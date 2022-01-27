Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт против главы Крыма Сергея Аксенова, бывшего прокурора республики Натальи Поклонской и главы Госсовета Владимира Константинова

На Украине более 400 человек находятся в розыске по статье о госизмене © president.gov.ua

— По данным следствия, должностные лица оккупированного полуострова в феврале-марте 2014 года находясь на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ Украины вопреки установленному порядку и принимали активное участие в её деятельности. Они оказали содействие РФ в проведении подрывной деятельности против Украины…, а также приняли участие в образовании оккупационных органов, непосредственно возглавили их и руководили ими, — говорится в заявлении прокуратуры. Всего, по данным ведомства, обвинительный акт касается восьми человек.

Перед этим киевский суд выдал разрешение на задержание Сергея Аксенова, а чуть ранее — и Натальи Поклонской.

Экс-прокурор Крыма в ответ на обвинение в госизмене посоветовала украинским коллегам заняться поисками организаторов госпереворота 2014 года. И даже предложила помочь.

"Опять Поклонская и Аксёнов. И вот уже спустя семь лет (триста двадцать девятый раз) офис Генеральной прокуратуры Украины направляет дело в суд за «госизмену». Вместо того чтобы привлекать предателей Украины у себя под носом, украинские прокуроры заглядывают в Россию. Коллеги, займитесь делом! Разберитесь с теми, кто организовал госпереворот в 2014 году, и тогда закончится бардак в стране. Могу помочь, если не получается самостоятельно", — заявила Поклонская.

Сам глава Крыма ещё в 2017 году, когда официальный Киев заявил о возбуждении уголовного дела против него, сообщил, что в случае необходимости готов «дать пояснения» суду посредством «видеоконференцсвязи» и продемонстрировать украинским властям, что жителей Крыма нельзя судить за то, что они реализовали свой «законный выбор» жить в России. Обвинения в госизмене в свой адрес Аксёнов назвал «смешными».

Зеленский ввел санкции против Януковича, Аксенова и Поклонской © пресс-служба Президента Украины Владимира Джараллы, заочное вынесение приговоров на Украине стало уже «отработанной схемой», которая работает исключительно «на внутреннего потребителя».

"Уже существует более сотни приговоров, которые были вынесены заочно. Абсолютно отработанная схема и рутинная работа. В принципе, на основании этого приговора можно подавать в международный розыск. Но какой в этом смысл? Дело в том, что Интерпол подобные заявления не принимает к рассмотрению, потому что Интерпол вне политики. Следовательно, политические решения не могут рассматриваться и быть основанием для судебного преследования. У Украины есть свои отработанные ритуалы, и они им следуют", — подчеркивает Джаралла.

При этом Служба безопасности Украины уже неоднократно сообщала о задержании бывших крымских чиновников. В частности, ещё в 2018 году при пересечении границы был задержан депутат Евпаторийского городского совета, возглавлявший комитет по строительству и ЖКХ, Сергей Осьминин. На Украине его обвинили по статье о посягательстве на территориальную целостность, совершенном представителем власти — Осьминин был участником Народного ополчения Крыма, и как утверждало следствие, «в захвате административных зданий органов государственной и местной власти Украины» в 2014 году. Деснянский райсуд Киева приговорил депутата, избравшегося в горсовет по списку «Единой России», к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.

СНБО ввел санкции против 19 компаний и 27 чиновников © president.gov.ua Петра Михальчевского. Его также обвинили в госизмене. В 2015 при выезде из Крыма был задержан экс-депутат Верховного совета Крыма Василий Ганыш, обвиняемый в подрывной деятельности и госизмене. В том же году в пункте пропуска «Каланчак» СБУ задержала бывшего депутата севастопольского горсовета Владимира Галичего. Там же, но спустя три года, был задержан бывший замминистра спорта Крыма Фарух Камалов, который въезжал на Украину за биометрическим загранпаспортом.

Крым стал частью России в 2014 году. По итогам референдума, в котором приняли участие более 80% крымчан, за присоединение к РФ проголосовали 96,7% жителей полуострова. Результатом волеизъявления стало подписание президентом Владимиром Путиным договора о принятии республики в состав России. 21 марта 2014 года документ утвердило Федерльное собрание.

Однако Украина отказалась признавать Крым российским. Киев называет полуостров своей «временно оккупированной территорией». С подачи «незалежной» западные страны ввели санкции против крымских компаний и отдельных крымчан, а в самой Украине стали массово возбуждать уголовные дела против поддержавших присоединение к России крымских чиновников и представителей власти.