Россия и США, главные действующие лица нынешнего европейского кризиса, достигли большинства своих целей, что делает войну ненужной для них. Об этом говорится в статье, опубликованной 27 января на англоязычной версии сайта катарского телеканала «Аль-Джазира»

Автор статьи, Марван Бишара, старший политический аналитик канала и бывший преподаватель международных отношений в Американском университете в Париже, пишет о том, что, ещё не начавшись, ожидаемая многими война на Украине уже достигла своих целей.

«За последние несколько недель президент России Владимир Путин загнал Украину и её западных покровителей в угол, сосредоточив несколько сотен тысяч военнослужащих вблизи границы с Украиной под различными предлогами, связанными с безопасностью», — говорится в статье.

Александр Костин: это не ультиматум Москвы, а худший кошмар Вашингтона © Facebook, Alexandr Kostin

Опасное военное противостояние практически не оставляет сомнений в решимости России сделать все возможное, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО, отмечает автор. Но и президент США Джо Байден извлекает пользу из кризиса, продолжает Бишара.

Его наконец-то начинают серьёзно воспринимать в Европе; он использует страх перед Путиным, чтобы «вернуть сопротивляющихся европейцев в строй, возглавляемый США». Даже ведущие европейские державы, Франция и Германия, открыто стремящиеся к автономии и даже независимости от США в вопросах безопасности, сейчас вновь идут за Вашингтоном, хотя и без особого энтузиазма, уточняет автор.

«Унизительный вывод войск из Афганистана» в мировых СМИ © AP, Master Sgt. Alexander Burnett/U.S. Army via AP

«Ну и зачем же Путину и Байдену упорствовать в усилении напряжённости в сторону войны, после того как они улучшили своё внутреннее и международное положение и укрепили свои стратегические позиции в качестве фактических защитников европейской безопасности?» — спрашивает Бишара.

Им совершенно нет причин терять достигнутые результаты на опустошительной войне. Разногласия можно решить дипломатическим путём, а война не принесёт никаких выгод ни США, ни России, и быстро выйдет из-под контроля, утверждает журналист.

Путин не планирует вторгаться на Украину и оккупировать её — ста тысяч военнослужащих для этого недостаточно. Однако даже ограниченные военные действия на востоке страны могут запустить опасный цикл действий и противодействий, когда США введут масштабные санкции против России, призванные нанести максимальный ущерб её экономике, пишет автор. Константин Сивков: В ответ на новый союз Китай вступит в военный блок с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов

Поэтому Путин ищет поддержки у Си Цзиньпина, с которым он должен встретиться на следующей неделе. Россия надеется, что с Китаем на её стороне она сможет противостоять санкциям США и давлению Запада, говорится в статье. Но даже победа может дорого обойтись России, которая в результате будет ослаблена и сведена к роли младшего партнёра Китая в Азии.

Не так давно Великобритания выиграла Вторую мировую войну, но потеряла свою империю и стала младшим партнёром США, напоминает автор.

Китай уже призвал к спокойствию, дав понять, что выступает против расширения НАТО до границ России. Но Пекин также кровно заинтересован в успехе Москвы против Вашингтона на Украине, поскольку это проложит путь к его собственному успеху против США на Тайване и в остальной Азии, считает Бишара. Байдену также следует избегать войны на Украине, поскольку она ещё больше сблизит Россию с Китаем, а это неизбежно разрушит нынешний мировой порядок, утверждает автор.

Таким образом, война не нужна ни США, ни России, и для предотвращения апокалиптических сценариев европейцы должны работать, чтобы помочь этим странам преодолеть свои разногласия, говорится в статье. Тони Блэр запоздало извинился за вторжение в Ирак © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Два десятилетия назад Германия и Франция проявили необходимое мужество, чтобы не поддержать вызвавшее катастрофические последствия вторжение в Ирак и оккупацию этой страны в 2003 году. Настало время занять аналогичную позицию, указав России и США путь к дипломатическому решению кризиса, пишет Бишара.

Для начала, европейские державы могли бы положить конец эскалации, просто заявив о том, что наложат вето на любое расширение НАТО на восток, предлагает автор. А администрации Байдена следует принять российские требования о нерасширении НАТО, поскольку Украина даже не находится в процессе приёма в военный блок. Взамен Россия может предоставить необходимые гарантии и обязательства по отношению к независимой Украине, указывается в статье.

Президенты Путин и Байден продемонстрировали умение держаться на грани допустимого; они не должны выпускать ситуацию из-под контроля из-за личной и национальной гордости. Пришло время отказаться от разжигания войны и пойти на взаимное стратегическое умиротворение, во избежание новой разрушительной европейской войны и ужасного мирового кризиса, подводит итог автор.