Несколько дней назад «Новая газета» опубликовала расследование бывшего корреспондента украинского телеканала «1+1» Алексея Бобровникова, который покинул Украину из-за угрозы жизни в 2017 году

Расследование касается убийства внештатного сотрудника СБУ Андрея Галущенко, боровшегося с контрабандой на линии соприкосновения на Донбассе. За убийство и теракт заочно осудили военных ЛНР, но Галущенко с того света рассказал Бобровникову, кто на самом деле обстреливает подконтрольные Украине территории.

Враг коварен, то теракт совершил не он

Военная тайна Зеленского. Что скрывает украинская разведка © AP, Efrem Lukatsky

«Очевидцы, — пишет Бобровников, — вспоминали эпизод, когда один из солдат, пойманный своим командиром на такой сделке, стоял по стойке смирно, уверенно, дерзко, но с неописуемой грустью в глазах глядел в глаза офицеру и на вопрос: «Вот что мне с тобой за это сделать, что?!» — спокойно отвечал: «Расстреляйте меня, товарищ подполковник. Разжалуйте. Делайте что хотите. Я таких денег в глаза не видел и никогда не увижу»».

Ситуация была бы комедийной, если бы за «такие деньги» реально не убивали. В СБУ решили, что монополия военных — это неправильно и отправили на линию соприкосновения несколько мониторинговых групп во главе с волонтерами их числа своих агентов. Работавший в то время на «1+1» Алексей Бобровников присоединился к одной из таких групп, чтобы сделать репортаж. 29 августа ему стали тонко намекать, что такой материал не нужен. В тот же день в районе г. Счастье (Луганская область), недалеко от штаба 92-й бригады ВСУ, бронированный автомобиль мобильной группы по борьбе с контрабандой кто-то обстрелял бронебойными патронами из снайперской винтовки СВД. Тогда все остались живы.

«Если будут это списывать на какое-то ДРГ, которое зашло со стороны ЛНР, — это полная ерунда, — сказал руководитель украинской группы расследователей контрабанды в «серой зоне» на Донбассе Андрей Галущенко. — Это сделали люди, нахождение которых в этом месте с оружием не вызвало бы ни у кого никаких подозрений… И свидетелей нет — никто не видел ничего. Поэтому я думаю, что в составе пограничников и 92-й бригады есть преступники, которые считают нас серьезной угрозой, и они спланировали эту акцию, используя для этого своих штатных людей. Никто из россиян или украинских сепаратистов, воевавших на той стороне, не мог добраться до этого места незамеченным. В самом сердце расположения украинских войск любой подход и незаметный выход снайперского расчета противника был невозможен даже теоретически».

2 сентября ситуация повторилась и погибли два человека: сотрудник Госфискальной службы Дмитрий Жарук и сам Галущенко (позывной Эндрю). Четверо были ранены.

Недолго думая, штаб АТО сообщил, что мобильную группу расстреляли «боевики» ЛНР, которые еще и заложили на пути автомобилей мины:

«2 сентября в очередной раз показало, что враг рядом, он опасен и коварен. Наемники не оставляют попыток втянуть наши войска в боевое противостояние. В то же время силы АТО строго придерживаются мирных договоренностей».

АТОшников отмазали, виновными назначили мертвые души

Несмотря на то, что враг коварен, а силы АТО сугубо мирные, в официальную версию не поверили даже вполне лояльные властям волонтеры.

Один из них, Юрий Касьянов, прямо назвал официоз враньем:

«Завербован и действовал по указанию». Кто в России работал на украинские спецслужбы © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

По словам Касьянова, на той же дороге (а это ближний тыл ВСУ, совсем не передовая) уже попадали в засаду боровшиеся с контрабандой группы, также туда не пускали беспилотники, которые могли зафиксировать контрабандные потоки.

Другой т.н. активист, Роман Доник, сказал, что маршрут авто был согласован с военными, хоть волонтеры этому категорически сопротивлялись, а волонтер Юрий Бирюков (советник тогдашнего президента Порошенко) уточнил — попавшие в засаду согласовали свой маршрут с руководством одной из бригад ВСУ.

Так что, пока СМИ продолжали разжигать ненависть к «террористам» ЛНР, Краматорский городской суд в феврале 2016 года арестовал по подозрению в убийстве Галущенко демобилизованного старшину отдельной разведывательной роты 92-й омбр Александра Свидро (позывной Змей) и рядового этой же роты Павла Долженко (позывной Крым). Явно исполнителей, но никак не заказчиков, с которыми согласовывался маршрут.

Сослуживцы тут же назвали арест политическим преследованием (основания не понятны, но назвали) и потребовали от Порошенко отставки ведших дело военных прокуроров. Нардеп от «Самопомощи» Ярослав Маркевич предложил взять подозреваемых под личное поручительство. Однако их взяли под стражу, но уже весной отпустили под домашний арест, а в ноябре 2017 года полностью сняли все подозрения. Просто 30 сентября Лисичанский суд Луганской области за расстрел группы Галущенко заочно приговорил к 12 годам тюрьмы командира батальона народной милиции ЛНР Сергея Лукьянова (позывной Террикон). По версии следствия, нападение спланировал уже мертвый на тот момент «боевик» ЛНР Армен Баригян (позывной Баги), а Лукьянов якобы был его сообщником, организовав (как?) беспрепятственное передвижение исполнителей нападения по подконтрольной Украине территории.

Исполнителей, кстати, так и не установили. Если Багирян мертв, Лукьянов находится в ЛНР, а непосредственные исполнители и вовсе неизвестны, как выяснили причастность этих людей к нападению?

За помощью в стан врага

Не испытывавший никаких симпатий к республикам Донбасса журналист Бобровников посчитал решение суда неадекватным и написал, что к убийству может быть причастна группа военнослужащих 92-й бригады ВСУ, действующая под руководством некоего Сироты (непонятно, фамилия это или позывной), якобы «смотрящего» от Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны. От своих источников Бобровников узнал, что о «группе Сироты» был в курсе замглавы АП Андрей Таранов, который погиб в Киеве в сентябре 2016 года.

«Кошелек ГУР. Лимоны в баксах ежемесячно. Наркотики, контрабанда, заказные убийства. Все на нем держится. Эндрю — их работа. Не лезь туда. Проникнут домой, подмешают что-то. Не лезь», — пересказал Бобровников слова своего осведомителя.

А еще журналист получил из рук одного из волонтеров ноутбук Галущенко. Правда уже побывавший в СБУ, с вычищенными файлами. Но файлы стирали наспех, не думая, что кто-то попытается их восстановить. Приятель Бобровникова — хакер из Дании, который работал в проектах Amnesty International и Wikileaks смог кое-что восстановить и это кое-что шокировало.

Чувствуя угрозу жизни (после разговора со спецслужбами и представителями 92-й бригады, которые «советовали» ему прекратить копать), в январе 2017 года Бобровников покинул Украину и попросил политическое убежище в Германии. Продолжая быть лояльным правительству Украины и продолжая следовать идее о российской агрессии и западных союзниках, он столкнулся с парадоксальной ситуацией, вызвавшей когнитивный диссонанс.

«После моего ухода, — рассказал Бобровников в интервью, находясь за границей, — несколько украинских СМИ отказали мне в освещении этой темы. Самым смешным был отказ пражского офиса "Радио Свобода", который мне предложил обратиться за помощью к правительству Российской Федерации. Офис "Радио Свобода" порекомендовал мне совершить предательство, обратившись за помощью в стан врага».

Итак, ни украинские СМИ (а Бобровников до того работал на тотально русофобском «1+1» олигарха Коломойского), ни американское правительственное «Радио Свобода» не стали публиковать расследование, которое могло скомпрометировать выстроенную ими же после Майдана систему на Украине. Главное в расследовании — не выйти на самих себя, не так ли? Ирония в том, что ради публикации Бобровникову таки пришлось частично воспользоваться советом «Радио Свобода» и обратиться в стан врага. Правда не в государственное издание, а в оппозиционную «Новую газету». Хотя то же «Радио Свобода» писало, что «Новую» финансируют из окружения главы «Ростеха» Сергея Чемезова…

Нити тянутся наверх

В архивах Галущенко нашлись такие записи:

• «Тот, кто контролировал допуск в эту зону, был здесь таможней, налоговой службой, полицией и судебной системой в одном лице. В этом конкретном секторе такой силой была 92-я отдельная механизированная бригада вооруженных сил Украины, контролировавшая все входы и выходы из окрестностей городка Счастье, от него было рукой подать до столицы «ЛНР», с которой его соединяла не обстреливаемая никем, идеально чистая, нетронутая, как столичная магистраль, прямая как стрела трасса, ведущая в самое сердце анклава».

• «Товары, шедшие по асфальтовому покрытию, зачастую контролировались армией. Грузы же, шедшие по железной дороге, с перевалочным пунктом на ТЭС, полностью контролировались спецслужбой и штабом так называемой антитеррористической операции, возглавляемым генералом СБУ Виталием Маликовым — бывшим полицейским из Крыма».

• «В свою очередь полиция вместе с военными контролировала металлолом и часть контрабанды, шедшей по суше и через лодочную переправу. Военная разведка, по слухам, контролировала наркотики».

Георгий Тука может подать в отставку © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Анатолий Науменко (Наум или Толя Железяка), командир 92-й бригады Виктор Николюк (позывной Ветер) и луганская СБУ. А верхний сегмент…

В недоуничтоженных СБУ архивах Галущенко упоминалась фамилия близкого к Порошенко аграрного олигарха Юрия Косюка, который использовал блокаду Донбасса и коррупционные лазейки через «серую зону» для экспорта курятины на территорию ЛНДР по завышенным на 300% ценам. Сам же президент-олигарх Порошенко стал одним из немногих, кто увеличил свое состояние в начале войны и даже вошел в топ рейтинга Forbes.

Конечно, ни украинские олигархические СМИ, ни крупные западные медиа не захотели публиковать такие материалы.

Файл о советнике Порошенко Косюке был создан на компьютере Галущенко 10 июня 2015 года, за три месяца до его убийства. «Вывод — все заминается», — такими словами заканчивается текст в файле.

Бобровников утверждает, что организация СБУ семи мобильных групп для борьбы с контрабандой была фикцией. Полученные данные засекречены и не используются для следственных действий. Останавливать потоки контрабанды никто не собирался, речь шла только о том, чтобы к потокам не был допущен никто лишний. Тем временем, обстрелы подконтрольной Украине территории и диверсии на линии соприкосновения, принадлежащие олигархам украинские СМИ продолжают приписывать «террористам» ЛДНР.

Почему Генпрокуратура за 8 лет даже не попыталась признать в судебном порядке ДНР и ЛНР террористическими организациями? Может, потому что в суд придется нести материалы расследования терактов, а они были стерты в СБУ с компьютера убитого Андрея Галущенко.