Председатель комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что ОДКБ не может вмешиваться в конфликт Таджикистана и Киргизии. Это конфликт, который разгорелся вечером 27 января, и чуть было не перерос в войну

«Эти страны — члены ОДКБ, и ОДКБ вмешиваться не будет… ОДКБ не может этим заниматься… При этом я надеюсь, что урегулирование этого вопроса будет либо с привлечением каких-то посредников из России, но это надо, чтобы обе страны выразили эти пожелания», — заявил Калашников в комментарии РИА Новости.

Он отметил, что Россия в данном конфликте не поддерживают какую-то из двух стран, и предупредил о печальных последствиях подобных конфликтов.

«Мы ни на чьей стороне, я ни на чьей стороне (в этом конфликте). Потому что (все это) к сожалению, подтверждает только одно, и для меня как коммуниста это понятно, особенно в год столетия Советского Союза, его разрушение как раз начиналось по национальным окраинам, Карабах, Грузия, Молдавия — везде это сопровождалось межнациональными разборками. За административные границы, за национальные границы. В этом смысле ничего не изменилось. Никто не решил проблем», — отметил Калашников.

Он также заявил, что избежать подобных конфликтов в дальнейшем помогут интеграционные процессы.

«Вспомните, Германия и Франция делили этот Рур. Теперь же все в рамках интеграционных процессов в ЕС они об этом забыли. Это путь к тому, чтобы регулировать эти вопросы», — добавил депутат Госдумы.

Однако пока до подобной интеграции далеко. А Киргизия и Таджикистан обвиняют друг друга в том, что могло перерасти в полноценную войну.

Пограничное состояние

Обострение началось вечером 27 января на границе Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Киргизии — там же, где происходило таджикско-киргизское противостояние в апреле 2021 года.

Причиной перестрелки между пограничниками двух республик стал инцидент на автомобильной дороге, которая проходит по спорной территории. Как сообщила погранслужба Киргизии, таджикские пограничники при поддержке ряда местных жителей «в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен-Исфана в Торт-Кочо Баткенском районе». Дороги таджики перегородили камнями, выгруженными с прибывших грузовых автомобилей.

По итогам проведённых между пограничниками переговоров, участок перекрытой, как оказалось гражданами Таджикистана, дороги открыли для движения. Никита Мендкович: Когда-нибудь России явочным порядком придется вмешаться в конфликт Киргизии и Таджкистана © РИА Новости, Александр Натрускин

«Несмотря на то, что вопрос удалось урегулировать, таджикская сторона уже на другом участке границы в местности Чыр-Добо открыла огонь по военнослужащим Киргизии с применением минометов и гранатометов. Следом таджикские пограничники применили оружие против киргизских военнослужащих в местности Торт-Кочо», — сообщила Государственная пограничная служба Киргизии.

У таджикской стороны своя версия событий.

«Примерно в 17:20 (15:20 по Москве — Ред.) группа неизвестных граждан Кыргызской Республики в количестве 50 человек из числа жителей <…> Баткенской области на мосту в районе населенного пункта Ходжаи-Ало принудительно остановила автомашину марки «Портер» гражданина Республики Таджикистан, перевозившего песок и передвигавшегося по территории Республики Таджикистан из населенного пункта Ходжаи-Ало в поселок Сомониён Исфаринского района <…> С целью пресечения подобных неправомерных действий граждан Кыргызской Республики была запланирована встреча на уровне представителей местных органов власти и правоохранительных органов города Исфара Согдийской области Республики Таджикистан.

Однако кыргызская сторона не прибыла на встречу. Вместо этого примерно в 18:10 (16:10 по Москве — Ред.) со стороны кыргызских пограничников, занявших огневые позиции по периметру вышеуказанного моста (275 метров), был открыт огонь из имеющегося стрелкового оружия по мирным гражданам Республики Таджикистан», — сообщил Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана.

Сначала в перестрелке использовалось лишь стрелковое оружие. Однако позже обе стороны перешли к применению миномётов и гранатомётов.

Итогом этого стал обрыв линий электропередач по обе стороны границы. Бишкек обвинил Душанбе в прицельном огне по ЛЭП и погранзаставам, а также начал эвакуацию из сёл, расположенных в зоне конфликта.

Госкомитет нацбезопасности Таджикистана со своей стороны заявил о жертвах среди мирных жителей и пограничников. Кроме того, Таджикистан обвинил Киргизию в применении беспилотников. Для решения конфликта переговоры провели и главы пограничных служб Киргизии и Таджикистана Уларбек Шаршеев и Раджабали Рахмонали. Но переговоры не принесли плодов. Удачной стала лишь третья попытка. Звать ОДКБ? Эксперт о том, что придется сделать, чтобы проверить крепость режима в Узбекистане © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Пятничные переговоры

Изначально и третья попытка переговоров, в которой готовы были участвовать уже и полномочный представитель президента Киргизии в Баткенской области и губернатор Согдийской области Таджикистана, сорвалась. Она должна была состояться в 23:50 по местному времени, но снова началась перестрелка между военнослужащими двух стран.

В конце концов в ночь пятницы, 28 января — в 01:43 по местному времени встреча всё же началась. По её итогам стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.

Днём 28 января стало известно Таджикистан и Киргизия создадут совместную комиссию по расследованию причин вооруженного конфликта на границе. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров Киргизии, глава Госкомитета национальной безопасности КР Камчыбек Ташиев. Он также рассказал о стабилизации обстановки на киргизско-таджикской границе, где ещё несколько часов до этого велась стрельба.

По словам Ташиева, Киргизия и Таджикистан договорились создать совместную комиссию по расследованию причин инцидента, обеспечению возвращения домой местных жителей, а также об отводе от «конфликтной» линии границы всех воинских формирований, кроме пограничных нарядов. Кроме того, страны договорились о разблокировке всех дорог, восстановлении разрушенной инфраструктуры и линий электропередачи.

Произошедшее между Киргизией и Таджикистаном вызвало озабоченность международных наблюдателей. Всеволод Шимов: ОДКБ должно стать как НАТО © vk.com, Всеволод Шимов

«Исполнительный комитет РАТС ШОС выражает озабоченность новой эскалацией напряженности на кыргызстанско-таджикистанской границе, считает недопустимым применение оружия, угрозу жизни и здоровью гражданам», — говорилось в сообщении на сайте Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества

Киргизию и Таджикистан призвали «к двустороннему ответственному сотрудничеству по компромиссному разрешению всего спектра приграничных проблем исключительно дипломатическим путём». Обе страны — члены ШОС и ОДКБ. И их конфликт больно бьёт по рейтингу этих международных организаций.