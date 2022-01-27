Геополитические игроки приступили к переделу мира, ранее в истории такие переделы всегда были результатом войны. О возможных сценариях развития событий и о роли, которая в этом отводится Украине, спорили политики и эксперты, принимавшие участие интеллект-шоу «Черный квадрат Карасева» в эфире телеканала «НАШ»

Политический парадокс

Открывая программу 25 января, политолог и ведущий Вадим Карасев отметил, что за неделю накопилось немало проблем и вопросов, требующих ответов: это и протесты предпринимателей, это и продолжающееся нагнетание напряженности вокруг темы «вторжение России» в западных СМИ, это и обнаружившаяся разница в восприятии этой угрозы со стороны западных политиков и украинской власти. Эксперт напомнил, что Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.

«Но что самое главное — восприятие руководства Украины и руководства Российской Федерации примерно одинаковое. Мы говорим, что вторжения нет, что это всё игры англосаксов… И Российская Федерация говорит, что нет вторжения», — сказал эксперт.

Действительно, президент Зеленский уже несколько раз в своих видеообращениях пытался успокоить сограждан относительно возможной войны. Во вторник (в свой день рождения) Зеленский снова выступил, заверив украинцев, что за минувшие сутки ситуация на востоке Украины полностью контролируется: да, есть обстрелы, и войска (российские — Ред.) у границ не исчезли, «но главное — у нас нуль раненых и нуль убитых». Рассказал о готовящейся встрече в «нормандском формате». Успокоил относительно эвакуации персонала некоторых посольств: это-де не означает неминуемости эскалации, но «тонкости сложной дипломатической игры»…

Отдельно живущее вторжение России на Украину © AFP, JANEK SKARZYNSKI

Карасев в связи с этим вспомнил об «обществе спектакля», но отметил: сегодня идет формирование нового миропорядка, идёт передел мира, Украина в эпицентре этого передела. Особенность в том, что этот передел пока происходит не в результате войны, но в результате договоренностей. Вопрос в том, получится ли переделить мир «войной угроз», а не реальной войной?

Предприниматель и политический деятель Андрей Пальчевский рассказал, что был в Житомире и разговаривал «с простыми людьми». По его словам, спрашивают об одном: будет ли война, в каком состоянии армия и — «почему у украинского народа, в отличие от европейских, самое маленькое количество людей, которые считают, что боевые действия могут быть на территории нашей страны — зачем это делается?».

Не раз отмечалось, что украинский народ в серьезность угрозы войны с Россией не склонен верить даже в условиях постоянного нагнетания военной истерии.

Россия начинает, и…

Говоря о раскладе сил в процессе передела мира, Владимир Семиноженко отметил усиление Китая, Индии и России, добавив, что США, напротив, в последние годы потерпели несколько поражений — в Афганистане, в Сирии. Да и в Казахстане и в Белоруссии Запад, который стоял за событиями, проиграл, считает политик. По его мнению, в таких условиях Россия начинает свою игру — «не без консультаций с Китаем».

Семиноженко отметил, что война несет слишком большие риски для всех. И предположил: возможно, относительно «Минска-2» уже достигнуты договорённости между Западом и РФ, Киеву придётся соглашения выполнять, что устраивает и Россию, и США.

Устраивает ли это Украину? «Следствие «Минска» — это достижение нейтралитета и нерасширение НАТО на восток», — сказал политик, добавив, что это будет победой Путина, но и Байден сможет сказать: «я достиг мира». Все в выигрыше.

Симуляция войны

Всегда до сих пор передел мира совершался в результате войны, сегодня её допустить не хотят, но передел необходим, так как США уже не справляются с ролью мирового гегемона, отметил Вадим Карасев. Как же быть? Война, по его словам, «симулируется, в неё играют, ставят спектакли — через медиа, через сливы, через игру спецслужб». Реально же воевать никто не хочет.

Экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун обратил внимание собеседников на то, как украинской разведкой обосновывается отсутствие угрозы: не видим запасов топлива, запасов крови, нет палаток и интендантской службы, словом — «таки не пойдут, и у нас мир».

«Так вот, я нашей разведке говорю: ребята, не рассчитывайте, что будут везти бензин. Они (русские — Ред.) не бензин будут везти. Они «Искандеры» развернули. «Искандер» семь минут летит — у вас есть чем его остановить? Нету. Какого черта вы дурачите людей? Вы скажите: наша задача сегодня — не допустить никакого плохого развития событий» — обрисовал ситуацию Пискун, добавив, что американцы вывезли своих людей именно по той причине, что знают об «Искандерах».

«Поэтому они испугались, реально испугались. И сейчас идут на переговоры», — сказал Пискун, добавив, что западники Украину не шантажируют, а предупреждают: это будет не танковая война. По мнению экс-генпрокурора, к другой войне Украина абсолютно не готова, потому единственный выход — сбавить накал и тоже идти на переговоры. И попутно — «надо вооружаться, надо учиться, закупать «Купол» у Израиля…».

Путин и Чингисхан

Были высказаны и любопытные тезисы. Так, бывший первый замсекретаря Совбеза Украины Степан Гавриш не согласился с тезисом об «игре в войну». По его словам, «мы на пороге войны» — реальной. Почему? По мнению Гавриша, по той причине, что «война живёт в уме одного человека — Путина».

«Это не есть, понимаете, какая-то системная логичная проблема, которая связана с невозможностью в этих условиях России существовать без войны. Понимаете, это стратегия Большой Ясы (закон, свод постановлений — Ред.) Чингисхана — развиваться при помощи войны», — туманно объяснил Гавриш, добавив, что яса Чингисхана борется с Хартией вольностей, которая, по его словам, «была принята примерно в то же время».

С тезисом Гавриша о том, что во всём виноват «злой Путин», не согласился Карасев, предложив обсуждать проблему более объёмно. «Мы ж серьёзные люди, мы же не депутаты народные, чтобы сидеть и говорить: вот, Путин это придумал, он злой, и т.д. Это лёгкое объяснение!» — сказал он, добавив, что проблема заключается в том, что Россия (не только Путин лично) требует гарантий безопасности. Либо она эти гарантии получит, либо — война, но война эта будет вестись на территории Украины. Так что для Украины лучше?

Впрочем, экс-чиновника он не переубедил. Тот снова заявил: Россия хочет расширяться, война — на повестке дня, и это вопрос номер один… Для Украины же главное — «сохранить державу».

Но… как это сделать, если — война? Именно в таком случае держава и погибнет, возразил Карасев. Он подчеркнул, что Крым и Донбасс были потеряны потому, что в 2014 году, после Майдана, Украина уже не была нейтральной, Россия сыграла на опережение. И поставил вопрос: в чем украинский интерес — потерять территории и войти разорванной страной в НАТО и в ЕС, или же сохранить целостность без НАТО и ЕС?

Выиграть время

Говоря о национальном интереса, политический эксперт Алексей Кущ напомнил о высказывании лидера Финляндии Маннергейма о том, что, прежде чем закупать оружие, надо создать уровень жизни, который люди захотят защищать. Вот и для Украины интерес заключается в том, чтобы «выиграть хотя бы 10-15 лет для интенсивного экономического развития», а для этого надо «выйти из геополитического клинча между Россией и США… выйти из столкновения этих двух тектонических плит».

Эксперт подчеркнул, что публикации западных СМИ о скором «вторжении» являются ничем иным как информационной атакой на страну. Оглашаются даты вторжения, таблоиды публикуют карты — «абсолютная ахинея», и надо быть очень наивным человеком, чтобы в это верить, отметил Кущ. По его мнению, внимание Америки и Британии приковано к Китаю, который может после Олимпиады приступить к решению проблемы Тайваня.

Украина — это для англосаксов как бы «второй фронт», но воевать на два фронта они не могут. Но после Афганистана — уйти из Украины просто так, сесть в самолёты и улететь? Это будет серьёзный имиджевый удар, считает Кущ. Поэтому, по его словам, и происходит нагнетание — как информационное прикрытие постепенного ухода с сохранением лица.

Новая реальность

Две самые большие военные силы мира, два самых мощных в военном плане государства, создают нам новую реальность, обрисовал ситуацию политолог Руслан Бортник. По его словам, они «переключают реальность на безопасность» — и в рамках этой новой реальности меняется восприятие абсолютно всех вещей, все процессы протекают по-другому.

Эксперт напомнил, что такое же изменение реальности наблюдалось перед Второй мировой — и закончилось войной. Однако, не только войной, но и переделом мира. Сейчас — будет ли война, неизбежна ли она?

Молчанов: Зеленский одумался и испугался войны © СНБО Украины

Каково тут место Украины? Политолог отметил, что, по его мнению, для страны в этой ситуации желательны нейтралитет и внеблоковый статус, но добавил: это сложно будет сделать в силу важности Украины для других игроков.

В свою очередь, Карасев напомнил, что перед Второй мировой не было такого сдерживающего фактора, как ядерного оружия. Теперь оно есть, поэтому — «все боятся», есть некие границы в эскалации. Но, добавил политолог, это не про Украину, это — про США и Россию.

Итак, склонились к мнению, что войны не будет. Но Андрей Пальчевский напомнил, что после Первой мировой войны все говорили, что она — последняя, что это война для уничтожения всех войн, подчеркнул политик. И продолжил: а через двадцать лет — снова полыхнуло, и вместо 15 миллионов (погибших в Первой мировой — Ред.) человек уничтожили 50 миллионов.

По мнению Пальчевского, война и теперь вполне реальна, поскольку вообще войны возникают «иррационально». Политический деятель считает, что войну может развязать Путин — для того, чтобы «войти в историю».

На это возразил Карасев. По его словам, Путин, возможно, и хочет войти в историю, однако, остаться в истории не как человек, развязавший горячую войну, но как политик, который сумел пересмотреть итоги войны холодной. Что касается западников, накачивающих Украину оружием «для партизанской войны», то, подчеркнул эксперт — «им не жалко Украину».