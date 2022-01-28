В пятницу, 28 января, состоится заседание Совета национальной безопасности Польши, которое созвал президент страны Анджей Дуда. Украина.ру представляет обзор реальных вызовов для нацбезопасности Польши, о которых может идти речь на заседании

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил в минувшую среду, что Анджей Дуда на 28 января созвал заседание Совета национальной безопасности, которое пройдёт в закрытом режиме и будет посвящено «ситуации с безопасностью в регионе». Чиновник не конкретизировал круг вопросов, которые будут рассмотрены, однако в соответствующем сообщении на официальном сайте главы Польского государства был сделан прозрачный намёк. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

Там сказано, что Дуда принял решение созвать заседание после разговора глав государств и правительств стран — членов ЕС и НАТО с президентом США Джо Байденом, состоявшегося 24 января в формате видеоконференции. То есть разговор в том числе пойдёт и об Украине. Причём ещё и потому, что президент Польши заявил, что хотел бы поделиться с наиболее важными участниками польской политической сцены своими знаниями и картиной ситуации, которая «возникла в результате всех встреч и переговоров», которые он недавно провёл. Напомню, визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу и его встреча с Анджеем Дудой состоялись 20-21 января.

Польша — США: холодок в отношениях сохраняется

В Стратегии национальной безопасности Польши США названы главным союзником, на берегах Вислы постоянно базируются почти 6 тысяч американских военных, создаётся новая инфраструктура для авиационной и бронетехники США. Польша подписала многомиллиардные контракты на закупку американских вооружений — ракетных систем HIMARS, систем ПВО Patriot, истребителей F-35 и танков Abrams. Однако отношения между Варшавой и Вашингтоном после прихода к власти Джо Байдена сложно назвать безоблачными.

Дело в том, что в ходе президентских выборов в США польские власти открыто поставили на Дональда Трампа, Анджей Дуда позже других европейских лидеров поздравил Джо Байдена с победой, да и то в весьма специфической форме — «с успешной президентской кампанией». Кроме того, уже в 2021-м польский Сейм принял закон, ограничивающий возможность американских компаний владеть телеканалами в Польше, что создавало угрозу главному оппозиционному СМИ — каналу TVN. И хотя Дуда после окрика из посольства США наложил на этот закон вето, осадок, как говорится, остался.

Неудивительно, что Белый дом не скрывает своего недовольства польскими властями. Так, в ходе недавнего вояжа в Европу госсекретарь США Энтони Блинкен демонстративно облетел Варшаву, хотя побывал в Киеве и Берлине. Конечно, вряд ли Байден во время видеоконференции отчитывал Дуду, ведь Польша является одним из главных плацдармов США в противостоянии России вообще и в операциях на Украине в частности. Возможно, какая-то информация о разговоре президентов США и Польши будет обнародована после заседания Совета нацбезопасности Польши. Дуда обсудил с Зеленским ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией © president.gov.ua

Польша — ЕС: Брюссель «поставил Варшаву на счётчик»

Поскольку на упомянутой виртуальной встрече с Джо Байденом присутствовали также руководители Европейского Союза, не исключено, что Анджей Дуда затронет отношения Варшавы и Брюсселя. Напомню, Польша уже на протяжении нескольких лет находится в жёстком конфликте с ЕС по вопросу правосудия, формально Европарламент и Еврокомиссия (ЕК) даже начали против этой страны процедуру введения санкций.

А в июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая, по мнению ЕК, угрожает независимости и беспристрастности польских судей. В свою очередь, Конституционный Суд (КС) Польши не счёл обязательным для исполнения решение суда ЕС. И хотя Польша формально согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты, однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы.

Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций против Варшавы, и он обязал Польшу выплачивать 1 миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение ранее принятого судебного решения. Польша также отказывается выплачивать штрафы по другому решению Суда ЕС, связанному с требованием приостановить добычу угля на шахте на границе с Чехией. Сумма платежей по этим штрафам уже составляет порядка 70 миллионов евро, и в Брюсселе решили автоматически списывать её с дотаций, которые причитаются Польше в бюджете Евросоюза.

Но конфликт между Варшавой и Брюсселем выходит далеко за рамки финансов. В 2021 году Конституционный Суд Польши утвердил превосходство Основного закона республики над Договорами ЕС, а также признал несоответствующей Конституции Польши Европейскую конвенцию по правам человека. Эти решения многие называли «Pol-Exit» и считали выходом Польши из правового поля ЕС. Польский эксперт объяснил, почему президент Дуда не признал победу Байдена © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Польша — Россия: «Враг, дай дешёвый газ!»

Как известно, в Стратегии национальной безопасности Польши Россия названа «наиболее серьёзной угрозой» для этой страны. Учитывая вал русофобии, который растёт на берегах Вислы с 2014 года, сложно предположить, как ещё можно испортить польско-российские отношения. Поэтому, скорее всего, Дуда ограничится привычными заявлениями о «российской агрессии», возможно, упомянув грядущие российско-белорусские военные учения.

Также неизбежны выпады и в отношении самой Белоруссии, которую в Польше продолжают позиционировать как «российскую марионетку». Примечательно, что на днях Польша начала строительство 186-километрового забора на границе с Белоруссией, что уже вызвало резкую реакцию польских «зелёных». Они отметили, что забор разрежет Беловежскую пущу и нанесёт ущерб её уникальной экосистеме, в результате чего Беловежскую пущу могут вычеркнуть из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

Примечательно, что русофобские заявления польских властей парадоксально уживаются с требованиями к России снизить цены на газ и увеличить объёмы его транзита через территорию Польши. При этом польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сама отказалась продлевать действовавший ранее транзитный договор с «Газпромом», перейдя на месячное бронирование мощностей, а также добилась через Стокгольмский арбитраж изменения формулы цены российского газа в долгосрочном договоре о его поставках.

Однако то, что казалось благом в 2020-м, — привязка цены к спотовому рынку, — обернулось катастрофой в 2021-м, и ныне Польша на полном серьёзе раздумывает над тем, чтобы опять же через Стокгольм вернуться к прежней формуле. При этом, по оценке бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского, благодаря нынешним польским властям «Газпром» мастерски обыграл PGNiG, и страна за последние полтора года потеряла 4 миллиарда долларов. Ни оружия, ни войска: Швеция и Польша огорчили Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Польша — Украина: политическая или «материальная» поддержка?

Ещё накануне визита Владимира Зеленского в Польшу упомянутый Павел Солох заявил, что Варшава рассматривает возможность не только политической, но и «материальной» поддержки Украины (очевидно, речь шла о поставках военной техники, вооружений и боеприпасов). По словам Солоха, перед встречей с украинским коллегой Анджей Дуда обсудил этот вопрос с представителями польского правительства, в том числе с главами Минобороны, МИД и МВД. Позиция упомянутых министров неизвестна, но Польша пока не заявляла о готовности начать соответствующие поставки Украине.

Однако после того, как вооружение и боеприпасы передали Украине не только США, Канада и Великобритания, но также страны Прибалтики и Чехия, Варшава также может перейти от выражения политической поддержки Киева к осуществлению военной. Конечно, об отправке польских войск на Украину речь не идёт, хотя там уже официально находится несколько сотен польских инструкторов. А неофициально — несколько десятков спецназовцев, которые в рамках ротаций используют Донбасс как полигон для тренировок в боевых условиях.

Вопрос лишь в том, будут ли военные поставки из Польши на Украину безусловными, или Варшава с их помощью всё же попытается решить продолжающийся второй месяц «один из самых больших кризисов в польско-украинских отношениях». Именно так польские СМИ называют блокаду со стороны «Укрзализныци» железнодорожного транзита в Польшу из России и стран Азии. Киев за разблокирование движения вагонов требует увеличить число разрешений для украинских дальнобойщиков, которые используют польские документы для работы по всему ЕС.