В телефонной беседе 27 января президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в оказании необходимой помощи. Однако источники сообщили, что возникло много разногласий по болезненным для Киева темам: поставкам высокотехнологичного вооружения, членству Украины в НАТО, «российскому вторжению» и санкциям против РФ

Вечером 27 января лидеры двух стран провели телефонные переговоры, вторые с начала года. Обе администрации, анонсируя разговор президентов, позиционировали его как часть регулярного диалога. Холодный душ для Киева. США советуются с Украиной об уступках Москве © AP, Alex Brandon

«Провёл долгий телефонный разговор с президентом США. Обсудили недавние дипломатические усилия по деэскалации и договорились о совместных действиях на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за регулярную военную помощь. Также обсуждалась возможность финансовой поддержки Украины», — сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

В свою очередь пресс-служба Белого дома заявила: «Президент Байден отметил, что США за последний год предоставили Украине более полумиллиарда долларов в качестве помощи в развитии и гуманитарной сфере, а также рассматривают возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием Россией сил. Байден подтвердил готовность США и их союзников и партнёров дать решительный ответ в случае дальнейшего вторжения России на Украину».

Вот только американская сторона упускает ключевую деталь — России приходится усиливать присутствие войск на собственной территории из-за возросшей военной активности НАТО вблизи её границ.

Президент США также заверил, что, несмотря на отъезд членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, оно остается открытым и в полной мере работает. «Это новый прорыв», продолжение следует. Чем завершились переговоры «нормандской четвёрки» © РИА Новости, Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

«Лидеры обсудили скоординированные дипломатические усилия, касающиеся европейской безопасности, подчеркнув приверженность принципу «ничего об Украине без Украины». Президент сообщил о поддержке США усилий в «нормандском формате» по урегулированию конфликта, выразив надежду на то, что подтверждение 26 января сторонами условий прекращения огня от июля 2020 года поможет снизить напряжённость и содействовать выполнению Минских соглашений», — добавила пресс-служба Белого дома.

Как западные политики придерживаются принципа «ни слова об Украине без Украины», было заметно во время видеоконференций лидеров США и ведущих европейских стран, а также руководства ЕС: Зеленского среди участников не было, а чтобы разработать стратегию действий, обусловленную украинским конфликтом, нужно как минимум владеть информацией, как там обстоит ситуация. Но из Вашингтона и Лондона, похоже, виднее.

О части разговора, не вошедшей в официальные пресс-релизы администраций, сообщил телеканал CNN. Как рассказал корреспонденту Мэтью Чэнсу высокопоставленный украинский чиновник, Джо Байден предупредил Зеленского, что «российское вторжение» на Украину произойдёт, как только замёрзнет земля: Киев будет «разорён», российские войска, возможно, «предпримут попытку оккупировать город, готовьтесь к удару».

Однако официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн вскоре опровергла эту информацию: «Это неправда. Президент Байден заявил, что есть определённая вероятность того, что российская сторона может вторгнуться на Украину в феврале. Он ранее говорил это публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чём-то большем или об ином, нежели это, в полной мере ложны».

Совершенно не соответствующим действительности это сообщение назвал и пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, подчеркнув, что корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон, а всё остальное — домыслы и спекуляции. Сама мысль о войне России и Украины неприемлема - МИД РФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Тот же CNN со ссылкой на источник в правительстве Украины рассказал, что беседа «прошла нехорошо». По его словам, стороны не сошлись в оценках угрозы «российского вторжения». Кроме того, Байден заявил Зеленскому, что США не намерены поставлять на Украину высокотехнологичные вооружения и перебрасывать туда свои войска, не намечается никакого прогресса по вопросу вступления Украины в НАТО, а также что не будет вводить санкции в отношении России.

А вот это уже похоже на правду.

Во-первых, заявления о «российской угрозе» в последнее время из Киева и Вашингтона звучат диаметрально противоположно: если американские политики накаляют обстановку, призывая не недооценивать опасность, то украинские, включая Зеленского, министра обороны и секретаря СНБО, говорят, что никакого «готовящегося нападения» не видят, и просят население сохранять спокойствие.

Во-вторых, США хоть и оказывают Украине регулярную военную помощь, за которую Зеленский поблагодарил коллегу, но техника и вооружение как правило уже отработавшие свой век, а вместо того, чтобы тратить время, силы и деньги на их утилизацию, гораздо красивее передать Киеву в качестве жеста доброй воли. К тому же накануне Байден заявил, что не будет направлять американские войска на Украину.

В-третьих, США и НАТО хоть и не готовы давать письменные гарантии Москве о нерасширении Североатлантического альянса за счёт Украины, но и принимать её в свои ряды не готовы, перспективу предоставления стране членства в блоке Байден сам оценил как маловероятную.

В-четвёртых, госсекретарь США Энтони Блинкен во всеуслышание ответил отказом на предложение Зеленского ввести против России санкции до того, как она «нападёт на Украину», а не после. Валентин Землянский: «Северный поток — 2» выгоден не только России и Германии, но косвенно и Украине © Facebook/Валентин Землянский

Тем не менее, санкционная тематике не сходит с американской внутриполитической арены на протяжении всех лет, сколько длится украинский кризис. Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что ​​​​​​​конгрессмены от Демократической и Республиканской партий близки к достижению компромисса по финальному варианту законопроекта о санкциях в отношении РФ в связи с кризисом вокруг Украины, однако окончательной редакции ещё нет.

По предварительной информации, он предусматривает немедленное введение части санкций в отношении России в случае её «вторжения на Украину» и последующее введение секторальных ограничительных мер, а также конгрессмены работают над формулировками, затрагивающими газопровод «Северный поток-2», которые были бы приемлемы для представителей обеих партий.

Кроме того, в документе говорится и об увеличении помощи Киеву: с высокой вероятностью будет включён пункт положение о ленд-лизе, призванный упростить оказание военной помощи Украине со стороны Вашингтона.