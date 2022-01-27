Украина все тридцать лет своей независимости шла по ложному пути «в Европу», теперь же стране придется осознать, что в дальнейшем рассчитывать можно только на себя. Уровень жизни неизбежно будет падать. Об этом сказал политический консультант Владимир Грановский, выступая в эфире телеканала «НАШ» в среду, 26 января

Тупики Минского процесса

Ермак рассказал, что участники «нормандского формата» решили делать с Минскими соглашениями © пресс-служба президента Украины

По его словам, есть два ключевых вопроса. Суть первой проблемы для украинской власти заключается в том, что она не выполняет взятые на себя обязательства. Так, Киев считает Россию стороной конфликта, но юридически Россия является гарантом соглашений — «и так оно и было подписано». Если новая украинская власть была с этим не согласна, то должна была бы остановить Минский процесс, заявить, что не согласна с такой постановкой вопроса, что ранее «Порошенко превысил свои полномочия как президент», и потребовать пересмотра документа. Но этого сделано не было, соглашения переподписали, а теперь — не выполняют.

Вторая проблема касается статуса неподконтрольных территорий, непризнанных ЛНР и ДНР, продолжил эксперт. По его словам, «так, как и Украина требует от всех сторон не обсуждать Украину без Украины, так же и ЛНР-ДНР не готовы к тому, чтобы кто-то обсуждал их позицию без них». При этом Киев считает, что интересы самопровозглашенных республик Донбасса должна представлять Россия, но — «Россия утверждает, что не имеет такого мандата и не может от их имени вести переговоры».

«Мало того, поскольку они не признанные, они до сих пор де-юре являются территорией Украины. Соответственно, Россия не может вести переговоры от имени территории Украины, даже неподконтрольной», — отметил Грановский.

Он добавил, что чем дольше Украина затягивает решение вопроса Донбасса, тем сложнее будет его решать.

«Люди (в республиках — Ред.) привыкают к этой жизни. Детям уже по восемь лет, а те, которым было по восемь лет (в 2014 году — Ред.) уже школу закончили», — напомнил Грановский. По его словам, «люди, которые там остались, они привыкают к тому, что не являются частью Украины».

Денис Пушилин: Киев стягивает силы и технику к границе с ДНР и ЛНР, готовятся провокации © РИА Новости, Евгений Одиноков

«Если мы не даём туда гривну, туда заходит рубль, если мы не позволяем туда завозить продовольствие, то продовольствие завозится из России. И оружие завезётся из России, если будут попытки военным способом решить этот конфликт», — сказал эксперт, напомнив, что позиция России проста, и она была изложена четко и понятно: если будет попытка решить вопрос ДНР и ЛНР военным путем, то Россия примет участие в этом конфликте «как Россия, уже — как сторона».

Отметим, российские паспорта на данный момент получили уже более 720 тысяч жителей непризнанных республик Донбасса. Об этом 27 февраля сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает РИА Новости.

А кто сепаратисты?

Какова позиция Киева? Власть заявляет: «не будем вести переговоры с сепаратистами», напомнил Грановский. И продолжил: но представителей республик нельзя называть сепаратистами, ведь они ведут переговоры не об отделении от Украины, а просят у всего мира поддержать Минский процесс с тем, чтобы вернуться в Украину — «это не сепаратизм».

Однако, по словам политконсультанта, Минский процесс за всё это время не продвинулся ни на шаг, и нет никаких надежд на то, что продвинется. Грановский выразил сомнение в том, что Америка действительно будет давить на Зеленского с тем, чтобы Киев реализовал Минские соглашения, пояснив: настоящий интерес США в том, чтобы максимально долго использовать Украину как раздражающий фактор. Киев не против.

«Если мы сами добровольно согласились выполнять функцию проекта «Анти-Россия», то кто ж вас отпустит? Тем более, я говорю, — добровольно! То есть, мы добровольно играем роль конфликтной территории», — обрисовал ситуацию эксперт.

Что касается заявлений западных политиков относительно необходимости выполнения «Минска-2», то заявления остаются заявлениями. В самой же Украине не видно разъяснительной работы с тем, чтобы убедить граждан в целесообразности отказа от унитарности, в прогрессивности федерации как формы управления государством. Между тем именно федерация спасла от раскола Америку, Великобританию, Германию, «позволила соединиться», напомнил Грановский.

«Но почему-то они не предлагают нам это, даже пугают. Они поддерживают нашу унитарность. Вот, унитарность привела к тому, что мы потеряли Крым и Донбасс. На сегодняшний день — мы их потеряли», — констатировал эксперт.

Он добавил, что западные партнёры накачивают Украину оружием, заранее зная, что войну, случись она, Киев проиграет: «их задача в том, чтобы сохранить точку напряжения». А Зеленский, обещавший мир, просто обманул своих избирателей.

«Сегодня Ермак заявил, что они никогда не пойдут на переговоры с республиками. А я утверждаю, что пока не пойдут, то ничего не будет», — сказал Грановский. По его мнению, Киев сам выталкивает жителей Донбасса, организовав блокаду. Им помогает Россия — и правильно делает, «потому что эти люди оказались в беде».

«Еще раз повторю, в политике, кроме юридического, есть и нравственный аспект. А вы хотите, чтобы они там подохли все, или что? Вы хотите, чтобы они померли все от голода и болезней, задохнулись, замёрзли? Это что за поведение?», — подчеркнул эксперт. По его словам, Киев вполне мог бы еще до Минских соглашений начать экономическую реинтеграцию Донбасса, но был избран другой путь.

Путь войны и разрухи

Сергей Станкевич: есть реальный план умиротворения Донбасса! © РИА Новости, Владимир Песня

Украинцам следовало бы вспомнить о своих собственных национальных интересах, но пока что ситуация такова: «У нас проамериканское руководство. Мы боролись с так называемыми пророссийскими силами, и стали для этого проамериканскими силами».

Говоря о нагнетании военной истерии, Грановский отметил, что реального напряжения нет, оно связано с информационной накачкой — но и это может привести к разрушению украинской экономики.

«Зеленский начал успокаивать население по одной простой причине, потому что деньги побежали из страны. У нас война не началась, а деньги уже побежали. Я вам скажу: и люди побежали», — сказал политконсультант, добавив, что те деньги, что остаются в стране — замораживаются, люди начинают экономить, полагая, что им «деньги пригодятся в случае, если что-то будет».

«У нас разгон темы войны, которую разгоняют США, в первую очередь, и Британия, привёл к тому, что мы движемся к экономическому коллапсу. У нас останавливается экономическая активность. У нас война не началась, а разруха уже послевоенная началась», — заявил Грановский, предположив, что украинцы могут обнаружить «разрушенную экономику — без единого выстрела».

Обвинять следует не Путина и не Америку, а только себя, требовать все нужно с Зеленского и со своего правительства, подчеркнул эксперт, пояснив, что украинцы до сих пор живут в виртуальном мире: «выбирают президента своего, а решать проблемы должны Путин или Байден…».

По мнению Грановского, у брошенной Западом Украины остается один выход — «строить Европу в Украине», рассчитывая только на себя. Легкой жизни не будет, предостерег эксперт, а будет хуже и хуже. Он пояснил: скоро уже не будут платить пенсии, грядёт продовольственный кризис — «мы к этому должны быть готовы».