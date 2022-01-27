Вместо того, чтобы урегулировать все разногласия дипломатическими методами, Госдепартамент угрожает российским дипломатам и, более того, выдвинула условия, в случае невыполнения которых территорию страны придется покинуть послу РФ в США Анатолию Антонову

Начало 2022 года для Госдепартамента проходит под знаком исхода дипломатов с постсоветского пространства, но если из Киева сотрудников посольства эвакуируют добровольно якобы из-за нависшей опасности, то из Москвы им придётся уехать, хотят они того или нет, — России приходится зеркально отвечать на агрессивные действия властей США. Вакаров объяснил, зачем страны Запада эвакуировали дипломатов с Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Недипломатичное поведение США

26 января в посольстве РФ в США, как выразился его руководитель Анатолий Антонов, прошло очень горькое мероприятие — 27 сотрудников вынуждены по требованию американской стороны досрочно завершить загранкомандировку. Ещё 28 человек должны покинуть страну к 30 июня.

«О том, что их высылают, не было сказано. Но было сказано, что, если эти люди не уедут, то на следующий день (после установленного срока — ред.) они лишаются дипломатических привилегий и могут быть арестованы», — рассказал посол.

Такая ситуация сложилась из-за установленного Госдепартаментом в декабре 2020 года в одностороннем порядке 3-летнего ограничения на период работы для российского персонала в Соединённых Штатах. И это при том, что срок пребывания дипломата определяет направляющая сторона (как правило, американцы работают в РФ 3 года, а россияне в США от 3 до 5 лет), но никак не принимающая, а требование ограничить этот период по времени Вашингтон выдвигает только Москве, в отношении других стран ничего подобного нет, причём такая мера Венской конвенцией о дипломатических сношениях не предусмотрена. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс отрицал, что такое требование применяется только к России, и утверждал, что в лимите действия виз российских дипломатов нет ничего нового, и, как ожидается, когда виза заканчивается, они покидают страну или запрашивают продление. Запросить-то они могут, только вот американские власти ужесточили процедуру выдачи виз, без объяснения причин аннулируют действующие визы жён и детей дипломатов, а также затягивают с выдачей документов новым сотрудникам, в результате чего решения по представленным в Госдепартамент запросам некоторые больше года. Николай Злобин: США, НАТО и ЕС серьезно готовятся к войне с Россией © РИА Новости, Нина Зотина

За 4 года из США выдворили более 120 дипломатов и сотрудников посольства, а если считать с членами семей — около 300 человек, в этих условиях российская сторона не может рассматривать действия США никак иначе, кроме как высылку, недружественный, враждебный шаг против России, отметил Антонов. Восполнить кадровые потери не удаётся: в результате первой высылки в прошлом сентябре уехали 24 человека, а вместо них приехало всего 10, поскольку США не выдают визы их сменщикам.

Высылка посла

«Более того, скажу вам, что на последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из Соединённых Штатов Америки к апрелю, если мы не выполним ряд условий Соединённых Штатов Америки по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», — сказал Антонов.

К слову, он единственный мире посол, в отношении которого действуют персональные санкции. В связи с конфликтом на Украине и переходом Крыма в состав РФ ограничительные меры против российского дипломата ввели страны Евросоюза, Канада и Украина, США следовать их примеру не стали, поскольку хорошо знали Антонова, который, будучи директором Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ и заместителем министра обороны РФ, вёл переговоры с Вашингтоном по военным вопросам.

Во главе российской дипмиссии в США Антонов 21 августа 2017 года сменил Сергея Кисляка, имя которого вышло на первые полосы газет в связи с отставкой советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, обвиняемого в связях с Россией после разговора с российским послом. Однако работа посла и заключается в общении с руководством страны пребывания, местными политиками и дипломатами для донесения позиции представляемой страны по различным вопросам и выстраиванию двусторонних отношений. Как сообщали источники, российская сторона рассматривала Антонова как кандидата на должность посла в случае победы на президентских выборах бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, поскольку дипломат придерживается жёсткой линии в отношениях с Вашингтоном. Однако республиканец Дональд Трамп, вопреки предвыборным обещаниям поладить с Москвой, после прихода к власти занял антироссийскую позицию, и было принято решение направить в Штаты именно Антонова. Из проруби в валенки. Россию покинул американский посол-мормон, влюбившийся в пельмени © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В случае отсутствия посла дипломатическую миссию возглавляет временный поверенный в делах, что воспринимается как снижение уровня отношений между странами. Постоянных временных поверенных в делах в мировой практике немного. Ими обмениваются страны с взаимными ограниченными политическими, экономическими и иными интересами, не желающие чаще всего по политическим мотивам поддерживать дипломатические отношения между собой на более высоком уровне.

Американским дипломатам надоело самим мыть полы

Такой странный обмен посла РФ на охранника посла США обусловлен трудностями в результате контрмер, которые Россия была вынуждена принять в ответ препоны, созданные американской стороной, а именно — запрета нанимать на работу в американские дипмиссии в РФ граждан России и третьих стран. Вследствие чего количество сотрудников посольства США в Москве с 1 августа 2021 года стало минимальным за 5 лет — 120 человек. Для сравнения: в 2016 году их число было в 10 раз больше — 1200 человек.

Дать зеркальный ответ американцы в этом случае не смогут, поскольку в дипмиссиях РФ всю административную и техническую работу выполняют прибывшие из России специалисты или родственники самих дипломатов, кроме того, часть задач передается сторонним организациям на основе разовых контрактов. Американцы, наоборот, предпочитают набирать административно-технический персонал из местных жителей.

Таким образом, посольству и генеральным консульствам США придётся закрывать образовавшиеся вакансии либо за счёт тех американских граждан, которые уже находятся в России, либо взять на себя административно-техническую работу, как это делали американские дипломаты в конце 1980-х, когда СССР в ответ на выдворение из Штатов советских дипломатов по обвинению в шпионаже также запретил США нанимать на работу местный персонал (тогда пришлось разом уволить 260 сотрудников-граждан СССР). Послу США в СССР Артуру Хартману не осталось ничего другого, кроме как ввести принцип «обязанность выполнять любые функции»: у кого были определённые навыки, назначался ответственным за эту область, у кого не было, был на подхвате и выполнял мелкую работу (помочь на кухне, в саду, с уборкой и т.п.). Жена посла, например, сама готовила для гостей приёмов в Спасо-хаусе (резиденции главы дипмиссии в Москве) и обслуживала их. Впрочем, тогда американским дипломатам было чуть проще, чем их нынешним преемникам, — нанимать на работу граждан третьих стран, как сейчас, не запрещалось. «Голова врага»: любимое блюдо американских дипломатов, работавших в России © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Тем не менее, как подчёркивал Антонов в прошлом году, Вашингтон не лишали права полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников для дипмиссии в РФ, и Москва ждёт визовых запросов для американцев, которые заменят местный персонал: начиная от дипломатов консульской службы до водителей.

Захват дипсобственность России

Допустимое количество сотрудников в 455 человек для диппредставительств двух стран возникло не случайно, а стало следствием введённых Штатами ограничений: именно столько человек оставалось в посольстве РФ в США после того, как Барак Обама в последние дни своего второго президентского срока, 9 декабря 2016 года, выслал из Вашингтона 35 российских дипломатов и запретил использовать дипломатические представительства РФ в Мэриленде и Нью-Йорке, находящиеся в собственности России.

Сокращение численности персонала, а точнее приведение его к паритету, вынудило Госдепартамент объявить в конце 2020 года о закрытии двух генеральных консульств — в Екатеринбурге и Владивостоке. Это решение США приняли самостоятельно, в отличие от России, чьи шесть дипломатических объектов не работают, поскольку американские власти отобрали их в 2016-2018 годах в нарушение норм международного права и внутреннего законодательства США.

В 2018 году посольство РФ в США предложило пользователям Twitter самим выбрать американское консульство в РФ, работу которого следует прекратить в качестве ответной меры на выдворение российских дипломатов. Большинство голосов набрал вариант Санкт-Петербург, хотя по принципу «консульских пар» Россия должна закрыть дипломатическое представительство во Владивостоке. В конечном итоге в 2021-м консульство на Дальнем Востоке и так закрыло свои двери. Таким образом, сейчас в РФ продолжают работу только посольство в Москве и консульство в Санкт-Петербурге. Как рассказывала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российская сторона неоднократно предлагала американцам открыть ещё одно представительство, поскольку у США и СССР было по 4 дипмиссии, но после распада Советского Союза одно из американских генпредставительств оказалось на территории получившей независимость Украины, однако американцы от предложения отказались. «Свинья» под елочку: Новогодний подарок Обамы для Трампа © РИА Новости, Кейтлин Оукс / Перейти в фотобанк

«Сегодня американцы делают все, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие в Соединённых Штатах Америки. У нас незакрытые генеральные консульства в Хьюстоне и в Нью-Йорке, но в действительности они работать не могут, там нет дипломатов, там нет сотрудников. Никаких подвижек ни в отношении дипсобственности, ни в отношении выдачи виз, ни развития отношений не происходит. Поэтому я вижу лишь тенденцию к ухудшению», — заявил Антонов.

Российские дипломаты регулярно раз в 2 недели обращаются в Госдепартамент с просьбой дать возможность посетить захваченную дипсобственность — общее количество поданных нот превысило 400 или 500, — однако все обещания так и остаются на словах, ничего конкретного не делается, американцы не готовы выполнить даже эту минимальную просьбу российской стороны.

«Всё, что происходит в последние месяцы на этом направлении, лишь свидетельствует об ужесточении линии Соединённых Штатов Америки в отношении нашего присутствия», — подчеркнул Антонов.

Бумеранг ударил по США

По словам Антонова, консульский отдел посольства России вынужден взять на себя большую часть всей работы, для того чтобы обеспечивать консульскими услугами российских граждан и иностранцев.

Впрочем от введённых Вашингтоном мер страдают и сами американские дипломаты — посольство США в РФ вынуждено сократить количество предоставляемых консульских услуг, в том числе приостанавливает рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. А дальше — больше, если Вашингтон не остановится.

1 декабря прошлого года Мария Захарова объявила, что к 31 января Россию должны покинуть сотрудники посольства США в Москве, которые находятся в командировке свыше 3 лет, подчеркнув, что это не выбор российской стороны, а игра, которую ей навязали американские партнёры. Кроме того, она предупредила, что, если до 1 июля Вашингтон не пойдёт на компромисс, Россию покинет ещё одна группа дипломатов США в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифре высылаемых россиян.

Администрация Джо Байдена заверяет общественность, что делает выбор в пользу мира, а не войны, только на деле получается совсем иначе: поставляет оружие странам, где идут боевые действия, а дипломатов, чьё предназначение и заключается в урегулировании разногласий мирным путём, по-хамки выдворяют из страны, создавая невыносимые условия для работы. Вместо того, чтобы проводить с дипломатами переговоры и устанавливать при их помощи прямые контакты, американцы используют дипломатический фактор для оказания давления, превращая сотрудников посольства и консульств фактически в заложников: если руководство вашей страны не пойдёт на уступки, которые требует руководство нашей страны, то жизнь вам мёдом не покажется.

При этом очевидно, что дипломатические войны, инициированные Вашингтоном, влекут за собой целый комплекс проблем и не нужны ни одной, ни второй стороне. Россия неоднократно предлагала оставить дипломатический конфликт в прошлом, обнулив все меры и контрмеры, использовать тактику «малых шагов», но ответа от США не последовало.