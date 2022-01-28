На внеочередном XXI съезде правящей в Казахстане партии «Нур Отан» делегаты рассмотрят вопрос об избрании нового лидера. Еще в 2021-м первый президент Нурсултан Назарбаев высказался, что этот пост должен занимать глава республики Касым-Жомарт Токаев. После январских событий этот рутинный процесс приобрел новую политическую остроту

Завершающие дни января в Казахстане сопровождались резкими кадровыми решениями. Был уволен глава Центральной избирательной комиссии Берик Имашев — сват дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева; дочь Имашева вышла замуж за бывшего заместителя акима (главы) Астаны Нурали Алиева — сына Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой. К слову, Имашев приходится двоюродным братом бывшему главе «Казатомпрома» Мухтару Джакишеву, который отсидел 11 лет по обвинению в организации преступной схемы совместно с главным оппозиционером республики — Мухтаром Аблязовым. По версии Комитета национальной безопасности (КНБ), речь шла о продаже урановых месторождений в офшоры. "Больше не Елбасы?". За что в Европе мстят Токаеву © REUTERS, Stringer

В январе были задержаны вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов и председатель правления связанной с еще одной дочерью первого президента — Алией Назарбаевой компании «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев. Фирма занималась взиманием утилизационного сбора с автомобилей.

Отставки были и в государственном холдинге — фонде «Самрук-Казына» (созданном по аналогии с сингапурской инвестиционной компанией «Темасек») — постов лишились несколько топ-менеджеров, связанных родственными или иными узами Руководство «Самрук-Казына», видимо, чтобы избежать реформирования, а то и роспуска сверху, само взялось за чистку рядов — были объявлены неотложные меры, вроде выплаты дивидендов государству, чего долго добивался Токаев, и увольнение тех, кто отвечает за закупки.

Это вызвало ответную реакцию — глава нефтесервисных компаний республики Нурлан Жумагулов опубликовал открытое письмо работников, которые занимаются закупками. «Нельзя всех мести под одну гребенку без проведения какого-либо анализа (…), — жаловались на административный раж руководства сотрудники. — Разве это глава государства поручал? Зачем искажать его поручение, устраивая необоснованные увольнения, которые иначе, чем репрессиями не назвать?»

Но руководитель фонда Алмасадам Саткалиев посчитал, что все делается правильно. «Это не популистская мера. Я уже говорил, что в основе любых нарушений лежит человеческий фактор, руководители знают. Дали рекомендации уволить одиозных фигур (…). По многим личностям была соответствующая позитивная реакция», — комментировал он кадровые решения.

Продолжилось и дело бывшего председателя КНБ Карима Масимова и его заместителя Ануара Садыкулова. Их в начале месяца по подозрению в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, взяли под стражу, а теперь и арестовали. Бывший глава КНБ Масимов арестован в Казахстане © Sputnik

Тем временем парламентарии республики лишали елбасы (официальный титул Назарбаева, переводящийся примерно как «лидер государства») полномочия. Нижняя палата — мажилис направила в верхнюю — в сенат поправки в конституционные законы, чтобы отменить пожизненное председательство первого президента в совещательном органе — Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете Безопасности.

Сенаторы вернули проект с правкой, предложив убрать еще и необходимость согласования изменений в государственном управлении с Назарбаевым, что закреплено в конституционном законе «О первом президенте — елбасы».

«Сенаторы поддержали изменения в законодательстве о том, что совет безопасности и АНК должен возглавлять глава государства по своей должности, — прокомментировала события член верхней палаты Ляззат Сулеймен. — В то же время (…) из закона «О первом президенте» исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики согласовываются с елбасы. Таким образом, сенат концептуально одобрил изменения в законодательство».

При этом в нижней палате абсолютное большинство кресел занимают депутаты от фракции партии «Нур Отан», в названии которой есть часть имени первого президента (перевод «свет отечества» лукав и несколько неверен, потому что тогда бы название политической организации звучало как «Отан нұры»). А в верхнюю палату только 17 сенаторов были выбраны в президентство Токаева в 2020-м. Сенаторы не принадлежат к каким-то фракциям и избираются в ходе косвенного голосования местными представительными органами — маслихатами, палата в ходе выборов обновляется лишь частично. В любом случае большинство депутатов обеих палат — люди, состоявшиеся и сделавшие карьеры при Назарбаеве, в различных органах власти. Токаев и Назарбаев делят активы Казахстана - The Guardian © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

На 28 января назначен внеочередной XXI съезд «Нур Отана», на котором будет рассматриваться вопрос о лидере политической организации, хотя этот пункт повестки уже предрешен — еще в ноябре 2021 года первый президент заявил о своем решении передать полномочия председателя партии Токаеву. Елбасы сам подчеркнул, что лидеров правящей партии должен стать глава республики.

Накануне съезда ряды партии покинули 150 человек, об этом сообщил бывший член маслихата в Семипалатинске (переименованном в Семей) Айдос Кисаменов, который положил заявление на стол. Он и Дулат Кажмуханбет, сделавший такой же шаг, заявили, что испытали разочарование от бездействия «Нур Отана» в январских событиях. В филиале политической организации пояснили, что регулярно получают несколько сотен просьб о вступлении и около сотни прошений о выходе, поэтому совершившим демарш депутатам пожелали скатертью дороги. Сетевые активисты предлагают переименовать или переучредить партию.

Был и деятель искусства, отрекшийся от прошлого — композитор Шамиль Абильтай уничтожил свой кюй — произведение традиционной казахской музыки, посвященное Назарбаеву. «Я сжег не только ноты, но и вычеркнул из памяти этот кюй, все, нет его нигде. Мы сейчас в печали все, скорбим», — высказался Абильтай.