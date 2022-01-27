Политический социолог, этносоциолог, философ, публицист

Сергей Дмитриевич Баранов родился в 1967 году

Кандидат социологических наук. Эксперт по русской этнологии и славянской цивилизации, по российско-украинским отношениям; специалист по выборам.

Член Изборского клуба.

Эксперт ЭИСИ.

В 1992 году окончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.

1990-1993 гг. — депутат Моссовета.

В 1999 году защитил диссертацию на социологическом факультете МГУ. Провёл более 250 полевых социологических исследований в России, Украине, Белоруссии; подготовил более 150 отчётов, нескольких десятков концептуальных докладов и статей.

В 2008-2009 гг. — работал руководителем аналитической службы Центра социально-консервативной политики ЦСКП в Крыму и в Киеве (Украина).

С мая 2011 г. — по июль 2016 г. — руководитель торгового представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Киеве (Украина).

Автор книг:

Баранов С. Д., Конов Д. В. Русская нация. Современный портрет. — «Миттель Пресс». М.,2009.

Баранов С.Д. Соборный персонализм — ключ к русской философии. Н. О. Лосский и о. П. Флоренский. Оценка цивилизационной теории Н. Я. Данилевского. К 150-летию выхода «России и Европы». (Серия «Русская философия»). — М.: Книжный мир, 2019. — 192