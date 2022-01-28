Украинский боец, звезда любительского и профессионального бокса Александр Усик никогда не прекращает будоражить медиа-пространство. Причем делает это как правило в хорошем смысле слова

Пока американские любители помахать кулаками за деньги поливают друг друга грязью, он может объявлять о единстве русского и украинского народа, давать каверзные ответы на глупые вопросы «чей Крым», создавать мемы на практически незнакомом ему английском языке и просто влюблять в себя своих соперников, наполучавших от него приличных тумаков.

«Можно же с любовью бить. Я не шучу сейчас. Я говорю серьезно», — сказал он в одном из своих искрометных интервью.

Британский парень Тони Белью, которого Усик отправил в глухой нокаут, тем не менее стал одним из его лучших друзей и большим поклонником. «Я в дурке шизанутый»: Усик рассказал о планах после завершения карьеры © Александр Усик/Инстаграм

Выражение Усика «I'm feel. I'm very feel» буквально взорвало британское сообщество любителей бокса — а там их чуть ли не большинство, так как этот вид спорта приобрел современные черты как раз на Туманном Альбионе.

После того, как в Британии во время раскрутки боя Усика и местного бойца Дерека Чисоры последний позиционировал себя как Бэтмена, борца со злом, а Усика сравнивал с антагонистом киногероя Джокером, крымчанин перехватил инициативу и сам примерил маску «шутника».

Уже к следующему своему поединку заказал себе безумно стильный красный костюм с желтой рубашкой и зеленым галстуком, перещеголяв главного героя-злодея оскароносного фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли.

Усик после завершения боксерской карьеры небезосновательно надеется застолбить себе место в Голливуде, но пока его ждут бои, которые можно с полной уверенностью назвать самыми ожидаемыми поединками в королевской весовой категории — супертяжелом весе.

Не тот Тайсон

После того, как Усик неожиданно для многих (кроме его фанатов на Украине, продававших машины для того, чтобы сделать ставку на его победу) разгромил признанного чемпиона из Великобритании Энтони Джошуа, обладателя трех чемпионских поясов в супертяжах из четырех, ему осталось победить только одного соперника — также британца Тайсона Фьюри.

Вскоре после победы Усика над Джошуа Фьюри устроил просто «адский махач» с американцем Деонтеем Уайлдером. «Космонавт» Усик преодолел все преграды на пути к чаю © Instagram, Александр Усик

В том бою каждый из бойцов неоднократно побывал в нокдауне, поднимался, продолжал бой и сражался до конца, подарив американской публике как раз то зрелище, которого ей не хватало долгие годы после ухода со сцены «железного» Майка Тайсона. Как раз в честь последнего британец Фьюри и получил свое имя от отца-боксера.

Два сапога — пара

Фьюри чем-то похож на Усика своим характером. Такой же незлобивый, юморной вне ринга, однако с особенным менталитетом. Принадлежащий к народу ирландцев-путешественников, которых в Британии называют «цыганами» — хотя ничего общего с ромами они не имеют кроме собственно тяги к путешествиям — двухметровый драчун без какого-либо стеснения долгие годы изображал из себя сумасшедшего клоуна.

Ярче всего это проявилось тогда, когда ему выпал шанс сразиться с украинцем Владимиром Кличко, который тогда находился на пике своей карьеры, владел теми же тремя чемпионскими поясами, что и Усик сейчас и считался многими непобедимым — так уверенно он расправлялся с любыми своими соперниками.

Фьюри на пресс-конференциях нес околесицу, наряжался в костюм Бэтмена, уничтожал картонный макет Кличко и в результате заставил практически всех поверить в то, что Владимир не оставит от него мокрого места.

Однако на деле все вышло не так. Фьюри за 12 раундов боя сводил Кличко в школу бокса, выставив уже его полным дураком в смысле боксерского интеллекта и одержал победу решением судей. Усик потратил 1/10 гонорара на новые «колеса» © Александр Усик/Инстаграм

Причем сделал это в Германии, которая стала для Владимира даже больше, чем домом: именно там он завоевал настоящую любовь публики, которой ему не удалось получить ни в США, ни даже на Украине

Кстати, еще один похожий момент в карьерах Усика и Фьюри — это то, что все свои значимые победы они одержали «в гостях». Александр — в России, где он захватил все пояса в первом тяжелом весе, и Британии, где стал чемпионом уже в супертяжах.

Тайсон — в Германии и Соединенных Штатах.

Таких ребят американцы называют «road warrior», и их достижения считают гораздо более значимыми, чем у тех боксеров, которые всю свою карьеру строили под крылышком у влиятельных промоутеров, обеспечивавших им комфортные условия тренировок и лояльное судейство.

Профессиональный бокс — в большей степени бизнес развлечений, чем спорт, и порядки там далеко не такие цивилизованные, как в олимпийском варианте кулачного боя.

И еще одно — и Усик, и Фьюри умеют завоевывать сердца публики. И тем, что они яркие и харизматичные личности, и тем, что они великие мастера «сладкой науки», как называют бокс британцы и американцы.

Миллионы без боя

Хотя Александр имеет контрактные обязательства перед своим предыдущим противником Энтони Джошуа провести незамедлительный реванш, в СМИ стали в последние месяцы появляться сообщения, что экс-чемпион готов «отойти в сторону» и дать состояться «мегафайту» Усик-Фьюри.

Не бесплатно, разумеется. За приличные отступные. Однако 27 января стало окончательно ясно, что этот бой в ближайшие три месяца не состоится.

Сначала Тайсон Фьюри обрушился на Джошуа в своем Инстаграм, называя его психом и самым отвратительным бизнесменом в истории.

«Пришлось сделать это видео. Эдди Хирн (промоутер Джошуа) и Энтони Джошуа, похоже, самые отвратительные бизнесмены в истории. Сегодня они потеряли 90 миллионов долларов! Проклятые сукины дети! Психи!», — заявил Фьюри.

Отказаться от такой суммы отступных — пожалуй, самой большой в истории бокса — действительно нелепо. Тем более, что для Джошуа сразу после тяжелого поражения выходить на реванш крайне рискованно.

Однако, судя по всему, речь шла о том, сколько мог бы заработать Джошуа, если бы дал подраться Фьюри и Усику, а потом встретился бы с победителем. План был как раз таков, утверждает Хирн. Правда, в срыве он обвиняет Фьюри.

«Всё что мне известно, всегда был план, чтобы Усик и Фьюри подрались в апреле-мае, а в затем в ноябре или декабре победитель подрался с Джошуа. Но теперь Фьюри говорит, что хочет драться в марте, и это точно будет нетитульный бой… Я не знаю, почему Фьюри не хочет драться с Усиком в следующем бою, но это факт, что не хочет», — говорит Хирн.

Более реалистичной суммой отступных для Энтони выглядят $15 млн. Ее называли некоторые боксерские комментаторы и бывший тренер Джошуа Тони Симс. Вместе с гонораром за поединок с победителем поединка Александра и Тайсона как раз могли получится и все $90 млн.

Вся эта шумиха означает, что интерес к бою Усик — Фьюри становится чем дальше, тем больше. Любимец российской и украинской публики становится звездой мировой величины. За него можно только радоваться и пожелать ему удачи.