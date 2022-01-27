Германия настаивает на том, чтобы российский энергетический сектор не подпадал под ограничительные меры в отношении РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Берлин поддерживают другие страны ЕС

Вашингтон не церемонится с канцлером Германии Олафом Шольцем

Германия предпочла собственные интересы, будучи в затруднительном положении из-за противостояния России и США. Однако тем самым она вызвала раздражение в Вашингтоне, говорится в публикации газеты The Wall Street Journal от 23 января. Политический обозреватель издания Том Роган полагает, что Берлин превратился в ненадёжного партнёра американцев, и приход к власти канцлера Олафа Шольца не добавил ФРГ «послушности» Белому дому. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

Одним из вопросов, где позиции США и ФРГ разошлись, является запуск уже построенного газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). В Вашингтоне уверены, что поставки российского голубого топлива по этой трубе следует не допустить, если вдруг случится «вторжение» войск РФ на Украину. Между тем Шольц придерживается иной позиции, призывая отделить политические игры от экономических задач.

На вопрос о возможной приостановке СП-2 в Минобороны ФРГ ранее указали следующее: «Мы не должны втягивать „Северный поток — 2" в этот конфликт».

Хотя министр иностранных дел Германии Анналена Бербок расположена выступить против трубопровода, но это лишь один голос в нынешнем кабинете министров, а Шольц призвал к «квалифицированному новому началу» в отношениях с Путиным, констатирует Роган.

При этом официальный Вашингтон, похоже, придерживается подобной точки зрения. Та же газета 20 января сообщила, что директор ЦРУ Бернс тайно приезжал в Берлин давить на канцлера Германии в вопросе «Северного потоку — 2». По данным The Wall Street Journal, которая ссылается на неназванные источники в администрации США и правительстве Германии, глава американской внешней разведки тайно посетил столицы Украины и ФРГ за несколько дней до госсекретаря Энтони Блинкена.

Издание утверждает, что Бернс, в своё время занимавший пост посла США в России, проинформировал немецкого канцлера Олафа Шольца и разведывательное сообщество Германии о «российско-украинской проблеме и возможных сценариях еë развития». Он также призвал Берлин заблокировать недавно построенный газопровод «Северный поток — 2» в случае вторжения России на Украину, отмечает газета. Полное фиаско: «Северный поток-2» хоронит план США создать антироссийский фронт © REUTERS, Hannibal Hanschke//File Photo

«Бернс был отправлен в Берлин после того, как Шольц воздержался от объявления о том, что Германия заморозит „Северный поток — 2" в случае российского вторжения. Канцлер ФРГ и его помощники ранее в частном порядке давали такие заверения, но пока не объявляли об этом публично. В последние дни Шольц избегал отвечать на вопросы журналистов о санкциях против трубопровода», — пишет The Wall Street Journal.

Европа не готова вводить санкции против энергетического сектора России

Судя по всему, описанный выше явный и тайный прессинг Олафа Шольца пока не дал нужных Вашингтону результатов. 25 января американское агентство Bloomberg сообщило, что Германия настаивает на том, чтобы российский энергетический сектор не подпадал под ограничительные меры в отношении РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Согласно одному из документов, Германия обеспокоена тем, что без введения исключения для энергетического сектора поставки в Европу могут быть оказаться под угрозой. По словам источника, исключение не предотвратит возможные меры в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Позицию ФРГ поддерживают и другие влиятельные страны Западной Европы, утверждает агентство. Некоторые из них в качестве альтернативы предлагают сделать переходный период между введением санкций и началом их реализации, или исключить ограничительные меры для уже заключенных контрактов. Один из американских чиновников заявил агентству, что, исходя из обсуждений, последовавших за распространением документов с предложениями, исключение для энергетического сектора, вероятно, станет частью окончательного пакета санкций, согласованного с США, который будет введен в случае эскалации на Украине.

Согласно информации Bloomberg, в случае «военной агрессии» России Германия готова подписать пакет санкций, который может включать заморозку активов и запрет на операции для избранной группы российских банков, ограничения на импорт из РФ некоторых металлов и химикатов, а также ограничения на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров.

При этом сам канцлер Германии в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном 23 января, призвал страны Запада не питать иллюзий по поводу того, что потенциальные санкции против России не будут иметь последствий для них самих. «В этом случае, который, мы надеемся, не наступит, нам необходимо будет действовать умно», — заявил Олаф Шольц, отвечая на вопрос о готовности Германии смириться с ущербом, который будет нанесен экономике страны в случае возможного отключения РФ от системы SWIFT или введения санкций против газопровода «Северный поток — 2». «В то же время необходимо понимать, какие последствия это будет иметь для нас самих. Никто не должен питать иллюзий, что существуют такие меры, которые не окажут влияния и на нас», — подчеркнул политик. Валентин Землянский: «Северный поток — 2» выгоден не только России и Германии, но косвенно и Украине © Facebook/Валентин Землянский

В свою очередь, глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил 26 января, что Европейский союз опасается вводить газовые санкции в отношении России в случае эскалации на Украине, потому что в этой сфере наблюдается двусторонняя зависимость, то есть такие санкции могут «вернуться бумерангом» и сказаться на европейском населении. «Да, наша реальность такова, что у нас сильная, я бы сказал, двусторонняя зависимость», — подчеркнул Шалленберг, говоря на тему энергозависимости Евросоюза и Австрии от России, отметив также, что Россия зависит от платежей за газ.

«Поэтому я считаю, и это является частью дискуссии в Европейском союзе не только по данной теме, но и другим, что мы главным образом осознанно хотим пойти на санкции и хотим обеспечить, чтобы те санкции, о которых мы в конечном итоге договоримся, не стали бумерангом, чтобы они не навредили людям в наших странах больше, чем тем, против кого они нацелены — ответственных за агрессию», — сказал австрийский министр.

Двумя днями ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью еженедельнику Der Spiegel заявил, что СП-2 способен обеспечить безопасность поставок энергоресурсов в Европу. «"Северный поток — 2" — необходимое техническое сооружение для обеспечения безопасности поставок ресурсов в Европу. Важно, чтобы мы на европейском уровне действовали скоординированно, — сказал он. — Мое мнение заключается в том, что трубопровод сам по себе, скорее, не нужно рассматривать как угрозу, особенно когда речь идет о надежности энергоснабжения в Европе». По его словам, Австрия видит свою роль в наведении мостов. Отвечая на вопрос, готов ли он изменить свою позицию в случае эскалации ситуации, Нехаммер выразил точку зрения, что «Северный поток — 2» «слишком мал для ужесточения санкционного режима».

В процессе сертификации оператора «Северного потока — 2» сделан важный шаг

На протяжении минувшей недели тема сертификации компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» активно обсуждалась в Германии. Так, 20 января депутат Бундестага (парламента) ФРГ от правящей Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер заявил: «Процедура сертификации СП-2 возложена на Федеральное сетевое агентство — на регулятора в большой степени независимого. Данное ведомство продолжает изучать необходимые предпосылки для ввода газопровода в эксплуатацию. Я продолжаю думать, что проект может быть запущен после завершения сертификации и в случае, если будут соблюдены все условия». Однако, по его словам, «наивно было бы полагать», что такой важный инфраструктурный проект существует в политическом вакууме. Санкции против «Северного потока — 2»: Германия уступает США. И тем самым вредит себе © REUTERS, Michael Sohn

На следующий день это подтвердил представитель другой партии, входящей в германскую правящую коалицию — «Союз 90»/«Зелёные». Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью Der Spiegel заявил, что Германия не должна будет платить компенсацию, если национальный регулятор признает газопровод «Северный поток — 2» не соответствующим праву Евросоюза. «Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию СП-2. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения на прокачку газа в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций», — сказал Хабек, не приведя каких-либо подробностей на этот счет.

Реагируя на это заявление вице-канцлера, представитель Минэкономики ФРГ заявила журналистам, что никакого политического влияния на работу Федерального сетевого агентства Германии по сертификации «Северного потока — 2» нет. «В соглашении, которое заключило правительство ФРГ, говорится, что для энергетических проектов действует европейское право. Условия проверяет Федеральное сетевое агентство независимо от политического влияния» — подчеркнула она.

А вечером 26 января компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, которая будет управлять участком «Северного потока — 2» в Германии. Это сделано, чтобы соответствовать требованиям европейского и немецкого законодательства, и пройти сертификацию для запуска газопровода.

«Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода „Северный поток — 2", расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в городе Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ», — сказано в сообщении Nord Stream 2 AG. Оператор проекта уточнил, что Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) указывало в ноябре 2021 года, что учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации.