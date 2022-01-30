«Если власти Тайваня, поощряемые Соединенными Штатами, продолжат идти по пути независимости, то это, по всей вероятности, вовлечет Китай и Соединенные Штаты в вооруженный конфликт», — приводит его слова РИА Новости.
Цинь Ган сказал, что Тайвань это «самая большая пороховая бочка» в отношениях Вашингтонга и Пекина и добавил, что Китай стремится к мирному воссоединению с островом, но не откажется от силовых средств, так как это фактор сдерживания.
Отношения между правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после поражения финансировавшихся США сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, куда они перебазировались.
Деловые и неформальные контакты между сторонами возобновились в конце 1980 годов.
При этом Пекин придерживается «Политики одного Китая», согласно которой Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а единственное законное китайское правительство находится в Пекине.