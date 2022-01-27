В среду 26 января Кабмин Украины вторично отказался вводить госрегулирование цен на белый хлеб. Решение перенесли на следующую неделю, как это сделали и неделю назад.

Цены на хлеб бьют рекорды последние два месяца. Не отстают от них и цены на прочие основные продукты питания. Связано это с резким ростом цен на газ, а также с экспортом почти всей продовольственной пшеницы прошлогоднего рекордного урожая.

Производители продуктов питания перед новым годом требовали от правительства предоставить им льготный газ украинской добычи для предотвращения продовольственного кризиса. Чтобы смолоть муку из украинского зерна сейчас дешевле использовать мощности в Турции, которая получает российский газ по льготным ценам.

Продовольственный кризис: цены на газ на Украине с каждым днем ухудшают экономику и социалку © Украина.ру

И две недели назад Кабмин Украины ввел госрегулирование цен на некоторые продукты питания, но оно должно действовать лишь в период карантина. В перечне социально значимых товаров указаны гречка, сахар, пшеничная мука высшего сорта, молоко 2,5%, хлеб ржано-пшеничный, яйца категории С1, тушки куриные, минеральная негазированная вода и сливочное масло 72,5%. Через неделю в список добавили масло подсолнечное и батон. Граничный уровень торговой наценки на эти товары хотели ограничить 10%, а его производителям дать право на льготный газ украинской добычи.

Как писал автор издания «Украина.ру» Андрей Манчук, «такие действия выглядят весьма иронично — учитывая, что украинские чиновники всегда считали госрегулирование тяжелым пороком советской системы, полагая, что справедливые цены на продукты питания должны устанавливаться исключительно исходя из рыночной конъюнктуры, без всякого вмешательства со стороны власти».

Однако производители белого хлеба попросили такие же льготы. В Минагрополитики, которое рекомендовало прислушаться к этим просьбам, отмечали, что ценообразование на хлеб пшеничный нуждается в госрегулировании во избежание злоупотреблений субъектов хозяйствования своим положением и обеспечении доступности хлеба для населения.

И вот решение о включении пшеничного хлеба в перечень откладывается уже второй раз подряд. Согласно проекту, его производители смогли бы покупать газ на бирже, который частные производители обязаны продавать с наценкой не более 25%.

Недоступный хлеб. Цены на продукты в Украине продолжают ставить рекорды

Так, по данным Госстата, средняя потребительская цена на хлеб пшеничный из муки высшего сорта выросла на 23,8%. За этот же период цена на природный газ для промышленных потребителей выросла почти в 6 раз. В структуре цены хлеба удельный вес стоимости газа в январе 2022 года составил 20%.

Тем не менее, как оказалось, даже для тех товаров, на которые было введено госрегулирование, оно не работает. Причина проста: предприятия не получают льготный газ, а обуздать цены в торговых сетях правительство Украины не в состоянии. Супермаркеты легко обходят ограничения на наценку. Они просто убирают те социально значимые товары, на которые введено регулирование цен.

Генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков 26 января откровенно заявил, что правительственное постановление о госрегулировании цен на отдельные продукты питания не имеет под собой ни серьезного обоснования, ни перспектив эффективной реализации.

«Установленная планка наценки не более 10 процентов по документу не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги. А значит, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования», — заявил гендиректор АТБ. Марков также подтвердил предположение о том, что в обозримом будущем социальные товары могут исчезнуть с прилавков не только сети АТБ, но и других ритейлеров.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отмечает, что госрегулирование на Украине уже вводили, но оно не работало. «Этот метод у нас уже использовался много раз и во времена Кучмы, и во времена Ющенко, и во времена Януковича, и он ни разу не сработал. Цены не уменьшаются, просто социальные товары исчезают и появляются несоциальные с новыми ценниками», — подчеркивает Охрименко. Эксперт называет решение правительства Шмыгаля, либо ошибкой, либо пиаром и показательным «решением проблем» для электората.

Украинский экономист Алексей Кущ считает, что постановление о госрегулировании никому не поможет, но такая цель изначально и не ставилась. Введенное Кабинетом Дениса Шмыгаля госрегулирование он называет лишь «медийным барабаном» в ожидании вероятного весеннего снижения цен на газ.

«По сути это и есть медийный барабан, на котором правительство играет, чтобы снять возникшее напряжение после новостей о возможном закрытии хлебокомбинатов, — говорит Кущ. — То есть «хлебных бунтов» удалось избежать, но при этом никакой конкретики нет. Нет никаких механизмов, с помощью которых будет контролироваться продажа газа на бирже, нет расчетов «себестоимость плюс рентабельность», то есть посчитать цену просто исходя из озвученных 24% невозможно. Решения проблемы нет — есть лишь желание худо-бедно дотерпеть до весны, когда цены на газ начнут снижаться», — утверждает экономист.

В ожидании голодных бунтов. Случится ли на Украине казахстанский сценарий © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Государственное регулирование цен на жизненно необходимые продукты, включая хлеб, сейчас крайне необходимо. Бедные слои населения страны с ростом цен просто не в состоянии позволить себе нормальное питание. По данным ЮНИСЕФ начала прошлого года, в стране и без того недоедали более 10 миллионов человек. С резким ростом цен их количество, естественно, возросло. В период энергетического кризиса и пандемии просто необходимо обуздать аппетиты крупных дельцов. Однако это предполагает решимость и механизмы контроля над крупными игроками соответствующего рынка. Ни того, ни другого у украинского правительства нет. Ограничение действия рыночных механизмов неминуемо вызовет окрик со стороны западных кредиторов. В итоге цены на товары первой необходимости либо растут, либо эти товары исчезают. Постановления Кабмина Украины саботируют. И очередная попытка защитить интересы малоимущих или предотвратить голод, оборачивается лишь пиар-кампанией.