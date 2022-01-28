В четверг, 27 января, Госбюро расследований (ГБР) Украины пришло с обысками в Черниговский горсовет — прямо во время заседания. Мэр города Владислав Атрошенко сообщил, что городские власти содействуют силовикам и предоставляют документы, но очень волнуются, чтобы во время обыска им ничего не подбросили

В конце 2021 года правоохранители также проводили серию обысков в мэрии города и на коммунальных предприятиях. Атрошенко называл их политическим давлением в отместку за отказ работать на Офис президента и критику центральных властей.

«В Чернигове отличные парки и дороги, но ваш мэр много говорит — эта фраза звучит от масок-шоу во время каждого обыска на коммунальных предприятиях Чернигова. Эта фраза объясняет весь абсурд, который происходит в последнее время по отношению к городу и горожанам», — говорил мэр Чернигова.

Он также подчеркивал, что за прошедший месяц на предприятиях Чернигова прошло 55 обысков, тогда как за шесть предыдущих лет всего 11. Мэр Чернигова пожаловался на шантаж со стороны офиса Зеленского © commons.wikimedia.org, Прес-служба Атрошенка В.А

Непослушный мэр

Мнение мэра о политических мотивах обысков разделяет и большинство горожан, как свидетельствует недавний опрос социологической службы «Рейтинг». 55% респондентов считают, что такие действия правоохранительных органов являются, скорее, давлением на местные власти. Также 42% черниговцев убеждены, что между президентом Владимиром Зеленским и мэром Владиславом Атрошенко существует конфликт. 37% полагают, что его нет.

Среди считающих, что такое противостояние существует, 57% поддерживают мэра, 8% — президента. Остальные не поддерживают никого из них.

Обыски в Чернигове проходят параллельно с войной Офиса президента против мэра Киева Виталия Кличко. В последнее время Атрошенко активно поддерживает Кличко. На совместной с главой Киева пресс-конференции он заявил, что целью обысков в его городе является желание ОП заставить его отказаться от выдвижения кандидатуры от команды по 206 округу и прекратить сотрудничество с политсилой Кличко — «УДАРом». Таким образом, «наезд» на Атрошенко отчасти связан с кампанией против Кличко и попытками Офиса президента пресечь его политические амбиции.

В то же время Атрошенко позволяет себе отнюдь не лестные высказывания в адрес «Слуг народа».

«Эта власть, по сути, самая главный источник нестабильности в стране, ежедневно делает ее слабее, ведет ее в пропасть экономического падения, потери субъектности, пытается установить авторитарную систему управления государством, сворачивает децентрализацию, скатывается к давлению на свободные СМИ, и политического преследование своих оппонентов», — заявил недавно Атрошенко.

В ноябре же он вызвал скандал нелицеприятными высказываниями в адрес НАТО и ЕС. Мэр Чернигова назвал «фигней» стремление Украины вступить в НАТО © commons.wikimedia.org, Прес-служба Атрошенка В.А

«Сегодня мы говорим о НАТО: что нам нужно вступать в НАТО. Да фигня это все! Это абсолютно неэффективно, как уже неоднократно свидетельствовало, какая-то там… условно говоря… клуб. Кого он защитил в последнее время? На кого нападали или Америка, или Россия? Кого защитило НАТО?! Никого!» — сказал Атрошенко.

Он также привел как пример неэффективности альянса операции НАТО в бывшей Югославии. Правда после скандала Атрошенко вынужден был извиниться и заявить, что поддерживает «европейский курс», а Россию считает агрессором.

Война с децентрализацией

«Слуги народа» называют мэра Чернигова коррупционером. Атрошенко — один из самых богатых украинских мэров, контролирующий ряд местных предприятий. Однако играет роль еще и фактор предстоящих довыборов в Раду (206-й округ).

Бывший «Слуга народа» от Чернигова Антон Поляков в прошлом году со скандалом вышел из президентской партии. Затем обвинил «Слуг народа» в получении взяток в конвертах, свидетелем чему стал в туалете парламента. Он пообещал обратиться по этому поводу в прокуратуру, а через три дня внезапно умер в такси. Теперь в его округе должны выбрать нового депутата. Андрей Золотарев: Депутата Рады Полякова могли отравить в результате «черниговских» разборок © Facebook, Золотарев Андрей

Основная борьба развернется между кандидатом от президентской партии и ставленником мэра Атрошенко, который действует в союзе с партией УДАР. У последнего (секретарь горсовета Александр Ломако) в округе — намного больше шансов.

Следует также обратить внимание, что мэр Чернигова стоит в длинном ряду градоначальников, проявляющих непослушание Офису президента, у которых тоже регулярно проводят обыски. Помимо Кличко, в этом ряду Александр Мамай, мэр Полтавы, Геннадий Труханов в Одессе и Анатолий Бондаренко из Черкасс.

Telegram-канал «Резидент» в прошлом году связывал эту цепь обысков с перераспределением финансовых потоков, так как в ходе реформы децентрализации на местах стало оставаться больше средств.

«На Банковой подсчитали, сколько мэры осваивают бюджетных средств, что пришли к выводу о необходимости перераспределить потоки. Уголовные дела против мэра Одессы, Запорожья, Чернигова, Черкасс и Кривого Рога как элемент единой стратегии Офиса Президента. После гибели Константина Павлова [бывшего мэра Кривого Рога] пришлось на месяц затормозить давление на мэров, а с сентября маховик запустили по полной», — писал «Резидент».

Как Зеленский обижает Кличко. Киевского мэра лишили лояльных глав районов © kyivcity.gov.ua

Де-факто предвыборная борьба в округе уже началась, а обыски в Черниговском горсовете, похоже, являются ее составляющей частью.