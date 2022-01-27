«Следуй за белым кроликом»: о чем на самом деле говорилось в известной сказке

27 января исполняется 190 лет со дня рождения Льюиса Кэррола, автора знаменитых книг "Алиса в Стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье". Украина.ру напоминает несколько деталей из биографии автора и истории произведений

Томное благоухание черепашьего супа. «Литературная кулинария» в гостях у Ростовых © commons.wikimedia.org, sailko

Был он также диаконом англиканской церкви. И даже осуществил в таком качестве поездку в Россию. Для налаживания связей между англиканской и православной церквями, в 1867 году. Это было, кстати, его единственное путешествие за пределы Англии.

Но более всего он мечтал быть фотографом (и даже мечтал войти в историю в этом качестве). И возможно, только после этого — писателем.

В течение 25 лет с момента выхода "Алисы" в свет, книга переиздавалась 30 раз. Её успех у взрослых и детей был невероятным. Но сам Чарльз Доджсон (Льюис Кэррол — это псевдоним) неизменно отвечал на все расспросы, что не имеет к этой книге никакого отношения.

Было ли это шуткой в стиле птицы Додо? Именно в образе мудрого Додо автор вывел в книге самого себя. Или желанием жить без шумихи и суеты?

"Алиса" впоследствии была переведена на 125 языков мира. И 40 раз экранизирована. Не говоря уже о многочисленных эпигонах, которые заимствовали образ и самой Алисы, и героев ее приключений.

Самый знаменитые из них — Чеширский кот, Мартовский Заяц, Безумный Шляпник (он же — Болванщик), Гусеница с кальяном и Герцогиня.

Книгу любят и взрослые, и дети. Взрослые — за логические ребусы и лингвистические шутки. Дети — просто так. Кстати, дети вовсе не считают книгу странной. Абсурд происходящего их нисколько не смущает.

Все персонажи имели не только предысторию своего появления, но и не менее богатую историю своего существования уже много позже выхода в свет книг Кэрролла.

Как появился Чеширский кот

Бремя букваря: двенадцать мнений о том, как приобщить ребёнка к чтению художественной литературы © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Якобы в графстве Чешир таким рисунком украшали головки сыра (кстати, знаменитого чеширского сыра, который производится по сей день). Коты улыбались на картинке, так как на фермах водилось очень много крыс, что не могло их не радовать.

А возможно, над дверями местных пабов художники рисовали уродливых оскалившихся котов. Хотели рисовать львов и леопардов, но получались коты. Львов и леопардов в 17 веке в Англии не было вовсе, приходилось полагаться на воображение.

Ещё одна версия — порода британских голубых котов, которые выглядят так, как будто немного улыбаются.

А свою способность исчезать, чтобы "оставалась только улыбка", Чеширский кот позаимствовал у белого кота-призрака настоятельницы одного аббатства в Чешире. С этой легендой был хорошо знаком Доджсон.

Хорхе Луис Борхес в "Книге вымышленных существ" предлагает свои версии. Как обычно, уж слишком заумные. Среди них — лесничий, который злобно ухмылялся, когда ловил браконьеров. И версия о том, что Чешир — настолько захудалое графство, что над ним смеялись даже коты.

Вряд ли всё-таки уроженец этого графства, Льюис Кэррол, решил бы так его "прославить".

Чеширский кот сегодня популярен так же, как и сама Алиса.

Кстати, в переводе диснеевского мультфильма на русский его голосом был актер Александр Воеводин. Он же озвучивал пожилого Бильбо Бэггинса в серии фильмов "Хоббит".

Образ чеширского кота сегодня используют напропалую — и в компьютерных играх, и в фильмах, и в литературе. Он превращается фантазией авторов в кого угодно. Здесь и злобный кот-гуманоид, и библиотекарь Великих библиотек, и Кошачий бог и так далее.

Наверное, самое известное перевоплощение — в "Хрониках Амбера" Роджера Желязны. Там Чеширский кот становится уважаемым специалистом по магическим знаниям.

Белый кролик и мартовский заяц

Почти так же, как Чеширский кот, популярен Белый кролик ("Ах, я опаздываю, опаздываю! Герцогиня велит отрезать мне ушки и усики!")

Он тоже появляется в компьютерных играх, книгах — эпигонах, в фильмах. Так называют магазины, рестораны, ночные клубы и… стоматологические клиники.

Самое знаменитое упоминание — указание Нео в фильме "Матрица" — "Следуй за Белым кроликом", которое появляется на экране компьютера. Потом Нео видит девушку с татуировкой кролика на плече, которая в итоге приводит его к Морфеусу. А тот предлагает Нео красную таблетку, которая покажет ему, "как глубока кроличья нора".

Так же точно, хотя и реже, используются персонажи Безумного чаепития — Мартовский Заяц и Безумный Болванщик.

Не отстают от фантастов и авторов игр психологи и физики.

Психологи давно уже кровожадно набросились на персонажей "Алисы".

Они утверждают, что у Болванщика — биполярное расстройство личности. У Белого кролика — тревожное расстройство. У Красной королевы — паранойя. А сама Алиса страдает раздвоением личности. Кроме того, она часто чувствует себя "не в своем теле" — налицо деперсонализация!

Физики тоже внесли свой вклад в интерпретацию знаменитого произведения. Уменьшение и увеличение персонажа — это свидетельство ни много, ни мало, расширения и сжатия Вселенной.

Кто-то находит в детской книжке намеки на политическую сатиру. Например, Морж и Плотник, которые съели доверчивых устриц — это злобные политики, которые богатеют, пожирая доходы простого народа (устриц).

А Герцогиня и поросёнок — английские короли времён войны Алой и Белой Розы.

Игра "Бег по кругу" — насмешка над псевдодемократической системой выборов в США.

И так далее.

Все эти предположения, конечно же, в основном юмор и упражнения для ума.

Просто нонсенс

Но что если в "Алисе" на самом деле есть какой-то дополнительный, зашифрованный смысл, кроме очевидного?

История создания этой книги говорит об обратном. Она создавалась просто как сказка, которую день за днём Кэррол рассказывал своим маленьким друзьям.

Да и сама жизнь Кэрролла — Доджсона была простой и скромной. Он не искал ни славы, ни политической власти, а больше всего любил иллюзии, фантазии и их логическое (а на самом деле — нелогичное) объяснение.

Вряд ли он вкладывал какой-то дополнительный "зашифрованный" смысл. Это чистое произведение абсурда.

Г. К. Честертон писал: "В его нонсенсе нет ничего, кроме нонсенса. В его бессмыслицы нет смысла. Кэрролл всего лишь играл в Логическую Игру…. игра эта была новой и бессмысленной, и к тому же одной из лучших в мире".

Именно поэтому так легко эта книга становится "матрицей" для многочисленных эпигонов.

И может быть, именно поэтому эти сказки так любят и читают уже почти двести лет и взрослые, и дети.

Они "некоммерческие". Автор ничего не "хотел сказать", кроме игры воображения и логики.

А вот бедных персонажей в будущем будут использовать все кому не лень.

Любую личную топорно склеенную белиберду авторы вываливают на публику. И "украшают" всю эту кучку графомании знакомым, узнаваемым образом. Самой Алисой или Котом. Шляпником. Гусеницей с кальяном.

Но как ни странно, эти причудливые образы остаются нерушимыми. Никаких дальнейших метаморфоз с ними не происходит, новые версии "Чеширских котов" не приживаются.

Читатель читает очередное "произведение", плюётся и возвращается к прекрасной "Алисе".

"Глава 1. Вниз по кроличьей норе.

Алиса начала очень скучать…"

Три Алисы

Реальная Алиса была девочкой любопытной и умненькой. Так же, как и героиня сказки, она любила ввернуть в разговор какие-нибудь умные слова. Типа "параллели и меридианы" или "антиподы".

Очень эмоциональной, любила и посмеяться и поплакать. А больше всего она любила книжки (с картинками, конечно!) и фантазировать.

Алиса Лидделл была одной из трёх дочерей декана колледжа в Оксфорде. Чарльз Лютвидж Доджсон — преподавателем математики в Оксфорде.

Он дружил с этой семьёй, и много фотографировал всех, но особенно — свою любимицу, Алису. Он даже некоторое время подумывал о том, чтобы стать профессиональным фотографом.

В его доме в Оксфорде мансарда была отведена для фотографии. Там хранились многочисленные принадлежности, игрушки и костюмы. Доджсон подходил к процессу съёмок очень серьезно. А костюмы или игрушки для детей тогда были неотъемлемой частью "художественного фото".

Алиса выросла в чрезвычайно привелигированной семье. Когда она увлеклась рисованием, для нее пригласили учителя. И это был сам Джон Рёскин! Известный художник и самый знаменитый теоретик искусства 19 века.

Учебник эльфийского. 130 лет Толкину, создавшему мир из фразы © коллаж Украина.Ру

Сохранились задокументированные свидетельства того, что сестры Лидделл были хорошо знакомы с принцем Леопольдом, младшим сыном королевы Виктории. И вроде бы даже он оказывал знаки внимания самой Алисе или одной из её сестер.

Во всяком случае, когда Эдит, младшая и любимая сестра Алисы, скончалась от болезни, именно принц Леопольд был в числе носильщиков её гроба.

На свадьбу самой Алисы Лидделл принц прислал драгоценную подкову, украшенную рубинами и бриллиантами.

Одного из своих сыновей Алиса назовет Леопольдом.

А он назовет Алисой свою старшую дочь.

Дочь Леопольда дожила до 1981 года и была "последней внучкой королевы Виктории".

Алиса Лидделл тоже прожила долгую жизнь, у неё было три сына, двое из которых погибли в первую мировую войну. Муж её был землевладельцем, известным игроком в крикет и бывшим учеником Чарльза Доджсона.

Известно, что в некоторые периоды жизни знаменитая Алиса очень нуждалась. Она в итоге продала рукопись "Алисы в стране чудес", которую написал и разрисовал для нее Чарльз Лютвидж Доджсон, за 15.400 фунтов. Из этой суммы основная часть пошла в уплату долгов за коммунальные услуги.

С автором "Алисы" её связывала нежная дружба примерно до 12 лет. После чего Доджсон перестал бывать в доме декана Лидделла.

Причины называют разные. Основная версия — мать семейства была довольно вздорной женщиной и не любила, если что-то шло не так, как она задумала. То ли она собиралась женить Доджсона на няне своих детей. То ли на старшей дочери. А математик совсем не горел желанием жениться.

То ли Доджсон поссорился с деканом Лидделом.

То ли Чарльз хотел жениться на Алисе, и это стало причиной охлаждения отношений. Но это, безусловно, фантазия.

Нет никаких свидетельств их особых отношений. Она вышла замуж в 28 лет. Они неоднократно виделись до этого времени. Есть даже фотопортрет грустной взрослой Алисы, сделанный Доджсоном. Вместе с сёстрами она посещала его дом. Но близкая дружба осталась в прошлом.

Доджсон вообще считал, что люди интересны только до 18 лет.

Возможно, поэтому прототипом героини второй книжки про приключения в волшебной стране — "Алисы в Зазеркалье" — стала другая девочка.

И её тоже звали Алиса!

С семилетней девочкой Доджсон познакомился в Лондоне, в гостях у своего дяди. Он попросил её взять в руку апельсин и сказать, в какой руке апельсин у её отражения в зеркале. Так началась вторая книга приключений Алисы — в Зазеркалье.

Мастер парадоксов и лингвистических экспериментов любил общаться с детьми. Они были источником его вдохновения.

Поцелуй — Фотомонтаж

Отсюда возникла куча домыслов. Логика, математика, богослова и диакона англиканской церкви задним числом обвиняют во всех грехах. В первую очередь, конечно — влечение к детям.

Но нет никаких свидетельств такого поведения Доджсона. Наоборот — он был благочестивым, скромным и серьёзным человеком. Эти вопросы возникали уже при его жизни, и он отвечал на них просто и смиренно. Не впадая в гнев, но чётко и ясно отрицая саму возможность таких измышлений.

Наследники — племянницы и племянники Доджсона, а у него было семь сестер и три брата, и множество племянников со всех сторон — вырезали и уничтожили некоторые страницы его дневника.

Но исследователи его жизни считают, что там на самом деле могли быть его упоминания об увлечении какими-то женщинами. Наследники решили убрать то, что по их мнению, вредило бы репутации дяди.

По сети гуляет фотография Доджсона, которого целует маленькая Алиса. Это грубый фотомонтаж, который склеен из двух художественных фото.

Чего не сделаешь ради хайпа!

Как писал своему другу Петру Вяземскому Александр Сергеевич Пушкин по поводу мемуаров другого английского классика — Байрона: "Охота тебе видеть его на судне́! Толпа… радуется унижению высокого… при открытии всякой мерзости, она в восхищении. "Он мал, как мы! Он мерзок, как мы!" Врёте, подлецы!"

Но публике, конечно, "охота". Унижение великих людей — момент приятный для обывателя.

Чарльз Лютвидж Доджсон только грустно улыбнулся бы. Зачем что-то доказывать. Прочитайте его книги, и вы всё узнаете об этом человеке.

Цитаты — выдумки

Уже в наши дни произошло ещё одно странное происшествие, которого не мог предусмотреть никто. Причем уже и "погони за хайпом" нет, просто путаница.

По сети гуляет масса цитат, которые не принадлежат ни Льюису Кэрролу, ни героям его книг. Но их тиражируют и тиражируют.

Причина их появления такая. Были написаны многочисленные книги — подражания "Алисе". Их авторы совершенно не скрывали своего авторства. Но поскольку они заимствовали персонажей Кэрролла, произошла путаница.

И теперь глубокомысленные "морали" гуляют по сети. В общем, остерегайтесь подделок! Вот этих, например:

" — Где я могу найти кого-нибудь нормального?

— Нигде, — ответил кот. — Нормальных не бывает…"

" — Если есть Стена плача, то почему нет Стены спокойствия, — спросила Алиса."

И так далее.

Четвертая Алиса

А у нас есть ещё одна знаменитая Алиса. Алиса Селезнёва, героиня знаменитого советского мультфильма "Тайны третьей планеты" и фильма "Гостья из будущего".

Неужели она тоже имеет отношения к "Алисе в стране чудес"? Представьте себе, да. Создатель Алисы Селезнёвой, писатель Кир Булычёв (это тоже псевдоним, реальное имя автора — Игорь Можейко) учился на факультете иностранных языков и мечтал перевести с английского сказку Льюиса Кэррола.

Но перевод уже был. Первый перевод сказки на русский появился ещё в 1879 году. Правда, называлась книжка "Соня в царстве дива".

Переводил "Алису" и Владимир Набоков. У него она почему-то стала Аней.

Самый известный перевод выполнен Ниной Демиуровой и Диной Орловской. Именно они дали имена Шалтай-Болтаю (Hampty Dampty) и Шляпнику (Hatter), Бармаглоту, Брандашмыгу, и всем остальным. Они сочинили "Варкалось. Хливкие шорьки пырялись по наве…"

И Кир Булычёв решил написать своё собственное произведение о путешествиях девочки в космосе и во времени. О выборе имени речи не шло. Конечно же, Алиса!

Кстати, Игорь Можейко свою дочку тоже назвал Алиса. А героине его произведений — Алисе Селезнёвой — всегда не больше 12 лет.

Гороскоп

Гороскоп Чарльза Доджсона — удивительный. Взаимный трин планет Меркурий, Сатурн и Хирон.

Меркурий трин Хирон. У человека есть доступ к любой информации. Он будет легко жонглировать словами, идеями, образами.

Он не видит недостатков у других людей. Наоборот, во всём может найти достоинства.

Но главное — имеет постоянный доступ к "базе данных", как будто подключен к какому-то мировому компьютеру, к космической библиотеке.

Всю жизнь он стремится к новым знаниям, знакомствам, общительность его удивительная. Чарльз Доджсон написал за свою жизнь, кстати, сто тысяч писем!

Человек с лёгкостью осваивает любые знаковые системы — математика, компьютеры, ноты, иностранные языки. Доджсон создал даже специальный прибор — никтограф, для записи стенографией мыслей, которые приходят ночью. Днём он их расшифровывал и записывал. Систему знаков для этого прибора, естественно, разработал сам.

Меркурий трин Сатурн. Логика и дисциплина во всем, особенно в речи, письме, в преподавании.

С таким аспектом хорошо преподавать точные науки. Кстати, студенты Чарльза Доджсона вспоминали его как одного из скучнейших преподавателей. Монотонная речь, долгие неинтересные лекции.

Получается, что в преподавании и математических работах "применялся" этот аспект — строгого и ответственного лектора и исследователя. А в книгах — логических ребусах — весёлый и чудаковатый Меркурий — Хирон.

И конечно, человек с аспектом Меркурий — Сатурн подчиняется всем нормам и приличиям общества.

Но есть ещё один трин. Хирон — Сатурн. Человек будет философски и в то же время юмористически относиться к любым житейским проблемам.

Три планеты — Меркурий, Сатурн и Хирон — таким образом, составляют комбинацию Большой Трин. Это комбинация, которая обещает человеку лёгкую жизнь.

Но не в том смысле, что в его жизни не будет сложностей — этого избежать не может никто. А в том смысле, что он сам не будет обращать на них много внимания. Сохраняя всегда спокойное и доброжелательное отношение и к жизни, и к людям, и к самому себе.

Аспект Хирон — Сатурн даёт возможность создавать новые системы.

Человек, который всю жизнь занимался линейной алгеброй, символической и математической логикой, считавший, что все население надо целенаправленно учить логике, создал такую систему.

Систему абсолютного, чистого, неприкрытого и насмешливого абсурда.

Нонсенс, и ничего, кроме нонсенса.