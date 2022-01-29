Синдром Куинджи. Картины самого знаменитого уроженца Мариуполя светятся изнутри

Формальный повод для этого материала - 180 лет (27 января 1842 года) со дня рождения Архипа Куинджи, неформальный - благоговейный трепет перед гениями прошлого. Мы, бесконечный поток любопытных посетителей, словно герои пёстрого многофигурного полотна, заполняем музеи, поражаясь своей телесной ничтожности по сравнению с одухотворенностью картин

Никакая репродукция не выдаст замысел, ни одна копия не заменит оригинал. Несколько лет назад я впервые на расстоянии вытянутой руки увидела «Лунную ночь на Днепре» Архипа Куинджи. Неоновая, словно подсвеченная изнутри, широкая лента реки, крупная точка луны. Поэтическая, всеобъемлющая летняя ночь над древним Днепром.

В 1880 году эта работа произвела фурор — большинство зрителей не верили, что лунный свет можно так передать, используя только краски, заглядывали за полотно в поисках спрятанного светильника. «Трудовой человек». Юбилей Архипа Куинджи © commons.wikimedia.org,

Даже сейчас, спустя 141 год после написания, пострадавшая от многочисленных переездов, картина будоражит, вызывает в памяти название психосоматического расстройства, которое может наступить от слишком ярких переживаний при созерцании предметов искусства. Искусства, которое человеческий мозг не в состоянии объять, постичь, объяснить. Слишком красиво, слишком абсолютно, чтобы быть правдой.

Словосочетание «синдром Стендаля» появилось только в 1979 году, первый диагноз поставили в 1982-м, но еще за век до этого зрители приходили на выставку одной картины Куинджи «Лунная ночь на Днепре», часами стояли рядом с полотном, а после уходили в слезах. С некоторыми посетителями случались истерики.

От «фотошопера» до гения

Архип Куинджи родился в Мариуполе в семье сапожника, рано осиротел, учился из рук вон плохо, но на любом доступном клочке бумаги рисовал. В 13 лет вместе с чумаками пешком отправился в Феодосию, мечтал поступить в ученики к Ивану Айвазовскому, но тогда маринист не разглядел талант. Вся живопись Архипа летом 1855 года сводилась к толчению красок и покраске заборов, но всё же ему удалось тогда получить несколько уроков от Адольфа Фессера, родственника Айвазовского.

Два месяца прожил Куинджи в Феодосии и вернулся в Мариуполь, устроился ретушёром к местному фотографу. Через два месяца была Одесса, где будущий художник тоже зарабатывал себе на хлеб ретушированием. В 1860 году Куинджи перебрался в Таганрог, где снова устроился ретушёром в фотостудию, в Таганроге прожил долгие пять лет. Плохой парень спел главную песню Донбасса и резко похорошел © Скриншот

В 1865 году двадцатитрёхлетний Архип приезжает в Петербург с целью поступить в Академию художеств. Первые две попытки успехом не увенчались. Под очевидным влиянием Айвазовского в 1868 году Куинджи пишет не дошедшую до нашего времени картину «Татарская сакля в Крыму», создание которой позволило ему получить звание свободного художника. И только в 1870 году, с третьей попытки, живописец смог стать вольнослушателем Императорской Академии художеств. В это же время он знакомится с художниками-передвижниками.

Под влиянием идей передвижников Куинджи пишет несколько работ, которые были представлены публике в рамках выставок Товарищества передвижников и имели невероятный успех. Имя Архипа Куинджи получило широкую известность, и живописец, поверив в свой талант, перестал посещать Академию художеств. Уже тогда было очевидно, что это человек колоссального трудолюбия, с несомненной способностью выжить, добиться своего. Сейчас бы о нем сказали «мотивированный»: страстно хотел стать художником — и стал им. Талант его неспокойный, буйный, совсем не академический.

Город М

Мариуполь, где родился Архип Куинджи, подарил художнику не только жизнь, но и любовь. Вера и Архип повстречались ещё в юности, а обвенчались только в 1875 году, спустя двенадцать лет после знакомства. Для художника это были очень трудные годы, но он поверил словам Веры и шёл к своей мечте: «Я люблю вас и буду ждать!»

Молодой художник случайно оказался в доме Шаповаловых, увидел девушку и попросил разрешения написать ее портрет. Вера была дочерью богатого мариупольского купца. Отец Веры Леонтий был недоволен завязавшейся дружбой, полушутя и полугрозя спросил у Веры, не собралась ли она замуж за нищего художника.

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Куинджи уехал на заработки, вернулся через три года со 100 рублями, но отец невесты поставил новое условие — заработать ещё денег. Расчёт был прост: купец надеялся, что дочь образумится за то время, пока жених добывает новую сумму. Архип снова отправляется в Петербург, где живёт впроголодь, добывая деньги для «выкупа» Веры.

Одну за другой он пишет невероятные работы: «На острове Валааме», «Ладожское озеро». Уже тогда о Куинджи можно было говорить как о стихийном художнике. Метод, который он немного позже окончательно изберёт для высокого полёта своей кисти, проступал на холстах — природа взволнованная, природа загадок, пиковые состояния природы. В 1873 году в Обществе поощрения художеств состоялась выставка картины «Снег», за которую в 1874 году на международной выставке в Лондоне Куинджи получил бронзовую медаль. В 1875 году художник уезжает во Францию, где покупает свадебный фрак и цилиндр, из Франции едет в родной Мариуполь.

Спустя столько долгих лет состоялась желанная свадьба. После венчания Архип пишет портрет Веры, её лицо на картине светится любовью и счастьем.

Передвижники, передвиньтесь

В 1875 году Куинджи приняли в члены Товарищества передвижников. В этом же году на выставке Товарищества живописец представил картину «Степи», а в 1876 году — «Украинскую ночь», вызвавшую восхищение публики. Эта картина стала переломной для творчества Куинджи: он ушёл от академического романтизма и ступил на тропу экзотического восприятия реальности.

«Украинская ночь» — первая магическая работа художника. Тёмное небо, перекличка синего и чёрного, украинские мазаные хаты, освещённые неоновым лунным светом — как предтеча будущего огромного успеха, пришедшего в 1880 году после выставки одной картины «Лунная ночь на Днепре».

Весной 1879 года Архипа Куинджи и Михаила Клодта избрали в ревизионную комиссию Товарищества передвижников, но всего через несколько месяцев Куинджи рвёт с художниками Товарищества.

Повод — анонимная статья, автор которой резко отзывается о работах Куинджи, обвиняет его в однообразии, злоупотреблении особым освещением. Критиком оказался Клодт. Куинджи потребовал исключения Клодта из Товарищества передвижников, однако вскоре понял, что того не исключат, и решил уйти сам.

Разрыв назревал давно, если бы не история с Клодтом, Куинджи всё равно ушёл бы от передвижников — в определённый момент их художественные рамки стали ему тесны. Куинджи не нужна была система, он сам по себе был системой, именно поэтому он и занятия в Академии забросил.

Передвижники — это товарищество со своим уставом, со своими лидерами, среди которых были довольно консервативные художники. А он хотел быть хозяином положения и никому не подчиняться. У него уже была своя наработанная клиентура, картины успешно продавались, продавались очень дорого, почти баснословно.

Передвижники ему были не нужны ещё и потому, что за группу держится тот, кому группа что-то даёт. Он ни на кого не был похож. Куинджи сам по себе стал брендом, привлекал внимание именно непохожестью, своим горением. Были, есть и будут многие хорошие художники, масса талантливых рисовальщиков, но они подобны друг другу, а он вырывался из толпы живописцев своим непокорным стилем, куинджизмом.

В чём успех?

Донецк: Бог на краю войны © Михаил Казаков

Искусство Куинджи эмоционально, он хотел писать те состояния природы, которые производили эффект: солнечный закат, утренняя заря, полуденное сияние, лунная ночь и т.д. Он стал прямо-таки зациклен на эффектности изображения, особенно к концу жизни.

Куинджи был очень талантливым самоучкой, в нём много от самодеятельного художника — недаром его так любят копировать. Он хотел производить впечатление, его занимали нюансы света и цвета. Ведь что такое цвет? Это игра света, окрашивающего в разные оттенки поверхность.

Художник много экспериментировал — и находил отклик в сердцах людей.

Результатом разрыва с передвижниками стала выставка одной картины «Лунная ночь на Днепре» в 1880 году. Куинджи сделал всё, чтобы представить это не просто как рядовую выставку картины, а как художественное заявление.

«Лунную ночь на Днепре» мечтали приобрести многие коллекционеры, но Куинджи продал её великому князю Константину Константиновичу за пять тысяч рублей. Князь взял полотно в кругосветное путешествие. Под действием морского воздуха состав битумных красок, которые применил художник при написании полотна, изменился. Это привело к потемнению пейзажа.

После оглушительного успеха «Лунной ночи на Днепре» Куинджи представил свои работы ещё на нескольких выставках, а потом, на пике славы, стал затворником. Двадцать лет Куинджи никому не показывал свои полотна, за эти годы создав около 800 работ: пятьсот живописных и триста графических.

Летом 1901 года Куинджи впервые за два десятка лет продемонстрировал своим воспитанникам и друзьям новые полотна: «Вечер на Украине», над которым работал 23 года, «Христос в Гефсиманском саду». В ноябре 1901 года состоялась последняя выставка Куинджи, после которой никто не видел новых работ мастера вплоть до 1910 года, до самой смерти живописца.

Коммерсант

Существует стереотип, что художник должен быть бедным. Это мы видим, обращая свой взор и в сторону представителей западноевропейской живописи, и в сторону русской художественной традиции.

Общим местом стала фраза, что за талант нужно дорого платить. Хочешь быть Рембрандтом — будь, но помни о нищете. Хочешь быть Ван Гогом, опередить время — так знай, что не продашь за жизнь ни одной картины и умрёшь в бедности. За фамилию, которая останется в искусстве на века, приходится рассчитываться комфортом земной жизни.

Гораздо проще быть верным времени остроглазым портретистом, чем смелым, свободным творцом, как создатель «Ночного дозора». Порою талант гораздо шире человека, порою талант очень сложно объять и понять. Иногда он разрушает судьбу.

Понимание собственного таланта — это сверхзадача художника, но художник — это человек, а человек, как известно, слаб. Конечно, есть редкие примеры успешных при жизни художников, когда и в систему вписан, и образование имеешь, и талант, и хороший характер. Тот же Айвазовский, например.

У Куинджи помимо художественного таланта был ещё один дар, сослуживший ему отличную службу. Он обладал хваткой, способностью трезвого расчёта. То ли мариупольская улица его так наградила, то ли коммерческий талант развился за дюжину лет, посвящённых зарабатыванию денег, до свадьбы с Верой.

Куинджи не витал в облаках, как тот же Рембрандт, знал цену деньгам, был талантливым коммерсантом. Во-первых, он продавал свои картины дорого, а во-вторых, точно знал, куда надо вкладывать заработанные средства. Он покупал земельные участки, строил на них дома. При этом сам жил довольно скромно, деньги не мотал, роскошью себя не окружал.

Дети Куинджи

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Ему необходимо было быть первым — короля, как известно, делает свита. Ему нужна была свита из молодых, талантливых и ярких, поэтому он и стал главой школы куинджистов. Очень многие из взятых им под крыло стали художниками первого ряда.

Из куинджистов вышли и Рерих, и Рылов, и Богаевский, и латышский художник Пурвитис. Картины Куинджи и его учеников всегда словно над бытом, над конкретной реальной ситуацией. Куинджисты стремились к эмоциональной насыщенности художественного образа. Сам Куинджи всю жизнь находился в колористическом поиске, разрабатывал в полотнах красочную гамму, старался достичь осмысленного звучания цвета. Ученики Куинджи продолжили его поиски и расширили художественную географию. Добавили к Украине и России, Крыму и Кавказу — Заполярье, Прибалтику, Италию, Францию, Индию, etc.

Архип Куинджи ушёл из жизни в 1910 году, оставив богатое наследство. Весь капитал был завещан Обществу имени Куинджи для поддержки художников, которое было основано за два года до смерти живописца.

Главное — помимо материального наследства, знаменитый выходец из Мариуполя своим творчеством оставил ещё и практическое подтверждение уникальной формулы любого искусства. Как заставить волноваться другого? Нужно как следует разволноваться самому!