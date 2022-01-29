В ноябре Украина установила новый рекорд избыточной смертности. Почему это прямо связано с коронавирусом, на какие болезни списывают часть смертей от него и окажется ли еще опасней нынешняя волна, разбиралось издание «Украина.ру»

Коронавирус косит фракцию Зеленского в Раде © Facebook, Слуга Народу

Такой высокой ежемесячной цифры до сих пор не было ни по одной из двух официальных украинских статистик, но следовало ожидать, что госстатовская цифра, как традиционно бывает окажется больше. И действительно, по этим данным за ноябрь число умерших увеличилось на 21 867, то есть ноябрьский показатель почти в полтора раза превысил октябрьский. Разница между двумя статистиками опять налицо, но если в октябре расхождение между ними превысило 30%, то сейчас составляет около 18%.

Однако как я уже неоднократно писал наиболее точный показатель потерь от коронавируса — это избыточная смертность, то есть разница между смертностью в период эпидемии и в предыдущие 5 лет до нее. В 2015-2019 в октябре в среднем умирало 48 578 человек в месяц, в 2021 году умерло почти в полтора раза больше — 87 862. Таким образом избыточная смертность составила 39 304 человек или 80,9%, что является явным превышением прежнего рекорда, который был установлен месяцем ранее и составлял 24 440 человек или 49%. То есть с начала эпидемии избыточная смертность от коронавируса составила 164 тысячи человек.

Необъявленная эпидемия гриппа и пневмонии

В Западной Украине резкий рост заболеваемости COVID-19, а на Закарпатье опять готовят переформатирование власти © коллаж Украина.Ру

Ясно, что если бы параллельно смертности от коронавируса резко возросла бы статистика смертей от внешних причин (травм, несчастных случае отравлений), то ясно что эпидемия здесь не при чем. Но если подскочила смертность от других заболеваний, то можно связывать это и с коронавирусом, например, предполагать, что инфекция обострила хроническое заболевание и именно его и записали в причины смерти.

Согласно статистике главной причиной смертей на Украине являются заболевания системы кровообращения, то есть те, которые обычно называют сердечно-сосудистыми. На них традиционно приходилось свыше 2/3 смертных случаев (лишь на фоне нынешней пандемии этот показатель немного уменьшился). Так в январе-октябре прошлого года от них в среднем умирало 34,7 тысяч человек в месяц, тогда как в ноябре умерли 45 340. Рост более чем на 30%. Также можно обратить внимание на то, что в первом полугодии 2020 когда коронавирус еще не стал фактором смертности от этих заболеваний умерло на 11% меньше украинцев, чем во втором полугодии, когда эпидемия уже распространилась.

Но что касается почти всех остальных классов заболеваний, то по ним прирост смертности либо очень мал, либо вообще отсутствует. Возьмем такую весьма распространенную причину как новообразования, то есть онкологию. Во второй половине 2020 от них умерло на 2% больше, чем в первой (но кстати вторая половина года 1,1% длиннее, чем первая), а в ноябре прошлого года умирали на 1,4% больше, чем в среднем в предшествующие 10 месяцев.

Явное исключение здесь одно, «класс Х. Болезни органов дыхания», где отдельной строкой выделены «грипп и пневмония». Так в первом полугодии 2020 от гриппа пневмонии умерли официально умерли 3078 человек (это чуть больше половины всех смертей от органов дыхания). Но во втором полугодии смертность от гриппа и пневмонии составила 8055 человек. Рост в 2,6 раза. Смертность же от прочих заболеваний органов дыхания даже чуть сократилась.

В январе-октябре прошлого года ежемесячная смертность от заболеваний органов дыхания составила 1935 человек, в том числе от гриппа и пневомнии — 1522, а в ноябре эти показатели составили соответственно 5407 и 4755. То есть, гриппозно-пневмонийная смертность выросла более, чем втрое, а смертность от других заболеваний органов дыхания более чем в полтора раза.

Таким образом на фоне эпидемии коронавируса скачкообразный рост показывает смертность от заболеваний, которые по своей симптоматике очень схожи с коронавирусом. И это при том, что не сообщалось о циркулировании параллельно с ковидом каких-либо новых опасных форм гриппа. Следовательно, избыточная смертность на Украине обусловлена исключительно коронавирусом, но весомая часть смертей от него проходит по другим графам.

Новые региональные рекорды

В ноябре на Украине впервые появились регионы, где смертность в нынешнем ноябре оказалась более чем вдвое больше средней смертности до пандемии. Так, в Запорожской области она составила 124% к ноябрю 2015-2019, что на 30% больше прошлого регионального рекорда установленного месяцем ранее Харьковщиной. На этот раз регион «первой столицы» был вторым со 116%, более чем вдвое смертность выросла в Херсонской области (102%) и в Киеве (101%), а Николаевская область с 98% также превысила прошлый региональный рекорд.

Да, как и прежде в большинстве регионов избыточная смертность была ниже среднеукраинской, но выросла она повсюду и лишь в трех областях оказалась меньше, чем 50%. В лидерах здесь, как и месяцем ранее Винницкая область, но если в октябре смертность там была на 10,7% больше среднестатистической, то в ноябре — 47%. Рядом с ней Тернопольская и Черниговская области, но округленный показатель у них все равно будет 50%.

Вакцинация затормозилась, но и вирус ослабел

Нынешнюю волну коронавирусу Украина встретила, заметно уменьшив темпы вакцинации. Так, если в ноябре жителям страны ежедневно вводили в среднем 233 тысяч доз прививки, то в декабре — 113 тысяч, а в первые 25 дней января — 62 тысячи, что меньше чем в любой из месяцев последнего полугодия 2021-го.

В результате с начала января процент полностью вакцинированного населения вырос мизерно — с 35,7% до 37,0%. Однако свою позицию в Европе Украина сохранила — меньше нее доля привитого населения в Армении Боснии, Молдове, Болгарии и Грузии, во всех других странах континента она больше, причем во всех западноевропейских государствах привито свыше 2/3 населения.

Быстрый и смертельно опасный: что известно о новом коронавирусе из ЮАР © pixabay

Сейчас именно в наименее привитой Западной Украине новая волна эпидемии проявляется сильнее всего. И власть прямо связывает это обстоятельства с низкой вакцинацией. Однако повторю, что корректно оценивать уровень вакцинации не от номинального числа жителей региона, а от числа постоянно проживающих там. И вполне возможно, если не учитывать трудовых мигрантов, уже осевших за рубежом, то Закарпатье не окажется аутсайдером. Ведь известно что именно Западная Украина лидер по трудовой миграции, однако точные цифры нигде не появлялись, везде очень приблизительные оценки.

На фоне этих оценок статистика коронавируса при всех недостатках куда более точная. И она показывает, что похоже, нынешняя волна, вызыванная штаммом «омикрон» несмотря на весь размах оказывается менее опасной, чем предыдущие. За неделю с 19 по 26 января на 300 заболевших приходится двое умерших, то есть летальность составляет 0,67%. Да от коронавируса умирают обычно не сразу, а зачастую долго помучившись, но в начале прошлых волн летальность обычно была больше 2% и никогда не опускалась ниже 1,5%. Еще более информативным является показатель госпитализации — за те же числа января доля госпитализированных к новым заболевшим составила 12,7%, тогда как в начале прошлого ноября была 22,5%, а первую неделю апреля 2021-го- 27,5%. При этом снижение процента положенных в больницы в ноябре можно было объяснять и переполнением коек, ведь уровень заболеваемости тогда был выше, чем на треть. Но для нынешнего момента это объяснение никак не подходит, ведь заболеваемость указанную неделю января находится ровно посередине между апрельской и ноябрьской.