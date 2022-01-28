В конце 2021 года правоохранители также проводили серию обысков в мэрии города и на коммунальных предприятиях. Атрошенко называл их политическим давлением в отместку за отказ работать на Офис президента и критику центральных властей.
«В Чернигове отличные парки и дороги, но ваш мэр много говорит — эта фраза звучит от масок-шоу во время каждого обыска на коммунальных предприятиях Чернигова. Эта фраза объясняет весь абсурд, который происходит в последнее время по отношению к городу и горожанам», — говорил мэр Чернигова.
Он также подчеркивал, что за прошедший месяц на предприятиях Чернигова прошло 55 обысков, тогда как за шесть предыдущих лет всего 11.
Непослушный мэр
Мнение мэра о политических мотивах обысков разделяет и большинство горожан, как свидетельствует недавний опрос социологической службы «Рейтинг». 55% респондентов считают, что такие действия правоохранительных органов являются, скорее, давлением на местные власти. Также 42% черниговцев убеждены, что между президентом Владимиром Зеленским и мэром Владиславом Атрошенко существует конфликт. 37% полагают, что его нет.
Среди считающих, что такое противостояние существует, 57% поддерживают мэра, 8% — президента. Остальные не поддерживают никого из них.
Обыски в Чернигове проходят параллельно с войной Офиса президента против мэра Киева Виталия Кличко. В последнее время Атрошенко активно поддерживает Кличко. На совместной с главой Киева пресс-конференции он заявил, что целью обысков в его городе является желание ОП заставить его отказаться от выдвижения кандидатуры от команды по 206 округу и прекратить сотрудничество с политсилой Кличко — «УДАРом». Таким образом, «наезд» на Атрошенко отчасти связан с кампанией против Кличко и попытками Офиса президента пресечь его политические амбиции.
В то же время Атрошенко позволяет себе отнюдь не лестные высказывания в адрес «Слуг народа».
«Эта власть, по сути, самая главный источник нестабильности в стране, ежедневно делает ее слабее, ведет ее в пропасть экономического падения, потери субъектности, пытается установить авторитарную систему управления государством, сворачивает децентрализацию, скатывается к давлению на свободные СМИ, и политического преследование своих оппонентов», — заявил недавно Атрошенко.
В ноябре же он вызвал скандал нелицеприятными высказываниями в адрес НАТО и ЕС.
«Сегодня мы говорим о НАТО: что нам нужно вступать в НАТО. Да фигня это все! Это абсолютно неэффективно, как уже неоднократно свидетельствовало, какая-то там… условно говоря… клуб. Кого он защитил в последнее время? На кого нападали или Америка, или Россия? Кого защитило НАТО?! Никого!» — сказал Атрошенко.
Он также привел как пример неэффективности альянса операции НАТО в бывшей Югославии. Правда после скандала Атрошенко вынужден был извиниться и заявить, что поддерживает «европейский курс», а Россию считает агрессором.
Война с децентрализацией
«Слуги народа» называют мэра Чернигова коррупционером. Атрошенко — один из самых богатых украинских мэров, контролирующий ряд местных предприятий. Однако играет роль еще и фактор предстоящих довыборов в Раду (206-й округ).
Бывший «Слуга народа» от Чернигова Антон Поляков в прошлом году со скандалом вышел из президентской партии. Затем обвинил «Слуг народа» в получении взяток в конвертах, свидетелем чему стал в туалете парламента. Он пообещал обратиться по этому поводу в прокуратуру, а через три дня внезапно умер в такси. Теперь в его округе должны выбрать нового депутата.
Основная борьба развернется между кандидатом от президентской партии и ставленником мэра Атрошенко, который действует в союзе с партией УДАР. У последнего (секретарь горсовета Александр Ломако) в округе — намного больше шансов.
Следует также обратить внимание, что мэр Чернигова стоит в длинном ряду градоначальников, проявляющих непослушание Офису президента, у которых тоже регулярно проводят обыски. Помимо Кличко, в этом ряду Александр Мамай, мэр Полтавы, Геннадий Труханов в Одессе и Анатолий Бондаренко из Черкасс.
Telegram-канал «Резидент» в прошлом году связывал эту цепь обысков с перераспределением финансовых потоков, так как в ходе реформы децентрализации на местах стало оставаться больше средств.
«На Банковой подсчитали, сколько мэры осваивают бюджетных средств, что пришли к выводу о необходимости перераспределить потоки. Уголовные дела против мэра Одессы, Запорожья, Чернигова, Черкасс и Кривого Рога как элемент единой стратегии Офиса Президента. После гибели Константина Павлова [бывшего мэра Кривого Рога] пришлось на месяц затормозить давление на мэров, а с сентября маховик запустили по полной», — писал «Резидент».
На 4 февраля Виталий Кличко собирает в Киеве съезд Ассоциации городов Украины. Официально — для обсуждения мероприятий по организации территориальной обороны в городах на случай российского вторжения. Однако он необходим Кличко еще и для того, чтобы сгруппировать вокруг себя региональные элиты, апеллируя к децентрализации, с которой сейчас борется Офис президента, консолидируя власть. На этом съезде и планируется официально выдвинуть ставленника Атрошенко Александра Ломако кандидатом в депутаты.
Де-факто предвыборная борьба в округе уже началась, а обыски в Черниговском горсовете, похоже, являются ее составляющей частью.