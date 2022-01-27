Пятого президента Украины Петра Порошенко вызвали в Государственное бюро расследований на допрос, который состоится 31 января. При этом ГБР попросило Порошенко прекратить манипулировать общественным мнением

О вызове Порошенко сообщила пресс-служба ГБР.

«Государственное бюро расследований призывает пятого президента Украины, ныне народного депутата Украины Петра Порошенко, прекратить манипулировать общественным мнением и наконец начать выполнять решение суда относительно избрания ему меры пресечения», — говорилось в сообщении. Кирилл Молчанов: Зеленский доводит Украину до того, что следующим президентом станет Порошенко © Facebook, Кирилл Молчанов

В Госбюро расследований напомнили об избранной 19 января судом мере пресечения для Порошенко и о возложенных на него обязанностях, попеняв пятому президенту за несвоевременное исполнение этих обязанностей и за поведение в Госбюро расследований.

Пенять Порошенко было действительно за что.

Действительно инкогнито

Пребывая на посту президента Украины, Порошенко старался скрыть сам факт своих путешествий за рубеж. Отчасти благодаря этому и появилось одно из прозвищ пятого президента — «Петро Инкогнито» — именно под таким именем Порошенко останавливался в отеле на Мальдивах.

Но теперь зарубежные поездки Порошенко не грозят. Одно из обязательств, возложенных на Порошенко судом 19 января, касалось им сдачи документов, дающих право выезда за границу.

Впрочем, Порошенко спешить не стал.

«Подозреваемый Порошенко Петр Алексеевич обязан сдать свои загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данное обязательство подозреваемый не выполнил», — сообщила пресс-служба ГБР 24 января.

В тот же день Порошенко всё же сдал свои документы. Но глумиться над ГБР пятый президент не прекратил. В тот же день он прибыл в Госбюро на назначенный допрос. Но дожидаться следователя он не стал. Проведя в здании бюро лишь семь минут, Порошенко вместе с адвокатами покинул ГБР. Цифры страха. Что украинцы думают о «вторжении России» и деле против Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Для создания видимости выполнения возложенных судом на него обязанностей подозреваемый явился в ГБР, однако вскоре покинул помещение, не дождавшись следователя. При этом его команда успела снять видео, что их будто в ГБР никто не ждал, хотя адвокатам было доподлинно известно, что следователь подойдет к ним за несколько минут», — жаловалась 26 января на Порошенко пресс-служба ГБР.

Защита Порошенко действительно утверждала, что пятый президент Украины не дождался следователя.

«Мы сегодня приехали в ГБР по повестке, фото которой распространили телеграм-каналы. Приехали только потому, что понимали, что готовится какая-то провокация на тему «Порошенко не является на допросы». Повестка, выписанная 24 января на 24 января и так не имела законной силы, по ст. 135 КПК вызывать можно только на четвертые сутки с момента вручения, но следователи ничему не учатся», — заявил защитник Порошенко адвокат Илья Новиков.

По его словам, для того, чтобы не давать ГБР повода и заодно зафиксировать, что впредь команда Порошенко будет требовать от них выполнять закон буквально, пятые президент и его адвокаты решили в этот единственный раз приехать и выяснить отношения.

«И никто к нам не вышел. Следователя Дзвоныка не смогли найти, ни он, ни кто-то другой нас не встречал. Мы подождали четверть часа и поехали по своим делам. Когда в следующий раз услышите, что ГБР срочно требует Порошенко на допрос, имейте в виду, что это выглядит так», — подчеркнул Новиков.

Однако позже стало известно, что Порошенко и не намеревался отвечать на вопросы следователя.

«Мы туда поехали в своих интересах: чтобы заявить отвод следователю Дзвоныку, зафиксировать, что показания даваться не будут», — рассказал Новиков уже в комментарии каналу «1+1».

В общем, Порошенко и его защита решили потрепать нервы Госбюро расследований да и всей украинской власти. Порошенко оговорился и раскрыл истинные цели своей партии - видео © REUTERS, Gleb Garanich

Однако допрос 31 января может и не привлечь внимания общественности.

«Сваливай!»

В среду, 26 января стало известно о том, что Верховная Рада до 15 февраля прекращает работу. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.

«Следующая пленарная неделя: только открытие сессии, несколько голосований и Рада уходит на карантин до 15 февраля. Причина — большое количество заболевших», — написал он.

Позже в своём Telegram-канале пресс-секретарь фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук подтвердила, что в украинском парламенте заболели многие народные депутаты.

«Вынуждены констатировать, что в Верховной Раде наблюдается тенденция к увеличению количества больных ковидом <…> Поэтому в Верховной Раде инициировано совещание с участием глав фракций и групп, на котором обсудят формат работы Верховной Рады на следующей неделе», — отметила она.

Она отметила, что по состоянию на утро 26 января только среди депутатов из «Слуги народа» зафиксировали 17 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Помимо этого ковидом болеют 45 сотрудников аппарата парламента.

«Ежедневно фиксируется по 2-3 новых случая заражения», — отметила Палийчук, рассказывая о происходящем в Верховной Раде.

Пока в украинском парламенте о карантине до 15 февраля ещё не объявили. Но уже сейчас ряд анонимных Telegram-каналов уверен: карантин будет. И дело здесь не только в количестве заразившихся новым штаммом COVID-19. Михаил Погребинский рассказал о вероятности большой войны © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

«Верховная Рада уходит на карантин, многие нардепы собирают чемоданы, чтобы свалить из страны вместе со своими семьями, а также успеть вывезти самое ценное. Именно эти две недели, будут самыми сложными для страны», — сообщил 26 января популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный».

Ситуация в стране накалена до предела. И дело тут не во внутриполитических дрязгах. Западные государства накачивают Украину оружием, а также убеждают, что война с Россией неизбежна. ЛНР и ДНР заявляют о стягивании украинских сил к линии разграничения.

При этом западные государства приступили к частичной эвакуации персонала посольств. А 26 января посольство США и вовсе распространило заявление, в котором призывало граждан США покинуть Украину.

«Ситуация с безопасностью на Украине остается непредсказуемой <…> и может ухудшиться без предупреждения. Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства», — указывалось в сообщении посольства.

Если в ближайшую неделю ничего не изменится, никому не будет дела до допроса Порошенко. Последнему сейчас не позавидуешь: он, как остальные народные депутаты, покинуть страну не может — у него изъяли загранпаспорта. Впрочем, такие люди как Порошенко умеют удивлять. У них, как правило, всегда есть запасной план на случай непредвиденных обстоятельств. И страну может покинуть не Пётр Порошенко, но Петро Инкогнито — гражданин какого-нибудь иностранного государства, где всегда тепло и где на берегу ласкового моря стоит уютная вилла.