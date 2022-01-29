Политики региона не смогли объединиться даже в «День Злуки». Исполнительные и представительские власти Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей отметили праздник «единства Украины» отдельно

Празднование «Дня Злуки» разделило власти Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей

22 января на Украине отмечается День Соборности, или День Злуки, — в честь принятия в этот день в 1919 году «Акта Злуки». Этот документ провозгласил объединение Украинской Народной Республики (УНР), созданной на территории малороссийских губерний Российской империи, и Западно-Украинской Народной Республики (УНР), которая претендовала на восточную часть австро-венгерской провинции Галиция и Лодомерия (Галичина и Владимирия, то есть Волынь).

Обычно самые массовые празднования в этот день проходят на одном из мостов через реку Збруч, которая в 1919-м была границей между УНР и ЗУНР, а ныне разграничивает Хмельницкую и Тернопольскую области. Но в этом году в мероприятиях, которые прошли на берегу Збруча в городе Волочиск Хмельницкой области, было несколько важных особенностей. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

Во-первых, в них приняло участие руководство не только Тернопольского и Хмельницкого, но и Черновицкого областного совета. Председатель Тернопольского облсовета Михаил Головко, его коллега из Хмельницкого Виолетта Лабазюк и зампред Черновицкого облсовета Николай Гуйтор подписали меморандум о сотрудничестве между тремя областями в развитии местного самоуправления в условиях децентрализации власти, в области экологии и охраны окружающей природной среды, а также в сферах образования, науки, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта. Речь идёт также о совместном привлечении инвестиций.

«Подписав меморандум, мы договорились совместно осуществлять мероприятия по координации действий, направленных на рост социально-экономического потенциала общин. Готовимся к проведению совместных мероприятий: конференций, семинаров, выставок, рабочих встреч и других мероприятий, в том числе международных, направленных на решение вопросов, представляющих взаимный интерес. Будем осуществлять обмен информацией по опыту успешного исполнения полномочий органами местного самоуправления и развития территориальных общин», — сообщил Михаил Головко.

Напомню, что в 2021 году председатель Тернопольского областного совета уже подписал аналогичные меморандумы о сотрудничестве с Ивано-Франковской и Волынской областями. И хотя сам Головко принадлежит к националистической партии «Свобода», в областных советах всех пяти упомянутых областей важную, если не ключевую роль играют фракции партии «За будущее», лидером которой является бизнесмен и депутат Верховной Рады Игорь Палица, близкий к олигарху Игорю Коломойскому.

Потому неудивительно, что второй особенностью мероприятий по поводу Дня Злуки в Волочиске было то, что они прошли в фиолетовых цветах партии «За будущее». Даже надпись «Україна — єдина!» на заднике сцены была выполнена тем же шрифтом, что и в логотипе партии. Примечательно, что и ключевыми спикерами были не руководители облсоветов, а депутаты-мажоритарщики из фракции «За будущее!»: Сергей Лабазюк от Хмельницкой области и Иван Чайкивский от Тернопольской. Кстати, оба депутата — «аграрные бароны» в своих областях.

Выдвиженцем аграрного лобби является и председатель Черновицкого областного совета Алексей Бойко, но он прислал в Волочиск своего заместителя Николая Гуйтора, который формально принадлежит к партии «Слуга народа». Однако фракция президентской партии в Черновицком облсовете расколота с самого начала его работы, и Гуйтор принадлежит к той её части, которая конфликтует с губернатором Буковины Сергеем Осачуком. При этом последний не только попытался заблокировать в информпространстве Черновицкой области любое упоминание о подписании упомянутого выше меморандума. Осачук ещё и организовал альтернативное празднование Дня Злуки, причём с главами Хмельницкой и Тернопольской областных государственных администраций.

22 января Сергей Гамалий и Владимир Труш вместе с Сергеем Осачуком прибыли в город Хотин, находящийся на берегу реки Днестр, разделяющей Черновицкую и Хмельницкую области. В отсутствие там памятных знаков, посвящённых объединению Украины, чиновники возложили цветы к монументу гетману Сагайдачному, установленному у стен Хотинской крепости. Естественно, не обошлось без пафосных заявлений.

«Этот праздничный день Соборности Украины сегодня мы начали с памяти наших украинских казаков, которые 400 лет назад, на Хотинской земле, вместе с союзниками-европейцами дали отпор турецким захватчикам и не допустили полномасштабной оккупации Европы. Для нас важны эти воспоминания, потому что сегодня, в ХХІ веке, такая же угроза нашествия существует, и снова на передовой — Украина. Эта солидарность, способность защитить демократию в Европе, не только в историческом измерении, но и сегодня, имеет невероятную актуальность», — сказал Сергей Осачук. Его историческое образование явно взяло верх над политической корректностью, ведь в нынешней Украине принято превозносить Турцию как преданного союзника.

Во Львове власти всех уровней демонстративно готовятся к войне

Через несколько дней Сергей Осачук заявил, что Черновицкая ОГА совместно с Вооружёнными силами Украины проводит широкую информационную кампанию в рамках создания подразделений территориальной обороны. Однако сам чиновник не изображал из себя героя-воина, хотя и является мастером спорта по дзюдо. А вот во Львовской области представители властей бряцают оружием, причём зачастую в буквальном смысле этих слов.

Так, 26 января глава Львовской ОГА Максим Козицкий вместе со своими заместителями провёл совещание с командиром 103-й Отдельной бригады территориальной обороны подполковником Валерием Курко. На ней обсудили определённые местах дислокации подразделений, формировании управлений бригады и батальонов территориальной обороны. Губернатор поручил подчинённым посетить подразделения и изучить проблемные вопросы. Судя по всему, речь идёт о выделении денег из местных бюджетов, поскольку во Львовской области не было протестов местных жителей против расквартирования подразделений территориальной обороны, в отличие от соседней Тернопольской.

Однако на территориальной обороне пиарятся и другие политики и чиновники Львовщины. Также 26 января фракция Народного Руха Украины обратилась к председателю Львовского областного совета Ирине Гримак с инициативой немедленного созыва внеочередной сессии облсовета, чтобы рассмотреть вопрос формирования материально-технического обеспечения терробороны «из-за угрозы военного вторжения Российской Федерации на Украину». Депутаты попросили, чтобы перед ними выступили упомянутый подполковник Курко, директор департамента гражданской защиты Львовской ОГА и почему-то представитель МИД во Львовской области. Председатель облсовета на эту инициативу пока не отреагировала.

А днём ранее во Львове городские власти организовали военные учения для чиновников и работников коммунальных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, на базе стрелкового комплекса «Карабин». Там собралось четыре десятка человек, некоторые только знакомились с оружием, но отдельные поражали инструкторов (в основном — ветеранов войны на Донбассе) своей меткостью. На полигоне чиновникам и коммунальщикам предлагали три вида оружия: полуавтоматический карабин, высокоточный «болтовик» и чешский пистолет калибра 9 на 19. Как нужно стрелять, показывал опытный боец. Начинающим, прежде чем дать оружие в руки, проводили инструктаж.

Первым оружие в руки взял городской голова Львова Андрей Садовый. Мишени — в 50 метрах, мэр долго прицеливался, выстрелил, но попал не сразу. Говорит, опыт есть — в школе ходил на стрельбы, потом служил в армии, но навыки нужно возобновить. «Это будут системные, еженедельные занятия для всех. Здесь у нас работники стратегических коммунальных предприятий. Диверсионные атаки могут быть. Если враг знает, что он будет иметь большие потери живой силы, он 100 раз подумает, будет ли нападать», — отметил Садовый.

При этом городские власти Львова подготовили масштабный план действий на случай развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины. Программа национального сопротивления предусматривает обучение жителей Львовского городского территориального общества, сотрудничество с батальонами, которые расположены на территории львовской общины, и развитие инфраструктуры. Её рассчитывают утвердить на сессии Львовского городского совета 4 февраля.

При этом Андрей Садовый признаёт, что оборона Украины — это исключительная компетенция государственных органов власти, и по закону о национальном сопротивлении на города возлагается лишь функция финансовой поддержки. «Поэтому многие вещи мы делаем с точки здравого смысла, но имея уважение к закону. Например, мы переформатировали наше управление чрезвычайных ситуаций, и сегодня это управление чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты и территориальной обороны. На должность руководителя управления назначили бывшего заместителя комбата 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Николая Гордийчука, который прошел зону боевых действий. Всё происходит согласно действующему законодательству» — говорит градоначальник.

Мэр Львова также отметил, что есть действующие протоколы, как действовать в случае полномасштабного нападения России на Украину, и вся деятельность органов местного самоуправления чётко регламентирована. «Мы четко знаем, что, где и как мы должны делать. Но это информация с грифом секретности — я не имею права об этом говорить публично», — сказал он. Андрей Садовый также добавил, что между мэрами других украинских городов есть коммуникация по этим вопросам, и он иногда с ними созванивается.

Есть ли среди этих мэров градоначальник Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, Андрей Садовый не сообщил. А сам Марцинкив, который накануне Нового года призывал готовиться к российским бомбардировкам столицы Прикарпатья, не унимается. 25 января на совещании у городского головы Ивано-Франковска была представлена интерактивная карта бомбоубежищ. Правда, подавляющее большинство объектов на ней — это подвалы жилых домов и школ. Каково же ныне состояние реальных объектов гражданской защиты, которое месяц назад городские власти называли крайне неудовлетворительным, на совещании так и не сообщили.