Но такие детали разглядят только профи, не массовый зритель.

Вышел в степь донецкую еврей-антисемит © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Некоторым выпали даже относительно большие роли. И уж абсолютно точно — крайне важные. Например, в кинофильме фигурирует чемпион УССР Петр Харкин. В главном поединке, из-за которого все и затевалось, против Исаева бился победитель первенства Советского Союза Юрий Чертков. Роль же рефери досталась судье всесоюзной категории, тренеру по боксу Донецкого областного совета ДСО «Авангард» Николаю Колтунову. Консультировал съёмочную группу по специфическим боксерским вопросам заслуженный тренер УССР Леонид Казарян.

Подлинная спортивная прыть, простые открытые лица, правильные парни, настойчиво призывающие к ответу плохих ребят… Хорошее получилось кино, качественное, советское.